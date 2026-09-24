scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

त्योहारों से पहले सरकार का कुकिंग ऑयल पर बड़ा फैसला, सोयाबीन-पाम-सूरजमुखी तेल पर घटाई कस्टम ड्यूटी

रसोई के बजट पर बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. सोयाबीन, पाम और सूरजमुखी तेल के आयात पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है. फैसला ऐसे समय आया है जब त्योहारी सीजन करीब है और घरों में तेल की खपत बढ़ने वाली है.

Advertisement
X
सरकार ने खाद्य तेलों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है (Representative)
सरकार ने खाद्य तेलों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है (Representative)

त्योहारों से पहले रसोई को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों पर बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने कच्चे सोयाबीन और पाम ऑयल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% से घटाकर 5% कर दी है. रिफाइंड सोयाबीन और पाम ऑयल पर यह ड्यूटी 32.5% से घटाकर 27.5% कर दी गई है.

इसके अलावा सूरजमुखी के तेल पर ड्यूटी 10% से घटाकर सीधे 0 कर दी गई है. वहीं रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर कस्टम ड्यूटी 32.5% से घटकर 22.5% हो गई है. ये बदलाव 24 सितंबर 2026 से लागू होंगे. 

केंद्र सरकार ने इन बदलावों को लागू करने के लिए 23 सितंबर 2026 को नोटिफिकेशन नंबर 31/2026-Customs जारी किया है. इस फैसले का सीधा मकसद खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों पर दबाव कम करना और महंगे कुकिंग ऑयल से परेशान ग्राहकों को राहत देना है. दुनियाभर में खाना पकाने वाले तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसका असर भारत के बाजार पर भी पड़ता है.

आयात पर निर्भर है भारत

भारत अपनी खाद्य तेल की जरूरत का आधे से ज्यादा हिस्सा आयात करता है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ने या रुपये की कीमत में बदलाव होने पर घरेलू बाजार में भी खाद्य तेल महंगा हो सकता है. कस्टम ड्यूटी में कटौती से आयात की लागत पर असर पड़ने की उम्मीद है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: त्योहारों से पहले एक्शन में तुकाराम मुंढे की टीम, 4700 किलो से ज्यादा नकली खोया पकड़ा

त्योहारों के सीजन से पहले फैसला

देश में त्योहारी सीजन करीब है. इस दौरान घरों में खाना बनाने, मिठाइयां तैयार करने और तलने-भूनने के लिए खाद्य तेल की खपत आम दिनों के मुकाबले ज्यादा होती है. ऐसे में सरकार की कोशिश है कि बढ़ती मांग के बीच खाद्य तेल की कीमतों पर ज्यादा दबाव न आए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    इंडिया छोड़ विदेश में बसी हसीना, बिकिनी में दिखाई टोन्ड फिगर, फैंस बोले- आग लगा दी |
    त्योहारों से पहले सरकार का कुकिंग ऑयल पर बड़ा फैसला, सोयाबीन-पाम-सूरजमुखी तेल पर घटाई कस्टम ड्यूटी |
    यमुना एक्सप्रेसवे पर बस में आग लगने से 9 की मौत, देखें देश-दुनिया की बड़ी खबरें. |
    Bhadra Rajyog 2026: बनने वाले हैं साल के दो शक्तिशाली राजयोग, 5 राशियों को पूरे साल फायदा! |
    खत्म हुआ बृजभूषण और बाबा रामदेव के बीच चार साल से चल रहा विवाद, महंत राजकुमार दास ने कराई दोस्ती |
    सेक्सुअल हेल्थ से किडनी की बीमारी तक... इंटर पास युवक कर रहा था इलाज, हैदराबाद में फर्जी डॉक्टर का खेल |
    ट्रंप के 'रिस्पेक्टेड' राष्ट्रपति अल-शरा ने इजरायल पर जो कहा उससे चिढ़ जाएंगे नेतन्याहू! |
    अमेरिका पहुंचे शी जिनपिंग के सिर के ऊपर से गुजरे B-1 बॉम्बर विमान, तेज आवाज सुन चौंके जिनपिंग! |
    Stock Market Crash: खुलते ही मचा कोहराम, शेयर बाजार में क्रैश... अब NSE IPO का क्या होगा? |
    EXCLUSIVE: 'बदबू आ रही थी, लेकिन ड्राइवर ने नहीं रोकी बस', यात्री ने बताया एक्सप्रेसवे पर 'बर्निंग बस' का खौफनाक मंजर
    Advertisement