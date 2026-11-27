पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति में अलग-अलग वर्गों को बराबर जगह नहीं मिलने का मुद्दा उठाया है. उन्होंने इस बारे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर दखल देने की मांग की है.

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बीआर गवई ने संसद में दिए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि जनवरी 2021 से जनवरी 2026 के बीच उच्च न्यायपालिका में हुई करीब 80 फीसदी नियुक्तियां अगड़े वर्गों से हुईं. वहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से करीब 14 फीसदी नियुक्तियां हुईं.

उन्होंने कहा कि जजों की नियुक्ति में सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए. इसी को लेकर उन्होंने राष्ट्रपति से इस मामले में दखल देने की मांग की है.

कॉलेजियम व्यवस्था पर भी उठाए सवाल

बीआर गवई ने जजों की नियुक्ति करने वाली कॉलेजियम व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं. लेकिन मौजूदा व्यवस्था में कॉलेजियम की सिफारिश की भूमिका बहुत अहम हो गई है. उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था में कॉलेजियम की जवाबदेही तय नहीं है और राष्ट्रपति की संवैधानिक जिम्मेदारी भी खत्म नहीं होती. ऐसे में उन्होंने जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में जवाबदेही और सभी वर्गों को बराबर प्रतिनिधित्व देने की जरूरत पर जोर दिया.

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