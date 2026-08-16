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'जमीन में हों, आसमान में या पाताल में...',  अजीत डोभाल ने बताया कैसे शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर 

डिस्कवरी की नई डॉक्यूमेंट्री में अजीत डोभाल ने बताया कि पहलगाम हमले के बाद PM मोदी ने आतंकियों को लेकर क्या संदेश दिया था और ऑपरेशन सिंदूर कैसे तैयार हुआ.

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आतंकियों के खात्मे के लिए चुने गए थे 9 बड़े टारगेट. (File Photo- ITG)
आतंकियों के खात्मे के लिए चुने गए थे 9 बड़े टारगेट. (File Photo- ITG)

पहलगाम में जब आतंकियों ने निहत्थे पर्यटकों का खून बहाया, तो पूरा देश गुस्से से उबल उठा था. हर हिंदुस्तानी बस यही चाहता था कि गुनहगारों को ऐसा सबक मिले जिसे वे कभी भूल न पाएं. डिस्कवरी की नई डॉक्युमेंट्री में  NSA प्रमुख अजीत डोभाल ने उस सीक्रेट मिशन की कहानी बयां की है, जिसने सीमा पार बैठे आतंकी आकाओं की नींद उड़ा दी थी. उन्होंने खुलासा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्देश बिल्कुल साफ था कि 'गुनहगार चाहे जमीन में हों, आसमान में या पाताल में, उन्हें ढूंढकर खत्म किया जाएगा'.

दरअसल, 22 अप्रैल की सुबह पहलगाम के बैसरन इलाके में अचानक गोलियां चलने लगीं. आतंकियों ने AK-47 से निहत्थे पर्यटकों को घेरकर उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दीं. इस हमले में 26 बेकसूर सैलानी मारे गए, जिनमें एक विदेशी नागरिक भी था. यह हमला बेहद खौफनाक था. इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया.

विदेशी दौरा छोड़ दिल्ली दौड़े, एयरपोर्ट पर ही बनी रणनीति

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हमले की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर सीधे दिल्ली लौटे. दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने आला अधिकारियों के साथ तुरंत हाई-लेवल बैठक की. डोभाल के मुताबिक, बैठक शुरू होते ही उनका पहला सवाल था कि 'यह हमला किसने किया? कौन है इस साजिश के पीछे? मुझे हर गुनहगार की पहचान तुरंत चाहिए'. 

डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक, कार्रवाई से पहले खुफिया जानकारी जुटाई गई. लक्ष्यों की पहचान हुई. अलग-अलग परिस्थितियों के लिए अभ्यास किया गया. कोशिश थी कि हमला सटीक हो और नागरिकों एवं सैन्य नुकसान को कम रखा जाए.

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डोभाल ने बताया कि आतंकियों को लेकर PM मोदी का रुख बिल्कुल स्पष्ट था. उन्होंने कहा कि 'हम उनके पीछे जाएंगे. जमीन में हों, आसमान में हों, पाताल में हों, वे जहां भी हैं. हम उन्हें माफ नहीं करेंगे'. इसका मतलब साफ था कि पहलगाम हमले के जिम्मेदार लोगों तक पहुंचना भारत की कार्रवाई का मुख्य लक्ष्य था. 

जब तैयार हुआ 9 बड़े ठिकानों को उड़ाने का प्लान

हमले का जिम्मा द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने लिया था, जो सीधे सीमा पार से संचालित होता है. जवाब देने के लिए 'ऑपरेशन सिंदूर' का प्लान तैयार हुआ. सेना के तीनों विंग अलर्ट मोड पर आ गए. जवानों की उंगलियां ट्रिगर पर थीं. खुफिया जानकारी के आधार पर 9 बड़े आतंकी कैंप चुने गए. इनमें 5 ठिकाने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में थे, जबकि 4 ठिकाने सीधे पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे.

टारगेट बड़े थे और दुश्मन को संभलने का एक पल भी नहीं देना था. सटीक निशाने के साथ आतंकी अड्डों को मलबे में तब्दील करने के लिए वायुसेना को आगे किया गया. रणनीति बिल्कुल साफ थी, सिर्फ और सिर्फ आतंकी कैंपों का खात्मा. साथ ही अपने एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को भी पूरी तरह मुस्तैद रखा गया, ताकि दुश्मन की किसी भी जवाबी चाल को हवा में ही नाकाम किया जा सके.

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पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हुई सटीक कार्रवाई

7 मई की सुबह भारतीय वायुसेना ने सटीक बमबारी से आतंकियों के ट्रेनिंग कैंपों को मलबे के ढेर में बदल दिया. इसके बाद सीमा पर दोनों ओर से करीब 88 घंटे तक भारी टकराव चलता रहा. 10 मई की शाम को जाकर यह सैन्य संघर्ष रुका. भारत ने सिर्फ बारूद से ही जवाब नहीं दिया, बल्कि कूटनीति के मोर्चे पर भी सिंधु जल समझौते को रोककर कड़ा प्रहार किया.

सब्र को कमजोरी समझने की भूल न करे दुनिया

अजीत डोभाल ने दो टूक शब्दों में कहा कि दुनिया यह अच्छी तरह जान ले कि भारत के सब्र और शराफत को लाचारी समझने की गलती कोई न करे. मुल्क की सुरक्षा के लिए भारत बड़े से बड़ा जोखिम उठाने को तैयार है. आतंकवाद के खिलाफ यह जंग तब तक जारी रहेगी, जब तक आखिरी आतंकी का सफाया नहीं हो जाता.

नारी शक्ति के दम पर दुनिया को कड़ा संदेश

ऑपरेशन खत्म होते ही सेना की दो महिला अधिकारियों ने प्रेस के सामने आकर दुनिया को भारत की ताकत दिखाई. पूर्व रक्षा प्रमुख अनिल चौहान ने इस पर कहा कि यह दो टूक संदेश था. भारत की बेटियां कायरता से डरने वाली नहीं हैं. दुश्मन चाहे जितनी साजिशें रच ले, देश की एकता और हौसले को हिला नहीं सकता. जंग शुरू करना आसान होता है, मगर सही वक्त पर उसे रोकना ही सबसे बड़ी ताकत होती है.

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