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आ रहा Vivo T5 5G, भारत में इस दिन होगी लॉन्चिंग, मिलेगा डुअल रियर कैमरा, इतनी होगी कीमत

Vivo T5 5G की लॉन्च डेट कंफर्म हो चुकी है. यह हैंडसेट भारत में 2 सितंबर को लॉन्च होगा, जिसकी जानकारी ऑफिशियली तौर पर कंफर्म हो चुकी है. इसमें बैक पैनल पर डुअल रियर कैमरा और कर्व्ड डिस्प्ले मिलेगा. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

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Vivo T5 5G
Vivo T5 5G

Vivo भारत में एक नया स्मार्टफोन लेकर आ रहा है, जिसका नाम Vivo T5 5G होगा. कंपनी ने बताया है कि यह स्मार्टफोन भारत में 2 सितंबर दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा.

ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर एक एक वेबपेज तैयार किया है, जहां वीवो के अपकमिंग स्मार्टफोन को लेकर डिटेल्स शेयर की है, जिससे पता चलता है कि यह हैंडसेट एक्सक्लुसिवली फ्लिपकार्ट पर सेल के लिए उपलब्ध होगा. 

Vivo T5 5G को लेकर अब तक कुछ जानकारी सामने आ चुकी है, जहां कंपनी ने कैमरा डिजाइन को दिखा दिया है और फ्लिपकार्ट लिस्ट से पता चलता है कि यह दो कलर वेरिएंट में दस्तक देगा. साथ ही बैक पैनल पर डुअल रियर कैमरा मिलेगा. 

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Vivo T5 5G का डिस्प्ले 

फ्लिपकार्ट पर जारी टीजर में Vivo T5 5G का एक इमेज भी शेयर किया है, जिसमें हैंडसेट का बैक पैनल और डिस्प्ले दिखाया है. डिस्प्ले देखने से पता चलता है कि कर्व्ड डिस्प्ले पैनल मिलेगा, जिसमें सेल्फी कैमरा के लिए है. 

यह भी पढ़ें: स्मार्टफोन खरीदने वालों की पहली पसंद बना AI, सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा!

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Vivo T5 5G में डुअल रियर कैमरा 

Vivo T5 5G के बैक पैनल पर हॉरिजॉन्टल कैमरा मॉड्यूल मिलता है. इसमें डुअल रियर कैमरा और सर्कुलर LED फ्लैश लाइट दी गई है.  हालांकि अभी कैमरा लेंस को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है.

Vivo T5 5G की इतनी हो सकती है कीमत 

लिस्ट डिटेल्स से पता चलता है कि Vivo T5 5G में OriginOS और GenAI रेडी NPU दिया जाएगा. इस बार कंपनी का मुख्य फोकस AI को लेकर हो सकता है. यह हैंडसेट 35-50 हजार रुपये के प्राइस सेगमेंट में लॉन्च होगा. 

Vivo T5 5G का डिस्प्ले 

लीक्स रिपोर्ट के मुताबिक, Vivo T5 5G में 6.83 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. इसमें 144Hz का रिफ्रेश रेट्स मिलेगा. इसमें 7000mAh से बड़ा बैटरी पैक दिया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें: Samsung का बड़ा ऐलान! 27 अगस्त को लॉन्च होगा नया Galaxy स्मार्टफोन, फीचर्स लीक

Vivo T5 5G दो कलर वेरिएंट में दस्तक देगा 

लिस्ट डिटेल्स में बताया है कि यह हैंडसेट दो कलर वेरिएंट में दस्तक देगा, जिसमें एक सिल्वर ग्रीन और दूसरा रॉयल ब्रॉन्ज कलर है. 2 सितंबर की लॉन्चिंग से पहले इस हैंडसेट को लेकर कई और खुलासे किए जाएंगे. इसमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी का प्रोसेसर मिलेगा.साथ ही कई AI फीचर्स देखने को मिलेंगे. डिस्प्ले और बैटरी को लेकर भी जल्द ही खुलासा होगा. 

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