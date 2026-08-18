Vande Bharat: 'होटल जैसा लग रहा है, ट्रेन वाली फीलिंग नहीं', वंदे भारत स्लीपर में यात्री का अनुभव

देश में प्रीमियम ट्रेनों की डिमांड बढ़ रही है और रेल यात्रियों की इस बढ़ती मांग को पूरा करने में Vande Bharat Trains बड़ा रोल निभा रही हैं. भारतीय रेलवे की ओर से यात्रियों के लिए इसी साल जनवरी महीने में लंबी दूरी की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से वंदे भारत स्लीपर (Vande Bharat Sleeper) सेवा भी शुरू की गई, जो यात्रियों को अलग ही ऐहसास करा रही है. हाल ही में एक ट्रैवल व्लॉगर ने इस वंदे भारत ट्रेन में यात्रा करने के बाद अपना अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर किया और उसने जो वीडियो पोस्ट किया है, वो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है.

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'ट्रेन वाली फीलिंग ही नहीं आ रही...'

भारत की नई वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस अपने प्रीमियम इंटीरियर, साफ-सफाई और ऑनबोर्ड सर्विस के लिए लगातार पॉपुलैरिटी बटोर रही है. बिजनेस टुडे की रिपोर्ट में एक ट्रैवल व्लॉगर साइना साईवान द्वारा शेयर किए गए अनुभव के बारे में बताया गया. उन्होंने हाल ही में Vande Bharat Sleeper ट्रेन में यात्रा करने के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और बताया कैसे इस ट्रेन ने उन्हें भारतीय ट्रेन यात्राओं से जुड़े पारंपरिक अनुभव से बिल्कुल अलग ऐहसास कराया.

इंस्टाग्राम रिव्यू में साइना ने कहा कि, 'ट्रेन वाली फीलिंग नहीं आ रही थी. वंदे भारत स्लीपर के अंदर का इंटीरियर इतना शानदार और एडवांस्ड था कि यह किसी पारंपरिक रेलवे कोच के बजाय एयरलाइन या होटल जैसा अनुभव दे रहा था.'

साफ-सफाई और धांसू इंटीरियर

साइना की वंदे भारत स्लीपर ट्रेन समीक्षा में उसके अंदर स्वच्छता सबसे मजबूत पहलुओं में से एक रही. विशेष रूप से ट्रेन की साफ-सफाई की सराहना की और कहा कि वॉशरूम आम ट्रेन शौचालयों जैसे बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि उनसे कहीं बेहतर थे.

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इसके अलावा उन्होंने ट्रेन में भोजन परोसने के तरीके की भी तारीफ की और बताया कि ट्रेन में भोजन परोसने वाला कर्मचारी दस्ताने और टोपी पहने हुए था, ये छोटी-छोटी बातें ट्रेन की स्वच्छता और सेवा को बेहतर बनाती हैं.

व्लॉगर ने अपने पोस्ट किए गए वीडियो में दिखाया कि कैसे वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को आधुनिक इंटीरियर और एडवांस्ड यात्री सुविधाओं के साथ एक अधिक बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है. आमतौर पर भारतीय रेलों में नीली बर्थ, मेटल फिटिंग, पर्दे और भीड़भाड़ वाले गलियारे देखने को मिलते हैं, लेकिन वीडियो में देखा जा सकता है कि वंदे भारत स्लीपर में इससे बिल्कुल अलग नजारा है.

देश में अभी 162 वंदे भारत ट्रेनों

वर्तमान में, देश भर में 162 वंदे भारत सेवाएं संचालित हैं और इनकी डिमांड के चलते ही भारत में वंदे भारत योजनाओं को गति भी मिल रही है. जनवरी 2026 में Vande Bharat Sleeper ने पहले तीन महीनों के भीतर 119 ट्रिप में 1.21 लाख यात्रियों को सफर कराया, जबकि 100% से अधिक की ऑक्यूपेंसी रेट बनाए रखा.

बता दें कि पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हावड़ा और गुवाहाटी के बीच शुरू की गई थी और इसमें 16 कोच हैं, जिनमें एक AC फर्स्ट क्लास कोच, चार AC टू-टियर कोच और 11 AC थ्री-टियर कोच शामिल हैं. इसमें लगभग 823 यात्रियों के बैठने की क्षमता है. ट्रेन में ऑटोमैटिक दरवाजे, इमरजेंसी कम्युनिकेशन सुविधाएं और कवच सुरक्षा तकनीक मौजूद है.



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