पत्नी का कत्ल और कुत्ते को बॉडी खिलाने का प्लान... रिया हत्याकांड में पति का खौफनाक कुबूलनामा

असम के गुवाहाटी में 25 वर्षीय रिया तालुकदार गोस्वामी की हत्या ने हर किसी को झकझोर दिया है. लेकिन इस हत्याकांड की जांच में सामने आई एक कथित बात ने पूरे मामले को और भयावह बना दिया है. पुलिस पूछताछ में आरोपी पति रामानुज गोस्वामी ने बताया कि हत्या के बाद उसका प्लान पत्नी के शव को कुत्ते को खिलाने का था. हालांकि, किसी वजह से उसका यह प्लान पूरा नहीं हो सका. पुलिस ने फिलहाल इस दावे की पुष्टि नहीं की है और इसकी जांच की जा रही है.

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पहले हत्या, फिर शव को ठिकाने लगाने की खौफनाक योजना

पुलिस के मुताबिक, रिया और रामानुज के बीच अक्सर विवाद होता था. घटना वाले दिन भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था. इसी दौरान रामानुज ने कथित तौर पर आपा खो दिया और धारदार हथियार 'दाओ' से पत्नी की हत्या कर दी.

हत्या के बाद मामला यहीं खत्म नहीं हुआ. जांचकर्ताओं के मुताबिक आरोपी ने शव को ठिकाने लगाने की कथित योजना बनाई. इसी सिलसिले में पुलिस पूछताछ में कुत्ते को शव खिलाने की बात सामने आई है. हालांकि पुलिस अधिकारी तब्बू राम पेगु ने कहा है कि उन्हें ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं है कि शरीर के हिस्से कुत्ते को खिलाए गए थे. इस पहलू की जांच की जा रही है.

फ्रिज खोलते ही सामने आया खौफनाक मंजर

परिवार के लोग लगातार रिया और उसके पति को फोन कर रहे थे, लेकिन दोनों फोन नहीं उठा रहे थे. रात करीब 9:45 बजे पुलिस को इसकी सूचना मिली. हाटीगांव थाने की टीम बसिष्ठापुर की बाई-लेन नंबर 4 स्थित मकान नंबर 14 पहुंची.

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घर के अंदर पुलिस को जो मिला वह बेहद डरावना था. रिया की हत्या हो चुकी थी और उसका सिर धड़ से अलग था. जांच के दौरान उसका कटा हुआ सिर फ्रिज के अंदर काले पॉलीथीन बैग में लिपटा मिला. पुलिस को उसकी कुछ उंगलियां भी कटी हुई मिलीं. घर में खून के निशान थे और सामान बिखरा हुआ था. मौके से एक धारदार 'दाओ' भी बरामद हुआ है. पुलिस को शक है कि इसी हथियार से हत्या की गई.

पत्नी को मारने पर पति को नहीं है पछतावा

जांचकर्ताओं के मुताबिक रामानुज ने कथित तौर पर हत्या की बात कबूल की है. पुलिस का कहना है कि आरोपी ने यह भी कहा कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है. इतना ही नहीं, उसने कथित तौर पर धमकी दी कि अगर वह जेल से बाहर आया तो उस व्यक्ति को मार देगा, जिसे वह अपनी पत्नी का 'शुगर डैडी' बताता है.

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर पति को पत्नी के कथित संबंध पर इतना शक क्यों था और क्या यही हत्या की असली वजह बनी. आपको बता दें कि रामानुज और रिया की शादी करीब 6 महीने पहले हुई थी. दोनों गुवाहाटी के इसी अपार्टमेंट में साथ रह रहे थे. पुलिस के मुताबिक उनके बीच अक्सर विवाद होता था. आरोपी ने कथित तौर पर पत्नी के किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध होने का शक जताया है.

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पुलिस इसी कथित एक्स्ट्रा-मैरिटल रिलेशनशिप को हत्या के संभावित मकसद के तौर पर जांच रही है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि वारदात के समय आरोपी नशे में था या नहीं.

20 से ज्यादा बार जा चुका है रिहैब

जांच में रामानुज की नशे की लत से जुड़ा पहलू भी सामने आया है. पुलिस के मुताबिक वह 20 से ज्यादा बार रिहैब सेंटर जा चुका है. मेडिकल जांच में उसके HIV और हेपेटाइटिस C से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है. हालांकि, इन चिकित्सकीय स्थितियों का हत्या से कोई संबंध है, ऐसा पुलिस ने नहीं कहा है. मामले की जांच में CID के साथ फोरेंसिक और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ भी जुटे हैं. टीमें घटनास्थल से मिले सबूतों की जांच कर रही हैं और हत्या से पहले और बाद की पूरी कहानी जोड़ने में लगी हैं.

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि रिया की हत्या के बाद आखिर आरोपी क्या करने वाला था? क्या सचमुच शव को कुत्ते को खिलाने की योजना थी या यह सिर्फ पूछताछ में सामने आया एक दावा है? पुलिस इस भयावह एंगल की भी जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद ही तस्वीर पूरी तरह साफ होगी.

(रिपोर्ट- पूर्ण विकास बोरा)

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