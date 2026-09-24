scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

खत्म हुआ बृजभूषण और बाबा रामदेव के बीच चार साल से चल रहा विवाद, महंत राजकुमार दास ने कराई दोस्ती

बाबा रामदेव और पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बीच पिछले चार साल से चल रहे विवाद के बीच दिल्ली में दोनों की आमने-सामने मुलाकात हुई. अयोध्या के श्रीरामवल्लभाकुंज के महंत राजकुमार दास की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई. महंत ने संवाद और आपसी सम्मान के जरिए भ्रम दूर कराने की पहल की. बाबा रामदेव ने कहा कि बातचीत के बाद बृजभूषण के मन की भ्रांतियां दूर हो गईं है.

Advertisement
X
बृजभूषण और बाबा रामदेव के बीच चार साल से चल रहा विवाद खत्म हो गया (Photo:ITG)
बृजभूषण और बाबा रामदेव के बीच चार साल से चल रहा विवाद खत्म हो गया (Photo:ITG)

बाबा रामदेव और पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बीच पिछले करीब चार साल से चल रहे विवाद अब खत्म हो चुका है. लंबे समय से पतंजलि के घी और अन्य उत्पादों को लेकर दोनों पक्षों के बीच चल रही बयानबाजी के बीच बुधवार को दिल्ली में बाबा रामदेव और बृजभूषण शरण सिंह की आमने-सामने मुलाकात हुई. इस मुलाकात में अयोध्या के श्रीरामवल्लभाकुंज के महंत राजकुमार दास की मौजूदगी अहम मानी जा रही है.

महंत राजकुमार दास ने दोनों पक्षों के बीच बातचीत का रास्ता तैयार करने में मध्यस्थ की भूमिका निभाई. उनके प्रयास का उद्देश्य विवाद को और आगे बढ़ाने के बजाय दोनों पक्षों के बीच संवाद, आपसी सम्मान और सौहार्द का वातावरण तैयार करना रहा. बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के सामने अपनी बात रखी और लंबे समय से चले आ रहे मतभेदों और भ्रम को दूर करने की कोशिश की. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की धर्म समिति के सदस्य महंत राजकुमार दास के साथ पूज्य आलोक दास महाराज, चित्रकूट धाम की मध्यस्थता में बाबा रामदेव और बृजभूषण शरण सिंह के बीच बातचीत हुई. महंत राजकुमार दास ने फोन पर बातचीत में बताया कि दिल्ली में हुई इस मुलाकात के दौरान वह स्वयं मौजूद रहे. दोनों पक्षों ने पूरे मामले को लेकर अपना-अपना पक्ष सामने रखा. लंबे समय से जिन बातों को लेकर भ्रम और मतभेद बने हुए थे, उन पर भी बातचीत हुई.

Advertisement

महंत राजकुमार दास के मुताबिक बातचीत का उद्देश्य किसी एक पक्ष को सही या गलत साबित करना नहीं था. कोशिश यह थी कि दोनों पक्ष एक-दूसरे की बात सुनें और बातचीत के जरिए गलतफहमियों को दूर किया जाए. इसी पहल के बाद बाबा रामदेव और बृजभूषण शरण सिंह के बीच आमने-सामने बातचीत का अवसर बना. बातचीत के बाद दोनों पक्षों के बीच सकारात्मक माहौल बना और विवाद को आगे नहीं बढ़ाने की दिशा में पहल हुई.

सम्बंधित ख़बरें

अंबानी के गणेशोत्सव में धीरेंद्र शास्त्री का देसी अंदाज
Dhirendra Shastri at ambani party
गोल्डन खड़ाऊ-चांदी के कड़े, पैरों में आलता लगाकर अंबानी के इवेंट में छाए धीरेंद्र शास्त्री, सादगी से जीता दिल
आचार्य बालकृष्ण को राहत, 15 साल पुराने फर्जी पासपोर्ट मामले में बरी
Kangana Ranaut-Baba Ramdev exchange love on Raksha Bandhan
कंगना संग विवाद भूले बाबा रामदेव, राखी पर भेजी मिठाई-तोहफे
kangana ranaut baba ramdev
'बेडरूम में चमगादड़ बनकर लटके थे?', रामदेव पर भड़कीं कंगना

महंत राजकुमार दास ने कहा कि व्यक्तिगत मतभेदों को संवाद और आपसी सम्मान के जरिए दूर किया जाना चाहिए. उनका प्रयास रहा कि विवाद को और तूल देने के बजाय दोनों पक्ष बैठकर एक-दूसरे की बात सुनें. उनकी पहल से दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठकर अपनी बात रखने का मौका मिला. बातचीत में लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों पर चर्चा हुई और आपसी भ्रम को दूर करने का प्रयास किया गया.

रामदेव बोले- बातचीत के बाद दूर हुईं भ्रांतियां

मुलाकात के बाद बाबा रामदेव की ओर से भी विवाद को समाप्त करने की बात कही गई. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक रामदेव ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह के मन में कुछ भ्रांतियां थीं, जो बातचीत के बाद दूर हो गईं और मामले का पटाक्षेप हो गया. रामदेव ने पतंजलि के घी और दवाओं की गुणवत्ता को लेकर लगाए गए आरोपों को भी खारिज किया. उन्होंने दावा किया कि पतंजलि का गाय का घी नकली नहीं है और उनकी दवाएं भी नकली नहीं हैं. लंबे समय से पतंजलि के घी और अन्य उत्पादों को लेकर चल रही बयानबाजी के बीच दोनों के बीच हुई इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है.

Advertisement

2022 से चल रहा था विवाद

बाबा रामदेव और बृजभूषण शरण सिंह के बीच मतभेदों की पृष्ठभूमि वर्ष 2022 तक जाती है. उस दौरान पतंजलि के घी और उत्पादों को लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए थे. इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से समय-समय पर बयान सामने आते रहे. पतंजलि के उत्पादों को लेकर शुरू हुआ यह विवाद धीरे-धीरे सार्वजनिक बहस का हिस्सा बन गया और दोनों ओर से बयानबाजी जारी रही. सितंबर 2026 में यह विवाद उस समय फिर चर्चा में आया, जब पतंजलि फूड्स लिमिटेड की ओर से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 50 करोड़ रुपये का मानहानि दावा दायर किए जाने की खबर सामने आई. मामले की कानूनी प्रक्रिया अलग से जारी है. वहीं हाल के दिनों में बृजभूषण शरण सिंह की ओर से भी रामदेव और पतंजलि के उत्पादों को लेकर तीखे बयान सामने आए थे.

बाबा रामदेव से पहले से रहा है धार्मिक-सामाजिक संपर्क

महंत राजकुमार दास का बाबा रामदेव के साथ पहले से धार्मिक और सामाजिक संपर्क रहा है. जनवरी 2026 में बाबा रामदेव के अयोध्या आगमन के दौरान श्रीरामवल्लभाकुंज में महंत राजकुमार दास ने उनका अभिनंदन किया था. ऐसे में दोनों पक्षों के बीच संवाद स्थापित कराने में महंत राजकुमार दास की भूमिका सामने आई. अयोध्या से शुरू हुई पहल दिल्ली तक पहुंची और दोनों पक्ष आमने-सामने बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार हुए. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ट्रंप के 'रिस्पेक्टेड' राष्ट्रपति अल-शरा ने इजरायल पर जो कहा उससे चिढ़ जाएंगे नेतन्याहू! |
    अमेरिका पहुंचे शी जिनपिंग के सिर के ऊपर से गुजरे B-1 बॉम्बर विमान, तेज आवाज सुन चौंके जिनपिंग! |
    Stock Market Crash: खुलते ही मचा कोहराम, शेयर बाजार में क्रैश... अब NSE IPO का क्या होगा? |
    EXCLUSIVE: 'बदबू आ रही थी, लेकिन ड्राइवर ने नहीं रोकी बस', यात्री ने बताया एक्सप्रेसवे पर 'बर्निंग बस' का खौफनाक मंजर |
    M450 ग्रेड कंक्रीट क्या है? मजबूती लोहे से भी ज्यादा होती है |
    संगम पर अमेरिका से पितरों के लिए ऑनलाइन होगा पिंडदान,पुरोहित ने बताया पितृ पक्ष में पीले कपड़ों का महत्व  |
    जब महात्मा गांधी और आंबेडकर के बीच हुआ समझौता, जानिए पूना पैक्ट की कहानी |
    EC विवाद पर चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, देखें पंजाब आजतक |
    रेप केस में फंसा ये क्रिकेटर, 2 मामलों में नाम आया सामने, बांग्लादेश और इंग्लैंड से है कनेक्शन |
    Mooli Bhaji Dal Recipe: लंच में बनाएं छत्तीसगढ़ की ये देसी सब्जी, लहसुन-मिर्च का तड़का लगाएगा स्वाद में चार चांद
    Advertisement