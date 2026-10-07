'की-होल' बता कर दी हार्ट की सर्जरी, ऑपरेशन टेबल पर ही महिला की हो गई मौत

केरल के कन्नूर स्थित परियाराम मेडिकल कॉलेज में हार्ट सर्जरी के दौरान 47 वर्षीय महिला फातिमा की मौत के बाद हड़कंप मच गया. मृतका के परिवार ने अस्पताल पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की है. शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जबकि अस्पताल प्रशासन ने भी घटना की आंतरिक जांच शुरू कर दी है.

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परिवार के मुताबिक फातिमा को इलाज के लिए परियाराम मेडिकल कॉलेज लाया गया था. डॉक्टरों ने परिजनों को बताया था कि उनकी 'की-होल' सर्जरी की जाएगी. हालांकि, परिवार का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान प्रक्रिया को बदलकर बाईपास सर्जरी कर दी गई और इस बदलाव की उन्हें जानकारी नहीं दी गई.

परिजनों का दावा है कि सर्जरी के दौरान फातिमा की हालत अचानक गंभीर हो गई. ऑपरेशन के दौरान एक आपातकालीन स्थिति पैदा हुई, लेकिन डॉक्टरों ने परिवार को इसकी जानकारी नहीं दी. कुछ समय बाद महिला की मौत हो गई. इसके बाद परिजनों ने अस्पताल की कार्यप्रणाली और इलाज के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया पर सवाल उठाए.

परिवार की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की जांच

परिवार की शिकायत के आधार पर परियाराम पुलिस ने BNS की धारा 194 के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस अब मौत की परिस्थितियों और इलाज के पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. अधिकारियों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सके.

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वहीं, अस्पताल प्रशासन ने मामले की आंतरिक जांच के आदेश दिए हैं. घटना के विरोध में CPIM की युवा शाखा DYFI ने मेडिकल कॉलेज की ओर विरोध मार्च भी निकाला. फिलहाल पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि महिला की मौत की असल वजह क्या थी और इसमें किसी तरह की चिकित्सकीय लापरवाही हुई या नहीं.



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