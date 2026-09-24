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Bhadra Rajyog 2026: बनने वाले हैं साल के दो शक्तिशाली राजयोग, 5 राशियों को पूरे साल फायदा!

Bhadra Rajyog 2026: भद्र और लक्ष्मी नारायण राजयोग से चमक जाएगी इन 4 राशियों की किस्मत. जानें करियर, बिजनेस और आर्थिक स्थिति पर इसका प्रभाव.

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भद्र और लक्ष्मी नारायण राजयोग से चमक जाएगी इन 4 राशियों की किस्मत.
भद्र और लक्ष्मी नारायण राजयोग से चमक जाएगी इन 4 राशियों की किस्मत.

Bhadra Rajyog 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल और उनके गोचर का मानव जीवन व सभी 12 राशियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है. सितंबर का महीना ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के लिहाज से बेहद खास रहने वाला है. बुद्धि, वाणी, व्यापार और संचार के कारक ग्रह बुध का गोचर कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने जा रहा है . 

वर्तमान में बुध अपनी उच्च राशि कन्या में विराजमान हैं, जहां 26 सितंबर तक भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है. इसके बाद बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही सुख-सुविधा, धन और ऐश्वर्य के दाता शुक्र विराजमान हैं. बुध और शुक्र की इस युति से तुला राशि में अत्यंत शुभ लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण होगा. इन दो बड़े राजयोगों के बनने से किन राशियों के दिन बहुरेंगे, किसे मिलेगा छप्परफाड़ लाभ, आइए जानते हैं विस्तार से . 

भद्र राजयोग और लक्ष्मी नारायण राजयोग का महत्व
भद्र महापुरुष राजयोग: जब बुध ग्रह अपनी स्वराशि (मिथुन या कन्या) में जन्म कुंडली के केंद्र भाव (1, 4, 7 या 10वें घर) में स्थित होते हैं, तब भद्र राजयोग बनता है. यह योग व्यक्ति को तीव्र बुद्धि, उत्कृष्ट संवाद शैली, तेज निर्णय क्षमता और जबरदस्त व्यावसायिक सफलता प्रदान करता है . 

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लक्ष्मी नारायण राजयोग: जब कुंडली या गोचर में बुध और शुक्र की युति होती है, तो यह योग बनता है. इसमें बुध (बुद्धि, करियर, संचार) और शुक्र (धन, सुख-सुविधा, कला और ऐशोआराम) के मिले-जुले शुभ फल प्राप्त होते हैं. यह योग आर्थिक संपन्नता और भौतिक सुखों में भारी वृद्धि करता है . 

किन राशियों पर बरसेगी इन राजयोगों की कृपा?
1. कन्या राशि (Kanya Rashi)
कन्या राशि वालों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है. बुध का आपकी ही राशि में रहना और भद्र राजयोग का प्रभाव आपके आत्मविश्वास को सातवें आसमान पर रखेगा . 

करियर और बिजनेस: व्यापार में नए और बड़े प्रोजेक्ट सफल होंगे. अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है . 

लाभ: पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के प्रबल योग हैं. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर मान-सम्मान मिलेगा . 

2. कर्क राशि (Kark Rashi)
कर्क राशि के जातकों के लिए ग्रहों की यह स्थिति अचानक धन लाभ के द्वार खोलेगी . 

आर्थिक स्थिति: आय (Incomes) में अचानक वृद्धि होने के योग हैं . बैंक बैलेंस मजबूत होगा . 

जीवन शैली: पर्सनल लाइफ में खुशियां आएंगी . हालांकि, इस दौरान आपका झुकाव आध्यात्मिकता (Spiritual side) की तरफ भी बढ़ सकता है, जिससे मानसिक शांति मिलेगी . 

3. मकर राशि (Makar Rashi)
मकर राशि के जातकों के लिए यह समय करियर और कारोबार के लिहाज से बेहद गोल्डन साबित होगा . 

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नौकरी व प्रमोशन: यदि आप नौकरी करते हैं, तो प्रमोशन या सैलरी में बंपर इंक्रीमेंट (Salary Increment) मिलने की पूरी संभावना है . 

व्यापार: बिजनेस का दायरा बढ़ेगा और यदि आप कहीं निवेश (Investment) करने की सोच रहे हैं, तो भविष्य में इसके शानदार रिटर्न मिलेंगे . 

4. मीन राशि (Meen Rashi)
मीन राशि के जातकों के लिए आने वाला समय आर्थिक रूप से बेहद मजबूत रहने वाला है . 

धन लाभ: आर्थिक स्थिति में काफी सुधार देखने को मिलेगा . 

करियर: करियर में नई ऊंचाइयां छूने का अवसर मिलेगा . सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा . 

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