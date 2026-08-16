दमोह झरने पर अचानक बढ़ा पानी का बहाव, 100 युवक फंसे... ऐसे हुआ रेस्क्यू

राजस्थान के धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड में मौजूद दमोह झरना देखने आए 100 युवक तेज बारिश के चलते पानी के बीच मझधार में फंस गए. साथ ही दो युवक खार नदी में फंस गए. युवकों की चीख-पुकार सुन मौके पर ग्रामीण पहुंचे और उन्होंने पुलिस को सूचना दी.पुलिस ने मौके पर एसडीआरएफ की टीम को बुलाया और ग्रामीणों की मदद से रस्सा पानी में डाल कर ट्रैक्टर की मदद से सभी युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला.
जानकारी के मुताबिक सभी युवक दमोह झरना देखने के बाद वापस लौट रहे थे. इसी दौरान तेज बारिश के कारण रास्ते में दमोह झरने को जाने वाला पानी का बहाव बढ़ गया और सभी युवक आगे नहीं निकल पाए. झरने के ऊपर बह रही नदी में भी पानी का तेज बहाव आ गया. युवकों के पानी में फंसे होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस के साथ एसडीआरफ टीम मौके पर पहुंची. एसडीआरफ ओर ग्रामीणों के द्वारा फंसे हुए युवकों को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास किये गए और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.
प्रशासन ने लोगों से की ये अपील
मामले को लेकर सरमथुरा थाना एसएचओ कैलाश सैमरी ने बताया कि 15 अगस्त पर दमोह झरना पर ज्यादा भीड़ थी और झरने से ऊपर एक नदी बहती हैं. उस नदी में पानी के बहाव में कुछ लोग फंस गए थे. जिन्हें एसडीआरएफ और पुलिस द्वारा सुरक्षित रेस्क्यू किया गया. दूसरी और पहाड़ी पर 100 लोग फंस गए थे, उन्हें भी ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया.
एसएचओ ने लोगों से अपील की है कि तेज बारिश होने के कारण दमोह क्षेत्र में ना आए और नदी से दूरी बनाए रखे. पुलिस ने पर्यटकों से अपील की है कि मौसम साफ होने तक दमोह झरना जैसी जगहों पर न जाएं और अपने घरों में सुरक्षित रहें.