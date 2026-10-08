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बिना नंबर प्लेट स्कूटर, तेज रफ्तार और खतरनाक स्टंट... Reel बना रहे 3 युवकों को पुलिस ने दबोचा

हैदराबाद में सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर लोकप्रियता हासिल करने के लिए सड़क पर खतरनाक स्टंट करना तीन युवकों को भारी पड़ गया. अत्तापुर पुलिस ने वीडियो के आधार पर तीनों की पहचान कर गिरफ्तार किया है. आरोप है कि युवक तेज रफ्तार में स्कूटर चला रहे थे और खतरनाक करतब दिखाकर दूसरे राहगीरों की जान जोखिम में डाल रहे थे.

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वीडियो वायरल.(Photo: Screengrab)
वीडियो वायरल.(Photo: Screengrab)

हैदराबाद में सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश तीन युवकों को भारी पड़ गई. अत्तापुर पुलिस ने सड़क पर तेज रफ्तार में स्कूटर चलाने और खतरनाक स्टंट करने के आरोप में तीनों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि युवक इन स्टंट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे थे.

पुलिस के मुताबिक, यह घटना 6 अक्टूबर की रात अत्तापुर खंभा संख्या 257 के पास फ्लिपकार्ट के गोदाम के नजदीक हुई. नियमित गश्त के दौरान पुलिस की नजर सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो पर पड़ी. इसमें तीन युवक तीन होंडा डियो स्कूटर चलाते दिखाई दिए. इनमें एक सफेद-नीला और दो धूसर रंग के स्कूटर थे.

यह भी पढ़ें: हैदराबाद में रोड के पास मिली 9 दिन से लापता महिला की लाश... हाथ-पैर गायब, उलझी मौत की पहेली

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पुलिस का कहना है कि तीनों युवक काफी तेज रफ्तार में वाहन चला रहे थे और सड़क पर खतरनाक स्टंट कर रहे थे. इससे दूसरे राहगीरों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही थी. खास बात यह थी कि तीनों स्कूटरों पर पंजीकरण संख्या वाली पट्टियां भी नहीं लगी थीं. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इसे जांच का आधार बनाया.

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वीडियो के जरिए आरोपियों तक पहुंची पुलिस

अत्तापुर गश्ती वाहन प्रभारी के. अंजनेयुलु की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया. मुकदमा अपराध संख्या 1072/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 281, 125 और 3(5) के अलावा मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं में दर्ज किया गया है.

जांच के दौरान पुलिस ने सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियो और दूसरे साक्ष्यों की मदद से तीनों युवकों की पहचान की. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 24 वर्षीय मोहम्मद मोइनुद्दीन उर्फ मोइन, 21 वर्षीय मोहम्मद रिजवान और 19 वर्षीय तोहिद के रूप में हुई है. तीनों हैदराबाद के रहने वाले हैं.

देखें वीडियो....

अत्तापुर पुलिस ने चेतावनी दी है कि तेज रफ्तार, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने, बिना पंजीकरण संख्या वाली पट्टी के वाहन चलाने, गलत दिशा में वाहन दौड़ाने और सार्वजनिक सड़कों पर करतब दिखाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने खास तौर पर पीवीएनआर एक्सप्रेसवे के आसपास ऐसी गतिविधियों पर नजर रखने की बात कही है.

माता-पिता से भी पुलिस की अपील

पुलिस ने माता-पिता से भी अपील की है कि वे यह सुनिश्चित करें कि बच्चे और बिना लाइसेंस वाले लोगों को बाइक न दिए जाएं. साथ ही, उनसे आग्रह किया है कि वे सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर रखें ताकि युवाओं को रील्स, व्यूज़ और लाइक्स के लिए खतरनाक स्टंट करने से रोका जा सके.

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पुलिस ने कहा कि सार्वजनिक सड़कों पर दूसरे लोगों की जान जोखिम में डालने वालों की पहचान निगरानी कैमरों और सोशल मीडिया के जरिए की जाएगी. ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि सड़क पर किसी भी तरह के खतरनाक करतब को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

अत्तापुर में हुई इस कार्रवाई के जरिए पुलिस ने तेज रफ्तार और लापरवाही से दोपहिया वाहन चलाने वाले युवाओं को स्पष्ट संदेश दिया है. सोशल मीडिया पर कुछ पल की लोकप्रियता के लिए सड़क पर दूसरों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर पुलिस की निगरानी जारी रहेगी.

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