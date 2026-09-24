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Stock Market Crash: खुलते ही मचा कोहराम, शेयर बाजार में क्रैश... अब NSE IPO का क्या होगा?

Stock Market Crash: शेयर बाजार निवेशकों के लिए गुरुवार की शुरुआत बेहद खराब रही. मार्केट में कारोबार ओपन होने के साथ ही सेंसेक्स-निफ्टी क्रैश हो गए. BSE Sensex तो खुलते ही 700 अंक से ज्यादा का गोता लगा गया.

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शेयर बाजार में गुरुवार को खुलते ही मची तबाही. (Photo: Reuters)
शेयर बाजार में गुरुवार को खुलते ही मची तबाही. (Photo: Reuters)

शेयर बाजार में गुरुवार को कारोबार शुरू होने के साथ ही कोहराम (Stock Market Crash) मच गया. मार्केट के दोनों इंडेक्स क्रैश हो गए. एक ओर जहां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स इंडेक्स ओपनिंग के साथ ही 700 अंकों से ज्यादा का गोता लगा गया, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स भी सेंसेक्स के कदम से कदम मिलाकर चलते हुए धड़ाम हो गया. NSE Nifty खुलते ही 200 अंक से ज्यादा फिसल गया. 

शेयर बाजार क्रैश होने के बीच रिलायंस से लेकर एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इंडिगो जैसे शेयर रेड जोन में नजर आए. इस बीच सबसे ज्यादा नजर NSE IPO पर है, जो बाजार में आए इस भूचाल के बीच सुबह 10 बजे मार्केट डेब्यू करने के लिए तैयार है. 

सेंसेक्स-निफ्टी में खुलते ही भूचाल 
गुरुवार को शेयर मार्केट में कारोबार की शुरुआत होने के साथ ही बीएसई का सेंसेक्स अपने पिछले बंद 74,828 की तुलना में गिरकर 74,272 पर ओपन हुआ और फिर कुछ ही मिनटों में ये तेजी से क्रैश होता चला गया. महज पांच मिनट के कारोबार के दौरान Sensex 700 अंकों से ज्यादा की गिरावट लेकर 74,120 के लेवल पर आ गया था. 

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बात एनएसई निफ्टी की करें, तो ये 50 शेयरों वाला इंडेक्स भी सेंसेक्स के कदम से कदम मिलाकर चलता हुआ नजर आया. Nifty अपने पिछले बंद 23,446 की तुलना में गिरावट लेकर 23,221 पर खुला और फिर 200 अंक से ज्यादा टूटकर 23,205 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आया. 

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ताश के पत्तों की तरह बिखरे ये शेयर 
Share Market Crash के बीच रिलायंस से लेकर एचडीएफसी बैंक तक के शेयर गिरावट में ओपन हुए. अगर सबसे ज्यादा बिखरने वाले शेयरों की बात करें, तो इस लिस्ट में बीएसई लार्जकैप में शामिल Bajaj Finance Share (5%), Axis Bank Share (3.70%), Bajaj Finserve Share (3.50%), Kotak Bank Share (2%) की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे.

इसके अलावा मिडकैप कैटेगरी में शामिल Policy Bazar Share (10%), MFSL Share (9.10%), AU Bank Share (5%), IDFC First Bank Share (3.30%), Yes Bank Share (2.60%) फिसल गए. 

NSE IPO की आज लिस्टिंग, क्या होगा? 
शेयर बाजार में तबाही मची है और ऐसे माहौल में एनएसई के शेयरों का स्टॉक मार्केट डेब्यू होने जा रहा है. ऐसे में निवेशकों की चिंता बढ़ गई है. यहां बता दें कि 22,561.57 करोड़ रुपये साइज का ये NSE IPO 17 से 21 सितंबर तक ओपन हुआ था और निवेशकों ने इसे अच्छा रिस्पांस दिया था. हालांकि, ग्रे मार्केट में ये आईपीओ सुस्त लिस्टिंग का संकेत देता आ रहा है. लिस्ट होने से ऐन पहले NSE IPO GMP महज 2 फीसदी के आसपास है. 

बाजार क्रैश के ये बड़े कारण 
शेयर बाजार में गिरावट के पीछे के कारणों की बात करें, तो अमेरिका से लेकर एशियाई बाजारों तक में गिरावट के शेयर मार्केट का सेंटीमेंट खराब हुआ है. डाउ जोंस बीते कारोबारी दिन 250 अंक फिसला था. इसके पीछे वजह ये थी कि अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड के दो दशक के हाई पर पहुंच गई. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में उछाल जारी है और ये 100 डॉलर के पार कारोबार कर रहा है. 

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(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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