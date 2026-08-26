Broken Plastic Baskets Reuse: टूटी-फूटी प्लास्टिक की टोकरी कूड़ेदान में फेंकने की न करें गलती, ऐसे करें इस्तेमाल; मम्मी भी कहेंगी- ‘वाह, क्या दिमाग लगाया!’

How To Reuse Broken Plastic Baskets: घर में प्लास्टिक की टोकरी का इस्तेमाल तो लगभग हर किसी के घर में होता है. कभी इसमें कपड़े रखे जाते हैं, तो कभी सब्जियां, फल, खिलौने या घर का छोटा-मोटा सामान. प्लास्टिक की टोकरियां घर के एक-दो नहीं, बल्कि कई कामों को आसान करती है. इनका इस्तेमाल रोजाना 24 घंटे किया जाता है. ऐसे में लगातार इस्तेमाल के बाद जब यही टोकरी टूटने लगती है, उसका हैंडल निकल जाता है या कहीं से प्लास्टिक टूट-फूट जाती है, तो हम उसे बेकार समझकर कूड़े में फेंक देते हैं.



अगर आपके घर में भी ऐसी कोई पुरानी या टूटी-फूटी प्लास्टिक की टोकरी पड़ी है, तो उसे फेंकने से पहले एक बार जरूर रुक जाइए. क्योंकि थोड़ी सी क्रिएटिविटी और समझदारी से इस बेकार नजर आने वाली टोकरी को घर की कई जरूरी चीजों के काम में लाया जा सकता है. चलिए जानते हैं आप टूटी-फूटी टोकरी को दोबारा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं.



1. टूटी टोकरी बनेगी पौधों का प्लांटर: अगर टोकरी का नीचे वाला हिस्सा ठीक है या उसमें छोटे-छोटे छेद हैं, तो इसे पौधे लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें मिट्टी, कोकोपीट और खाद भरकर छोटे पौधे लगाए जा सकते हैं. इसमें पौधे लगाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि पानी जमा ना हो रहा हो.

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2. बाथरूम में रखें छोटी-छोटी चीजें: टोकरी का कोई हिस्सा टूटा है लेकिन वो पूरी तरह खराब नहीं हुई है, तो इसे बाथरूम ऑर्गनाइजर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें साबुन, शैंपू की छोटी बोतलें, स्क्रब, कंघी या दूसरी छोटी चीजें रखी जा सकती हैं. इससे बाथरूम में फैला सामान एक जगह ऑर्गनाइज रहेगा.

3. बच्चों के खिलौनों की बनेगी टोकरी: बच्चों के छोटे खिलौने अक्सर पूरे कमरे में बिखरे रहते हैं. पुरानी प्लास्टिक की टोकरी को खिलौने रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर टोकरी ज्यादा टूटी ना हो, तो आप इसमें बच्चों के खिलौने रख सकते हैं.

4. कपड़े रखने के काम आएगी: अगर टोकरी मजबूत है, तो इसमें रुमाल, मोजे, स्कार्फ या छोटे कपड़े रखे जा सकते हैं. इसे अलमारी के अंदर रखने से छोटी चीजों को अलग-अलग रखने में आसानी होगी और बार-बार सामान ढूंढने की परेशानी भी कम होगी.

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5. रसोई में बनाएं छोटा ऑर्गनाइजर: पुरानी टोकरी को किचन में प्याज-लहसुन, पैकेट वाले मसाले या रोजाना में इस्तेमाल होने वाली छोटी चीजों को ऑर्गनाइज रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि खाने की चीजें रखने से पहले टोकरी को अच्छी तरह साफ और सुखा लें.

6. सफाई का सामान रखने के लिए करें इस्तेमाल: फ्लोर क्लीनर, ब्रश, स्क्रबर, डस्टर और दूसरे सफाई के सामान को एक जगह रखने के लिए पुरानी टोकरी बेहतरीन काम आ सकती है. इसे बालकनी, स्टोर रूम या वॉशिंग एरिया में रखा जा सकता है.

इन बातों का रखें ध्यान

टूटी प्लास्टिक की टोकरी को दोबारा इस्तेमाल करने से पहले उसकी हालत चेक कर लें. अगर उसमें तेज या नुकीले किनारे हैं, तो उन्हें काटकर या ढककर पहले सही करें. बहुत कमजोर, चटक चुकी या टूटकर बिखर रही प्लास्टिक की टोकरी को इस्तेमाल करने के बजाय रिसाइक्लिंग के लिए देना बेहतर है.

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