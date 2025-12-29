scorecardresearch
 
घने कोहरे के बीच हुई दिल्ली-NCR वालों की सुबह, जीरो हुई विजिबिलिटी, एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी

दिल्ली-एनसीआर में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जबकि प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. हवाई यात्राएं प्रभावित हुई हैं, एयरलाइंस और एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी की है.

कोहरे की चादर में लिपटी दिल्ली (File Photo: PTI)
कोहरे की चादर में लिपटी दिल्ली (File Photo: PTI)

दिल्ली-एनसीआर में रविवार देर रात से कोहरे का कहर जारी है. राजधानी और आस-पास इलाके में विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है, क्योंकि पूरे इलाके में घने कोहरे की चादर छा गई है. घने कोहरे और बढ़ती ठंड के बीच एनसीआर में प्रदूषण का स्तर पर खतरनाक रूप ले रहा है. इसके साथ ही, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित पूरे नॉर्थ इंडिया में कोहरे की स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.  

delhi fog

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, दिल्ली की हवा की क्वालिटी तेज़ी से खराब हो गई, और फिर से 'बहुत खराब' कैटेगरी में आ गई, शहर का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 390 रिकॉर्ड किया गया.   

यूपी से हिमाचल तक अलर्ट...

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तर भारत के बड़े हिस्सों में ठंड की स्थिति के बीच घने से बहुत घने कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा-चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी तक रात और सुबह के शुरुआती घंटों में घना कोहरा बने रहने की उम्मीद है. कम विजिबिलिटी और हवा की कम गति से प्रदूषक ज़मीन के करीब फंस सकते हैं.

delhi fog

उत्तर प्रदेश में, लंबे वक्त तक चली शीतलहर और कोहरे के कारण अधिकारियों ने 1 जनवरी, 2026 तक स्कूलों को बंद कर दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौजूदा मौसम की स्थिति में बच्चों के स्वास्थ्य जोखिमों का हवाला देते हुए इस फैसले का ऐलान किया है.

दिल्ली एयरपोर्ट की एडवाइजरी...

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने घने कोहरे को देखते हुए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि शहर में एक बार फिर एयर क्वालिटी की 'गंभीर' कैटेगरी में आ गई. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के समीर ऐप के डेटा के मुताबिक, रात करीब 11.20 बजे दिल्ली का AQI 404 था, जो 'गंभीर' कैटेगरी में आता है.

दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए जारी की गई एडवाइज़री में लिखा, "घने कोहरे के की वजह से फिलहाल CAT III स्थितियों में फ्लाइट ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जिससे देरी और फ्लाइट कैंसिल हो सकती हैं. हमारी ग्राउंड टीमें यात्रियों को बेहतर यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से मदद कर रही हैं. हमें हुई किसी भी असुविधा के लिए खेद है."

इंडिगो ने ट्रैवल एडवाइजरी में लिखा, "आज सुबह दिल्ली और हिंडन (एयरपोर्ट) में ठंडी हवा और घना कोहरा छाया हुआ है. विजिबिलिटी में उतार-चढ़ाव के कारण फ्लाइट शेड्यूल में बदलाव हुए हैं, और जैसे-जैसे हालात बदलेंगे, ऑपरेशन सामान्य से धीमे हो सकते हैं."

स्पाइसजेट ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि दिल्ली में सभी डिपार्चर और अराइवल और उनसे जुड़ी फ्लाइट्स खराब विजिबिलिटी के कारण प्रभावित हो सकती हैं.

सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के मुताबिक, दिसंबर के डेटा से पता चलता है कि दिसंबर के आखिरी दिनों में दिल्ली के अंदर PM2.5 के मामले में पिछले दिसंबर की तुलना में ज़्यादा प्रदूषण है, जो शायद 2019 के बाद सबसे खराब है.

(मिलन शर्मा के इनपुट के साथ)

---- समाप्त ----
