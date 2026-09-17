सांसद कनिमोझी ने अपना नाम बदला... जानिए क्या किया बदलाव

DMK की उप महासचिव और सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने अपने नाम में आधिकारिक बदलाव किया है. उन्होंने सरकारी गजट में अपना नया नाम दर्ज कराया है. अब उनका नाम सिर्फ कनिमोझी करुणानिधि नहीं रहेगा.
सरकारी रिकॉर्ड में उनका नाम कनिमोझी राजथि करुणानिधि दर्ज किया गया है. यानी उन्होंने अब अपने नाम में अपनी मां का नाम भी आधिकारिक तौर पर जोड़ लिया है.
कनिमोझी ने यह बदलाव सरकारी गजट के जरिए कराया है. पहले उनका नाम कनिमोझी करुणानिधि था. अब इसमें 'राजथि' नाम शामिल हो गया है. उनका पूरा नाम अब कनिमोझी राजथि करुणानिधि होगा. इस बदलाव के बाद उनके नाम में मां राजथि का नाम भी शामिल हो गया है. इस बदलाव के बाद अब सरकारी दस्तावेजों और रिकॉर्ड में उनका नाम इसी नए रूप में दर्ज किया जाएगा.
यह भी पढ़ें: तमिलनाडु चुनाव: कनिमोझी ने राहुल गांधी से की मुलाकात, सीट शेयरिंग पर अब तक नहीं बनी बात
सरकारी गजट में हुआ बदलाव
नाम में बदलाव को आधिकारिक बनाने के लिए इसे सरकारी गजट में प्रकाशित कराया गया है. तमिलनाडु सरकार की गजट व्यवस्था में व्यक्तिगत नाम बदलने से जुड़े नोटिफिकेशन प्रकाशित किए जाते हैं.
कनिमोझी तमिलनाडु की राजनीति का जाना-पहचाना नाम हैं. वह DMK की उप महासचिव हैं और संसद में पार्टी का प्रतिनिधित्व करती हैं. उनके नाम में हुए इस बदलाव के बाद यह मामला चर्चा में है.
कनिमोझी कई राजनीतिक मुद्दों पर लगातार मुखर रही हैं. 2026 में उन्होंने परिसीमन को लेकर भी केंद्र और दूसरे राजनीतिक दलों पर निशाना साधा. अगस्त में उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय सांसदों की बैठक को लेकर सवाल उठाए थे.
यह भी पढ़ें: मोदी-शाह संग चाय पार्टी में विपक्ष से सिर्फ DMK की कनिमोझी पहुंचीं, राहुल-अखिलेश गायब
हाल के दिनों में वह विपक्षी गठबंधन और तमिलनाडु की राजनीति को लेकर भी सक्रिय नजर आई हैं. सितंबर में उन्होंने शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी. इस दौरान परिसीमन और INDIA ब्लॉक से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई थी.
अब सरकारी गजट में नाम बदलने के बाद कनिमोझी एक बार फिर चर्चा में हैं. हालांकि इस बार वजह कोई राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि उनके नाम में किया गया आधिकारिक बदलाव है.