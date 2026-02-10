Aaj ka Rashifal 11 फ़रवरी 2026: बुधवार के दिन मेष राशि वाले पारिवारिक आयोजनों में लेंगे रुचि, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: घर में विश्वास बनाए रखें और बहस से बचें

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहने वाला है. आपको घर में आपसी विश्वास बनाए रखने की सख्त जरूरत है. निजी मामले सामान्य रहेंगे, लेकिन पारिवारिक आयोजनों में आपकी रुचि बढ़ेगी. कार्य व्यापार में सावधानी बरतें और अनुशासन के साथ नियमों का अनुपालन करें.

यात्रा के दौरान सतर्क रहें क्योंकि विरोधी सक्रिय हो सकते हैं. सेहत का खास ख्याल रखें और हर काम सूझबूझ से करें. परिजनों की मदद से आप मुश्किल स्थितियों से बाहर निकल सकते हैं. कोशिश करें कि सबको साथ लेकर चलें. किसी भी तरह की जिद या आवेश में आकर निर्णय न लें और व्यर्थ के विवादों से दूर रहें.

शुभ अंक: 2, 5 और 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: सिद्धि विनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. 'ॐ गं गणपतये नमः' एवं 'ॐ बुं बुधाय नमः' का जाप करें. सहज बने रहें.

वृष: रिश्तों में मिठास और पेशेवर सफलता का दिन

वृष राशि वालों के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आया है. दाम्पत्य जीवन में विश्वास और मिठास बढ़ेगी, जिससे संबंधों में मजबूती आएगी. परिवार के सदस्यों के साथ आपका संवाद बढ़ेगा. अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें, इससे आपके पेशेवर संबंध संवरेंगे.

आर्थिक सफलता मिलने से आप काफी उत्साहित रहेंगे. आज आपका जोर साझीदारी और सहकारिता पर रहेगा. घर-परिवार में शुभता बनी रहेगी और परिजनों के सहयोग से आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे. नियमों का उल्लंघन न करें और अपनी विनम्रता से कठिन काम भी निकलवा लें. साहस के साथ आगे बढ़ें.

शुभ अंक: 2, 5 और 6

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: सिद्धि विनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. 'ॐ गं गणपतये नमः' एवं 'ॐ बुं बुधाय नमः' का जाप करें. व्यवहार में सज्जनता बढ़ाएं.

मिथुन: कार्य प्रबंधन और अनुशासन पर दें ध्यान

मिथुन राशि के जातकों को आज समय की कद्र करनी होगी. अपने कार्यों को वक्त पर पूरा करने की आदत डालें. पेशेवर पक्ष आज मजबूत रहेगा और आपकी कला-कौशल की सराहना होगी. व्यावसायिक लक्ष्यों को समय पर पूरा करने से कार्यक्षेत्र में सकारात्मकता बनी रहेगी.

सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर चलें और परिस्थिति के अनुसार ही निर्णय लें. अनुशासन और कड़ी मेहनत से आप अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं. सेवा क्षेत्र में आपका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा. किसी भी बड़े फैसले से पहले वरिष्ठों और अनुभवियों की सलाह जरूर लें.

शुभ अंक: 2, 5 और 8

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: सिद्धि विनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. 'ॐ गं गणपतये नमः' एवं 'ॐ बुं बुधाय नमः' का जाप करें. कर्मठ बनें.

कर्क: आर्थिक लाभ और प्रेम संबंधों में उत्साह

कर्क राशि के जातकों के लिए आज आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर है. आपकी आर्थिकी को बल मिलेगा और मित्रों के साथ साझा प्रयासों में तेजी आएगी. अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें और वाणी में मिठास रखें. प्रेम संबंधों में आज उत्साह बना रहेगा.

आपके महत्वपूर्ण कार्य आज गति पकड़ेंगे. साहस और पराक्रम के बल पर आप सफलता पाएंगे. मनोरंजन और भ्रमण के अवसरों का लाभ उठाएं. आज आपके लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. आधुनिक विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन से समाज में अपनी जगह बनाएंगे.

शुभ अंक: 2, 5 और 8

शुभ रंग: एक्वा ब्लू

आज का उपाय: सिद्धि विनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. 'ॐ गं गणपतये नमः' एवं 'ॐ बुं बुधाय नमः' का जाप करें. मित्र संबंध निभाएं.

सिंह: पारिवारिक तालमेल और वरिष्ठों का सानिध्य

सिंह राशि वालों को आज पारिवारिक मामलों में सहजता और सजगता बरतनी होगी. अपने निजी संबंधों का सम्मान करें. कार्य व्यापार में आपको वांछित परिणाम मिलेंगे. करीबियों से अपने मन की बात साझा करें, इससे मन हल्का होगा. प्रेम संबंधों में सहजता बनी रहेगी.

बड़ों की बातों को अनसुना न करें और अतिउत्साह में आने से बचें. लाभ का प्रतिशत पहले की तरह ही बना रहेगा. अपनी निजी गतिविधियों में रुचि बढ़ाएं और पेशेवरों के साथ तालमेल बनाकर चलें. प्रबंधन के मामले में आप बेहतर रहेंगे और पैतृक पक्ष से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा.

शुभ अंक: 1, 2 और 5

शुभ रंग: पिस्ता कलर

आज का उपाय: सिद्धि विनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. 'ॐ गं गणपतये नमः' एवं 'ॐ बुं बुधाय नमः' का जाप करें. क्रोध से बचें.

कन्या: सामाजिक सक्रियता और व्यावसायिक सफलता

कन्या राशि के जातकों का संपर्क और संवाद आज बहुत प्रभावशाली रहेगा. सामाजिक कार्यों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी और व्यक्तिगत संबंधों में अनुकूलता आएगी. व्यावसायिक सफलता का ग्राफ आज ऊंचा रहने वाला है. भाई-बहनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे.

आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी और आपको सबका साथ मिलेगा. कामकाज की स्थिति में सुधार होगा और आप अपनी योग्यता का लाभ उठा पाएंगे. प्रेम और स्नेह के मामलों को आज बल मिलेगा. अपने तात्कालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सक्रिय रहें और सबके साथ सामंजस्य बनाकर चलें.

शुभ अंक: 2, 5 और 8

शुभ रंग: समुद्री

आज का उपाय: सिद्धि विनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. 'ॐ गं गणपतये नमः' एवं 'ॐ बुं बुधाय नमः' का जाप करें. प्रवचन सुनें.

तुला: रहन-सहन में भव्यता और अपनों का साथ

तुला राशि के जातकों का रहन-सहन आज काफी आकर्षक बना रहेगा. आप अपनों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. आर्थिक लाभ आपकी अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. व्यक्तिगत चर्चा और संवाद पर आज आपका विशेष जोर रहेगा. सहज संकोच को दूर कर अपनी बात रखें.

आज आपको कुछ आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. करीबियों के साथ सहकार बढ़ाएं और घर आए अतिथि का स्वागत सत्कार करें. पारिवारिक संबंधों में नई ऊर्जा का संचार होगा. वाणिज्यिक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए समय अनुकूल है. आप एक अच्छे होस्ट की भूमिका निभाएंगे और श्रेष्ठ कार्यों में आगे रहेंगे.

शुभ अंक: 2, 5 और 6

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: सिद्धि विनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. 'ॐ गं गणपतये नमः' एवं 'ॐ बुं बुधाय नमः' का जाप करें. अपना साज-संवार रखें.

वृश्चिक: रचनात्मकता और व्यक्तित्व में सौम्यता

वृश्चिक राशि के जातकों का फोकस आज रचनात्मक कार्यों पर रहेगा. कामकाज में आपकी जीत सुनिश्चित होगी और बेहतर परिणामों से आप उत्साहित रहेंगे. नीति-नियमों का पालन करें, इससे आपका जीवनस्तर ऊंचा होगा. व्यक्तित्व में सरलता और सौम्यता बनाए रखें, लोग आपसे प्रभावित होंगे.

वातावरण आज आपके अनुकूल रहेगा. अपने इच्छित कार्यों को आगे बढ़ाएं और नवाचार (इन्नोवेशन) पर जोर दें. आपकी स्मरण शक्ति आज बहुत अच्छी रहेगी. बजट के अनुरूप ही खर्च करें ताकि भविष्य में समस्या न हो. समकक्षों का भरोसा जीतने में आप सफल रहेंगे और सुख-सौख्य बढ़ेगा.

शुभ अंक: 5, 8 और 9

शुभ रंग: खाकी

आज का उपाय: सिद्धि विनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. 'ॐ गं गणपतये नमः' एवं 'ॐ बुं बुधाय नमः' का जाप करें. सृजन बढ़ाएं.

धनु: दबाव में न आएं और निवेश में बरतें सावधानी

धनु राशि के जातकों के लिए समय थोड़ा दबाव वाला हो सकता है. अतिउत्साह में आकर या किसी के प्रभाव में आकर कोई बड़ा निर्णय न लें. नीति और नियमों का पालन करना आपके लिए बहुत जरूरी है. हालांकि, आप निवेश के कार्यों को गति दे सकते हैं.

रिश्तों में सहजता और विश्वसनीयता बनी रहेगी. व्यवस्था का सम्मान करें और बहस-विवाद से खुद को दूर रखें. आज आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं. व्यावसायिक गलतियां करने से बचें और निजी मामलों में स्पष्टता रखें. करीबियों का साथ आपको मानसिक मजबूती देगा.

शुभ अंक: 1, 2 और 3

शुभ रंग: ऐप्पल ग्रीन

आज का उपाय: सिद्धि विनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. 'ॐ गं गणपतये नमः' एवं 'ॐ बुं बुधाय नमः' का जाप करें. विनम्र बने रहें.

मकर: करियर में तेजी और साख में वृद्धि

मकर राशि के जातकों के करियर और कारोबार में आज तेजी आएगी. आपको अपनी मेहनत के इच्छित परिणाम मिलेंगे. लाभ का प्रतिशत आपके पक्ष में रहेगा. कार्यक्षेत्र में सबको साथ लेकर चलने की आपकी आदत आज आपको बड़ी सफलता दिलाएगी.

व्यापार में साझीदारी से लाभ होगा और वातावरण आपके अनुकूल रहेगा. उद्योग-व्यापार में अपनी रुटीन को बनाए रखें. आपकी साख और सम्मान में आज वृद्धि होगी. अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हरसंभव कोशिश करें. सामंजस्य और सूझबूझ से लिए गए निर्णय आपके भविष्य को उज्जवल बनाएंगे.

शुभ अंक: 2, 5, 8

शुभ रंग: मोरपंख के समान

आज का उपाय: सिद्धि विनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. 'ॐ गं गणपतये नमः' एवं 'ॐ बुं बुधाय नमः' का जाप करें. कार्यों में पहल बनाए रखें.

कुंभ: पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि और पेशेवर जीत

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन पेशेवर जीत का रास्ता खोलने वाला है. प्रबंधन के मामलों में आप उछाल महसूस करेंगे. पैतृक संपत्ति के विषयों में प्रगति होगी और पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आपको आज कुछ आकर्षक और लाभकारी प्रस्ताव मिल सकते हैं.

कामकाजी मुलाकातें असरदार रहेंगी और आप प्रशासनिक योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. कार्यक्षेत्र की परिस्थितियों पर आपका नियंत्रण रहेगा. आर्थिक पक्ष बेहतर रहेगा और चारों ओर से शुभ समाचार मिलेंगे. कार्य विस्तार की योजनाओं पर जोर दें, समय आपके पूरी तरह अनुकूल है.

शुभ अंक: 2, 5 और 8

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: सिद्धि विनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. 'ॐ गं गणपतये नमः' एवं 'ॐ बुं बुधाय नमः' का जाप करें. अपना उत्साह बनाए रखें.

मीन: भाग्य की कृपा और जिम्मेदार व्यवहार

मीन राशि के जातकों पर आज भाग्य की विशेष कृपा रहेगी. आप बड़ी सोच और अनुशासन के साथ अपने कार्यों को अंजाम देंगे. अपने जिम्मेदार व्यवहार से आप सबका दिल जीत लेंगे. अपनों से किया हुआ वादा निभाने का प्रयास करें.

सहकारिता और साझीदारी के कार्यों को बल मिलेगा. वरिष्ठों और जिम्मेदार लोगों का सहयोग आपके साथ रहेगा, जिससे आप उत्साहित महसूस करेंगे. विभिन्न स्रोतों से आपको लाभ मिल सकता है. अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए यह एक अच्छा समय है. संवाद में सहजता बनाए रखें.

शुभ अंक: 2, 3 और 6

शुभ रंग: आंवला समान

आज का उपाय: सिद्धि विनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. 'ॐ गं गणपतये नमः' एवं 'ॐ बुं बुधाय नमः' का जाप करें. अपने व्रत और संकल्प निभाएं.

