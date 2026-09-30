बिना मेडिकल की डिग्री चला रहे थे क्लीनिक, हैदराबाद से 4 फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार

हैदराबाद में बिना जरूरी मेडिकल योग्यता के मरीजों का इलाज करने का मामला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक मल्कजगिरी की स्पेशल ऑपरेशन्स टीम (SOT) ने चार लोगों को कथित तौर पर फर्जी डॉक्टर बनकर क्लीनिक और फर्स्ट-एड सेंटर चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके ठिकानों से दवाएं और मेडिकल उपकरण भी बरामद किए हैं.

और पढ़ें

पुलिस के मुताबिक, चारों आरोपी मल्कजगिरी के अलग-अलग इलाकों में मरीजों का इलाज कर रहे थे. इनमें कीसारा, जवाहर नगर, गोपालपुरम और मार्केट पुलिस स्टेशन के क्षेत्र शामिल हैं. आरोप है कि इन लोगों के पास डॉक्टर के तौर पर प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी मेडिकल क्वालिफिकेशन और अनुमति नहीं थी.

पुलिस को इन लोगों के बिना योग्यता मेडिकल प्रैक्टिस करने की विश्वसनीय जानकारी मिली थी. इसके बाद SOT की टीम ने संबंधित इलाकों में जांच शुरू की. जांच के दौरान चार संदिग्धों की पहचान हुई और उन्हें पकड़ लिया गया.

क्लीनिक से दवाएं और मेडिकल उपकरण जब्त

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने इन कथित क्लीनिकों और फर्स्ट-एड सेंटरों से इलाज में इस्तेमाल होने वाले मेडिकल उपकरण, दवाएं और अन्य सामान जब्त किया है. पुलिस अब इन सामानों और आरोपियों की गतिविधियों से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.

Advertisement

अधिकारियों के मुताबिक बिना जरूरी योग्यता के इलाज करने वाले लोगों से मरीजों की जान और स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है. इसी वजह से ऐसे मामलों में कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस ने बताया कि चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और पूरे मामले की जांच जारी है.

---- समाप्त ----