scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

त्योहारों से पहले एक्शन में तुकाराम मुंढे की टीम, 4700 किलो से ज्यादा नकली खोया पकड़ा

महाराष्ट्र में त्योहारी सीजन से पहले FDA की कार्रवाई तेज हो गई है. संभाजीनगर में करीब 4,765 किलो ‘मावा जैसा’ मिठाई उत्पाद जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 7.67 लाख रुपये बताई गई है. FDA के मुताबिक यह शुद्ध मावा नहीं था, बल्कि पाम ऑयल, वनस्पति और चीनी से तैयार विकल्प था.

Advertisement
X
महाराष्ट्र एफडीए ने 4700 किलो ज्यादा फेक खोया पकड़ा.
महाराष्ट्र एफडीए ने 4700 किलो ज्यादा फेक खोया पकड़ा.

महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) की कार्रवाई तेज से हो रही है. FDA प्रमुख तुकाराम मुंढे की टीम ने महाराष्ट्र के संभाजीनगर में शहनूर मियां दरगाह परिसर से करीब 4,765 किलो ‘मावा जैसा’ मिठाई उत्पाद जब्त किया है. इसकी अनुमानित कीमत 7.67 लाख रुपये बताई गई है. त्योहारों के दौरान यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है. 

FDA ने सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की. विभाग ने बताया कि इस खेप को भेजने वाले सप्लायर और इसे मंगाने वालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा. त्योहारों को देखते हुए शहर और आसपास के इलाकों में मिठाई की दुकानों पर निरीक्षण बढ़ाया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

विभाग के संयुक्त आयुक्त श्रीकांत करकाडे ने बताया कि जब्त उत्पाद शुद्ध मावा यानी खोया नहीं था, बल्कि पाम ऑयल, वनस्पति और चीनी के मिश्रण से तैयार किया गया विकल्प था. उनके मुताबिक कुछ मिठाई निर्माता और विक्रेता कम लागत में मिठाइयां तैयार कर उन्हें असली मावा से बनी मिठाई के तौर पर बेचते हैं, जिससे ग्राहकों को गुमराह किया जाता है.

सम्बंधित ख़बरें

Mumbai: JW Marriott Cockroach.
मुंबई: 5-स्टार होटल में डॉक्टर की डिनर टेबल पर रेंगता दिखा कॉकरोच
Mallika Sherawat Tukaram Mundhe
तुकाराम मुंढे की मुरीद हुईं मल्लिका शेरावत, शेयर किया वीडियो
Tukaram mundhe on srk ajay devgn tiger shroff
‘शाहरुख-अजय स्टार नहीं, कानून तोड़ने वाले’, तुकाराम मुंढे का बड़ा बयान
प्रोडक्ट ₹11 का, MRP ₹325: तुकाराम मुंढे ने समझाया अस्पतालों का खेल
Maharashtra FDA chief Tukaram Mundhe (PTI)
मुंबई: कैफे मोंडेगर पर तुकाराम मुंढे की टीम का एक्शन, लाइसेंस सस्पेंड

अस्पताल कैंटीन के बाद  बड़ी कार्रवाई

यह कार्रवाई मुंबई के नायर अस्पताल की कैंटीन और कोलाबा के ओलंपिया कॉफी हाउस पर FDA की कार्रवाई के करीब एक सप्ताह बाद हुई है. ओलंपिया कॉफी हाउस में खाद्य भंडारण क्षेत्र में यूरिनल, फर्श पर सीधे खाद्य पदार्थ रखने, गंदे पानी के इस्तेमाल, कॉकरोच और मक्खियों की मौजूदगी, रेफ्रिजरेटर में मांस और खून के अवशेष तथा कच्चे शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को अलग नहीं रखने जैसी खामियां मिली थीं.

Advertisement

FDA ने बताया कि चेंबूर की M/s Blink Commerce Private Limited, घाटकोपर की M/s Vishwas Sweets and Snacks, M/s A-1 General & Dry Fruits और वर्ली की M/s Milan Punjab के लाइसेंस भी खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के कारण रद्द किए गए हैं. पुणे के चार और नागपुर के दो रेस्टोरेंट के लाइसेंस भी निलंबित किए गए हैं. FDA ने बताया कि गणेश पूजा अभियान के तहत राज्यभर में 2,813 किलो दूध और डेयरी उत्पाद भी जब्त किए गए, जिनकी कीमत 7,38,230 रुपये थी. विभाग ने कहा कि यह कार्रवाई त्योहारी सीजन से पहले खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आखिरी 8 गेंद, 4 रन और एक विकेट... जब चेन्नई में टाई हुआ था टेस्ट मैच, भारत के हाथ से यूं फिसली जीत |
    120 सोशल मीडिया अकाउंट पर FIR, 3 गिरफ्तार... जमुई कांड पर तगड़ी कार्रवाई |
    कालकाजी मंदिर घूमने गई नाबालिग से दरिंदगी! खुद को पुलिस बताकर तीन ने किया गैंगरेप |
    बैंकों ने किया हड़ताल का ऐलान तो आया सरकार का मैसेज! 5 दिन बंद रह सकती हैं सेवाएं |
    'अपना नाम खुद बनाओ' बोलकर मनोज तिवारी ने बेटी से किया किनारा? रीति का छलका दर्द, बोलीं- साल में 1 बार मिलते |
    Mangal Nakshatra Parivartan 2026: 24 सितंबर को 'नक्षत्रों के राजा' पुष्य में प्रवेश करेंगे मंगल! 4 राशियों की लगेगी लॉटरी |
    दीवार का प्लास्टर बार-बार झड़ रहा? अपना लें मिस्त्री की ये 1 आसान ट्रिक, सालों तक नहीं आएगी परेशानी   |
    रूस संसदीय चुनाव: एंटी-वॉर याब्लोको को संसद में नहीं मिली जगह, 355 सीटों पर पुतिन की पार्टी का कब्जा |
    बंगाल की खाड़ी में बना दमदार वेदर सिस्टम... इन राज्यों में IMD का रेड अलर्ट, जानें दिल्ली-UP का हाल |
    ब्लू लहंगे में तमन्ना भाटिया ने 'ठुम्मक ठुम्मक' गाने में लगाई आग, क्या सामंथा को किया कॉपी?
    Advertisement