एड्रेस बदलने पर फॉर्म-6 क्यों जरूरी? चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग से पूछा

दिल्ली में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग से कई सवाल पूछे. उन्होंने पूछा कि अगर किसी व्यक्ति का नाम 2026 की वोटर लिस्ट में पहले से मौजूद था और अब उसका पता बदल गया है, तो उसे नया वोटर मानकर फॉर्म-6 भरने की जरूरत क्यों है? चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ है, तो उसके पुराने वोटर रिकॉर्ड के आधार पर पता अपडेट क्यों नहीं किया जा सकता.

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सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि चुनाव के समय लोग ज्यादा सक्रिय रहते हैं, लेकिन जब चुनाव नहीं होते तो वे अपने काम और जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं. ऐसे में संभव है कि उन्हें पता ही न चले कि वोटर लिस्ट में उनका नाम शिफ्ट नहीं हुआ है. उन्होंने उन लोगों का मुद्दा भी उठाया जिनके पास स्थायी घर नहीं हैं और जो रोजी-रोटी के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं.

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2026 की लिस्ट में नाम था तो फॉर्म-6 क्यों?

याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि चुनाव आयोग के FAQ के मुताबिक, अगर बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) किसी व्यक्ति को उसके पुराने पते पर नहीं पाता, तो उसे एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं मिल पाता और उसका नाम हट सकता है. इसके बाद उसे फॉर्म-6 भरने और यह घोषणा करने को कहा जाता है कि वह पहले वहां कभी नहीं रहा.

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इस पर चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि अगर किसी व्यक्ति का नाम 2026 की वोटर लिस्ट में था, तो उसे नए वोटर की तरह फॉर्म-6 भरने के लिए क्यों कहा जा रहा है. जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने भी कहा कि अगर किसी का नाम पहले की लिस्ट में मौजूद था, तो उसे नए वोटर के तौर पर पेश करना सही नहीं होगा.

फॉर्म-8 से पता बदलने वालों को मिले मौका

सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने कहा कि जिन लोगों का पता बदल गया है या जिन्हें एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं मिला, उन्हें फॉर्म-8 के जरिए अपना नाम अपडेट कराने का मौका मिलना चाहिए. चीफ जस्टिस ने सुझाव दिया कि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उनकी सूची बूथ या संबंधित कार्यालय के बाहर लगाई जा सकती है, ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके नाम पर क्या कार्रवाई हुई है.

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चुनाव आयोग की तरफ से पेश वकील डीएस नायडू ने कहा कि यह नई वोटर लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया है और ड्राफ्ट लिस्ट से अभी नाम हटाए नहीं गए हैं. इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि लोगों को यह पता होना चाहिए कि उन्हें अपना नाम शामिल कराने का मौका दिया गया है. उन्होंने यह भी पूछा कि अगर कोई व्यक्ति अभी भी दिल्ली में रह रहा है, तो वह अपना नाम जुड़वाने के लिए कहां जाए.

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सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने चुनाव आयोग से फॉर्म-6 दाखिल करने और नाम हटाए जाने के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी. उन्होंने पूछा कि क्या इस बारे में कोई हलफनामा दाखिल किया गया है.

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