स्किन को अंदर से निखारेगी अपराजिता के फूलों की 'ब्लू टी'! 5 मिनट में बिना दूध-चायपत्ती ऐसे करें तैयार

Aparajita Tea Recipe: सुबह की चाय सिर्फ नींद भगाने के लिए नहीं, बल्कि दिन की शुरुआत को थोड़ा हेल्दी और दिलचस्प बनाने का जरिया भी हो सकती है. अगर रोज की दूध वाली चाय या कॉफी से मन ऊब गया है, तो अपराजिता के फूलों से बनी खूबसूरत नीली चाय यानी 'ब्लू टी' ट्राई कर सकते हैं. देखने में सुंदर लगने वाली ये हर्बल ड्रिंक कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाती है और इसमें दूध या चायपत्ती की भी जरूरत नहीं पड़ती. खास बात ये है कि अपराजिता की चाय को एंटीऑक्सीडेंट गुणों की वजह से स्किन और दिमाग के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. तो आइए जानते हैं, इस नीली चाय को घर पर सिर्फ 5 मिनट में कैसे तैयार करें.



इंग्रेडिएंट्स:

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1 कप पानी

4-5 ताजे या सूखे अपराजिता के फूल

थोड़ा नींबू का रस

स्वाद के लिए शहद

अदरक

इलायची

बनाने का तरीका:

1. सबसे पहले एक कप पानी को अच्छी तरह गर्म कर लें. अब इसमें 4-5 अपराजिता के फूल डालें. इसे कुछ मिनट गर्म पानी में रहने दें, ताकि फूलों का रंग और गुण पानी में अच्छी तरह आ जाएं.



2. इसके बाद इसमें कूटा हुआ अदरक और इलायची डाल दें. थोड़ी देर पकने दें और फिर फूलों को छानकर अलग कर दें.

3. अब इसमें स्वाद के लिए थोड़ा नींबू का रस डालें. नींबू मिलाते ही नीली चाय का रंग बैंगनी होने लगेगा. अगर मीठा पसंद है तो थोड़ा शहद डाल सकते हैं.

4. आपकी अपराजिता की चाय तैयार है.



अपराजिता की चाय पीने से क्या फायदे हो सकते हैं?

अपराजिता की चाय पीने के कई हेल्थ बेनिफिट्स भी बताए जाते हैं. इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और इसे स्ट्रेस कम करने, दिमाग को शांत रखने और मानसिक थकान में मददगार माना जाता है. कुछ रिपोर्ट्स में इसे स्किन और बालों के लिए भी फायदेमंद बताया गया है.

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1. स्ट्रेस कम करने में मदद: दिनभर की भागदौड़ के बाद एक कप गर्म हर्बल चाय रिलैक्स महसूस कराने में मदद कर सकती है. अपराजिता की चाय को भी स्ट्रेस और मानसिक थकान कम करने वाली ड्रिंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है.

2. एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर: अपराजिता के फूलों में एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड पाए जाते हैं. ये शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में भूमिका निभाते हैं. हालांकि इसे किसी बीमारी का इलाज समझना सही नहीं है.

3. स्किन के लिए भी बताई जाती है फायदेमंद: अपराजिता में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से इसे स्किन के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. हालांकि केवल चाय पीने से स्किन से जुड़ी किसी समस्या का इलाज हो जाएगा, ऐसा दावा नहीं किया जा सकता.

4. दिमाग और फोकस के लिए फायदेमंद: अपराजिता की चाय को लेकर ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं जिनमें इसे याददाश्त और एकाग्रता के लिए फायदेमंद बताया गया है.

5. कैफीन वाली चाय का अच्छा ऑप्शन: अगर आप रोज की दूध और चायपत्ती वाली चाय से कुछ अलग पीना चाहते हैं, तो अपराजिता की हर्बल चाय ट्राई कर सकते हैं. इसका स्वाद हल्का होता है और इसमें दूध या चायपत्ती की जरूरत नहीं पड़ती.

एक जरूरी बात भी जान लें

अपराजिता की चाय को हेल्दी ड्रिंक के तौर पर लिया जा सकता है, लेकिन इसे किसी बीमारी की दवा नहीं समझना चाहिए. खासकर अगर आप किसी बीमारी की दवा लेते हैं, गर्भवती हैं या किसी खास मेडिकल कंडीशन से जूझ रहे हैं, तो नियमित रूप से इसे पीने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर है.

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