कल आधी रात के बाद दिल्ली में 3 दिन बारिश... पंजाब-हरियाणा-राजस्थान में भी अलर्ट, पहाड़ों पर होगी बर्फबारी

दिल्ली समेत भारत के कई हिस्सों में मौसम फिर करवट लेने वाला है. 31 जनवरी को आधी रात के बाद दिल्ली-NCR में बारिश शुरू हो सकती है. इसके बाद अगले दिन रुक-रुक कर बारिश जारी रहने की संभावना है. स्काईमेट वेदर के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ से पहले ऊंचे स्तर पर बादलों की एक परत दिल्ली और आसपास के इलाकों में छाई रहेगी. इसके चलते आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रह सकता है.

और पढ़ें

31 जनवरी की आधी रात के बाद हल्की बारिश शुरू होने की संभावना है और 2 फरवरी तक हल्की बारिश का दौर जारी रह सकता है. इसके बाद 3 फरवरी से मौसम साफ होने की उम्मीद है.



भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 31 जनवरी 2026 को दिल्ली-NCR में सुबह के समय कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाने की संभावना है. रात में गरज-चमक और तेज हवाओं (30–40 किमी प्रति घंटा) के साथ हल्की बारिश हो सकती है. 1 फरवरी 2026 को भी दिल्ली में दिनभर बादल छाए रहेंगे. सुबह से दोपहर तक गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश के एक या दो दौर की संभावना है. दोपहर से शाम तक हल्की बारिश हो सकती है.

इसके बाद 2 फरवरी 2026 को भी रात में बारिश की एक-दो बौछारें पड़ सकती हैं. सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा रहेगा. इस दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 17°C से 19°C और न्यूनतम तापमान 11°C से 13°C के बीच रहने का अनुमान है.

Advertisement

पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट

आने वाले दिनों में पहाड़ों पर बर्फबारी जारी रह सकती है. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी 3 फरवरी तक बारिश हो सकती है.

बहु मौसम संबंधी चेतावनी



मुख्यबिंदु:



एक के बाद एक, दो पश्चिमी विक्षोभ के असर से, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 31 जनवरी से 3 फरवरी के दौरान हल्की से मध्यम छिटपुट/काफी व्यापक वर्षा/बर्फबारी और उत्तर-पश्चिम भारत और मध्य भारत के आस-पास के मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम… pic.twitter.com/pZo2Svp49t — India Meteorological Department (@Indiametdept) January 30, 2026

IMD के मुताबिक, एक के बाद एक दो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 31 जनवरी से 3 फरवरी के बीच हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है. उत्तर-पश्चिम भारत और मध्य भारत के आसपास के मैदानी इलाकों में भी बारिश की संभावना है. इसके बाद, तीसरा पश्चिमी विक्षोभ 5 से 7 फरवरी के दौरान उत्तर-पश्चिमी भारत को प्रभावित कर सकता है.

---- समाप्त ----