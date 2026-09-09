'हनुमान अंश' के स्टारकास्ट पर बरसा पैसा! 'नीम करोली' बाबा बने एक्टर को कितनी मिली फीस?

7 अगस्त को रिलीज हुई 'हनुमान अंश' 2026 की सबसे बड़ी थिएट्रिकल सरप्राइज फिल्मों में से एक बनकर उभरी है. बिना किसी बड़े बॉलीवुड स्टार के बनी और खबरों के अनुसार लगभग 2 करोड़ रुपये के बजट में तैयार हुई इस फिल्म की कमाई 150 करोड़ रुपये के पार हो गई है. वहीं अब इसके कलाकारों की फीस को लेकर भी खुलासा हुआ है.

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शोभिनव सत्या 'हनुमान अंश' में सबसे ज्यादा फीस पाने वाले एक्टर हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शोभिनव सत्या, जिन्होंने 'हनुमान अंश' में आध्यात्मिक गुरु नीम करोली बाबा का किरदार निभाया है. इस रोल के लिए लगभग 15 लाख रुपये की फीस मिली है. जिन छह कलाकारों की सैलरी के आंकड़े सामने आए हैं, उनमें वे सबसे ज्यादा फीस पाने वाले कलाकार हैं.

दिलचस्प बात यह है कि सत्या शुरू में इस प्रोजेक्ट से असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर जुड़े थे. उन्हें यह रोल तब मिला जब इस किरदार के लिए पहले सोचे गए एक्टर गंभीर रूप से बीमार पड़ गए. इसके बाद डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने सत्या की शक्ल नीम करोली बाबा से मिलती-जुलती देखी और उन्हें इस रोल के लिए कास्ट करने का फैसला किया.

चंदन के. आनंद ने 8 लाख रुपये कमाए

चंदन के. आनंद, जिन्होंने फिल्म में राम नंदन भोसले का किरदार निभाया है, उन छह कलाकारों में दूसरे सबसे ज्यादा फीस पाने वाले एक्टर हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, आनंद को इस डिवोशनल ड्रामा फिल्म में उनके रोल के लिए लगभग 8 लाख रुपये की फीस दी गई.

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युवा नीम करोली बाबा को कितने मिले?

वहीं विहान शेडगे को युवा नीम करोली बाबा का किरदार निभाने के लिए लगभग 5 लाख रुपये मिले हैं. फिल्म की कहानी में उनका किरदार अहम है, क्योंकि फिल्म इस आध्यात्मिक गुरु के शुरुआती जीवन और एक सम्मानित हस्ती बनने तक के सफर को दिखाती है.

अनिल रस्तोगी को 4 लाख रुपये मिले

कहा जाता है कि एक्टर अनिल रस्तोगी ने 'हनुमान अंश' में महंत जी का किरदार निभाने के लिए लगभग 4 लाख रुपये कमाए हैं. भले ही यह रकम बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिल्म की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक कहानी को दर्शकों तक पहुंचाने में कलाकारों की भूमिका अहम रही है.

बाकी कलाकारों की सैलरी के आंकड़े पूर्णिमा तिवारी और गुलशन पांडे के हैं. पूर्णिमा जिन्होंने नीम करौली बाबा की पत्नी राम बेटी शर्मा का किरदार निभाया ने कथित तौर पर लगभग 3.5 लाख रुपये की फीस ली है. इंस्पेक्टर धर्म सिंह का किरदार निभाने वाले गुलशन पांडे को लगभग 3 लाख रुपये मिले है.

इन आंकड़ों के आधार पर, छह एक्टर्स की कुल फीस लगभग 38.5 लाख रुपये होती है. यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये फीस के आंकड़े मीडिया रिपोर्टों पर आधारित हैं और इनकी आधिकारिक पुष्टि एक्टर्स या 'हनुमान अंश' के मेकर्स ने नहीं की है.

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150 करोड़ रुपये पार कमाई

खबर लिखे जाने तक 'हनुमान अंश' के 33वें दिन अभी 7,778 शो में चल रही है और इसने मंगलवार को ₹11.01 करोड़ की नेट कमाई की है. इससे भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन ₹169.20 करोड़ और कुल नेट कलेक्शन ₹143.14 करोड़ हो गया है, जबकि भारत में फाइनल कलेक्शन की जानकारी अभी आनी बाकी है.

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