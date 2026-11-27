Shani Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को न्याय और कर्मफल का दाता माना जाता है. मान्यता है कि शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं. यही वजह है कि शनि की चाल में होने वाला बदलाव सभी 12 राशियों के जीवन पर खास प्रभाव डालता है. कभी शनि की वक्री चाल के कारण कामकाज में देरी और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो कभी उनकी सीधी चाल से रुके हुए कामों में गति आने की उम्मीद की जाती है.

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साल 2026 में शनि देव जल्द ही अपनी चाल बदलने जा रहे हैं. 11 दिसंबर को शनि मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे. यानी इस दिन से उनकी सीधी चाल शुरू होगी. शनि की यह स्थिति करीब 241 दिनों तक रहने वाली है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, शनि के मार्गी होने से कुछ राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. खासतौर पर वृषभ, मकर और तुला राशि वालों के लिए यह समय राहत और नई संभावनाएं लेकर आ सकता है. आइए जानते हैं इन तीन राशियों पर शनि की सीधी चाल का क्या असर पड़ सकता है.



कब मार्गी होंगे शनि देव?

पंचांग और ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, शनि देव 11 दिसंबर 2026 को सुबह करीब 5 बजकर 1 मिनट पर मीन राशि में मार्गी होंगे. इससे पहले 27 जुलाई 2026 से शनि वक्री अवस्था में चल रहे हैं. करीब साढ़े चार महीने की वक्री चाल के बाद शनि की सीधी गति शुरू होगी.

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ज्योतिष में शनि को मेहनत, अनुशासन, धैर्य, न्याय, जिम्मेदारी और कर्मों का कारक माना जाता है. जब शनि वक्री होते हैं तो ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार पुराने कामों की समीक्षा, देरी और जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ सकता है. वहीं, शनि के मार्गी होने पर लंबे समय से अटके कामों में गति आने और मेहनत का परिणाम मिलने की संभावना जताई जाती है.



वृषभ राशि: अटके काम पूरे होने के बनेंगे योग

वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि की मार्गी चाल अच्छे संकेत लेकर आ सकती है. इस दौरान भाग्य का साथ मिलने की मान्यता है. लंबे समय से जिन कामों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे थे, उनमें सफलता मिलने की संभावना बन सकती है.

- करियर: नौकरीपेशा लोगों को कामकाज में आ रही परेशानियों से राहत मिल सकती है. नई जिम्मेदारियां मिलने के भी योग बन सकते हैं.

- धन: आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है. आय और खर्च के बीच संतुलन बनाने में सफलता मिलेगी.



मकर राशि: अटका हुआ पैसा मिलने के बनेंगे योग

मकर राशि के जातकों के लिए शनि का मार्गी होना आर्थिक मामलों में राहत देने वाला माना जा रहा है. इस दौरान पैसों से जुड़ी पुरानी परेशानियां धीरे-धीरे कम हो सकती हैं. अगर किसी का पैसा लंबे समय से अटका हुआ है तो उसके वापस मिलने की उम्मीद बन सकती है.

- कारोबार: व्यापार करने वाले जातकों को लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं. पुरानी व्यावसायिक योजनाओं पर दोबारा काम शुरू करने का मौका मिलेगा.

- आर्थिक स्थिति: धन संबंधी समस्याओं में कमी आ सकती है. आमदनी के नए रास्ते खुलने की संभावना है.



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तुला राशि: नौकरी और कारोबार में मिलेगी तरक्की

तुला राशि वालों के लिए शनि की सीधी चाल करियर और आर्थिक स्थिति के लिहाज से सकारात्मक मानी जा रही है. इस दौरान कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और प्रतिभा को पहचान मिल सकती है. जो लोग लंबे समय से प्रमोशन या बेहतर अवसर का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है.

- नौकरी: ऑफिस में सीनियर्स और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. नई जिम्मेदारी या पद में बदलाव के अवसर बन सकते हैं.

- कारोबार: व्यापार में धीरे-धीरे स्थिति मजबूत हो सकती है. पुराने संपर्कों से फायदा मिलने की संभावना है.



शनि के मार्गी होने पर कौन से उपाय करें?

ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं. मान्यता है कि इन उपायों को करने से शनि की कृपा प्राप्त होती है.

1. शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

2. शनि देव के मंत्र 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें.

3. जरूरतमंद लोगों को काले तिल, उड़द की दाल और अन्य उपयोगी वस्तुओं का दान करें.

4. बुजुर्गों, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें.

5. अपने काम के प्रति ईमानदार रहें और किसी के साथ अन्याय न करें.

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, शनि देव को प्रसन्न करने के लिए अच्छे कर्म, अनुशासन और दूसरों के प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं.

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