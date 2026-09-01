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दिल्ली: पांडव नगर की संजय झील में नहाने गए 3 दोस्तों की डूबने से मौत

राजधानी दिल्ली के पांडव नगर स्थित संजय झील में नहाने गए 3 दोस्तों की डूबने से मौत हुई. घटना शाम सात बजे की है. तीनों के शवों को झील से निकाल लिया गया है.

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तीन दोस्तों की संजय झील में डूबने से मौत
तीन दोस्तों की संजय झील में डूबने से मौत

दिल्ली के पांडव नगर इलाके में स्थित संजय झील में नहाने गए 3 दोस्तों की डूबने से मौत हो गई है. मंगलवार को तीनों दोस्त की संजय झील में डूबने से मौत हो गई. 

मृतकों की पहचान 22 वर्षीय साहिल, 22 वर्षीय आशीष नौटियाल और 21 वर्षीय सौरभ के रूप में हई है. यह घटना तकरीबन शाम 7:00 बजे की बताई जा रही है. तीनों दोस्त मंगलवार को संजय झील में नहाने के लिए आए थे.

बताया गया, एक दोस्त झील में नहाने के दौरान डूबने लगा, उसे बचाने के लिए उसके दोस्त भी पानी में कूदे. लेकिन देखते ही देखते तीनों गहरे पानी में फंस गए और तीनों ही डूब गए. इस हादसे के बाद इलाके में कोहराम मच गया. हादसे की सूचना मिलते ही राहत और बचाव टीमें मौके पर पहुंची. तीनों शवों को झील से बाहर निकाल लिया गया है. 

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जैसे ही तीनों की मौत की खबर उनके घरवालों को हुई, उनके घर में मातम छा गया. परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है. 

यह भी पढ़ें: पहले 10 फीट तक सड़क धंसी, अब टोल प्लाजा डूबा... 36 हजार करोड़ की लागत से बने गंगा एक्सप्रेसवे पर फिर उठे सवाल

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हादसे की जानकारी मिलने के बाद कोंडली विधानसभा से आम आदमी पार्टी विधायक कुलदीप कुमार मोनू भी मौके पर पहुंचे और मृतकों के परिवारों से मुलाकात कर हादसे पर संवेदना जताई. कुलदीप कुमार ने संजय झील की गहराई को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. 

उनका कहना है कि झील में रेत खनन की वजह से कई जगह गहराई बढ़ गई है और गहरे गड्ढे बन गए हैं जिसके कारण ऐसे हादसे हो रहे हैं. उनका कहना है कि इसी तरह के गहरे गड्ढे में फंसने की वजह से तीनों युवकों की मौत हुई. उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली सरकार को घेरा है. और झील की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं.

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