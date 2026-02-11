UP Budget Session 2026 Live: योगी सरकार का बजट- देश का 65% मोबाइल फोन प्रोडक्शन यूपी में, 15 लाख करोड़ का आया निवेश

10:58 AM (25 मिनट पहले)

UP Budget Session: सुबह 11 बजे पेश होगा यूपी का बजट

Posted by :- Udit Narayan

यूपी विधानसभा में आज सुबह 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना राज्य का बजट पेश करेंगे. बजट भाषण से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ गई हैं. नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडेय ने कहा, देखते हैं बजट क्या देता है. समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा, पेपरलेस विधानसभा में एक बार फिर कागजी बजट पेश किया जा रहा है. इस बजट में कोई विजन नहीं होगा, यह सिर्फ धोखे का बजट होगा. इसमें भ्रष्टाचार और लूट होगी. अब तक जनता के साथ धोखा हुआ है और आगे भी लूट ही होगी. यूपी सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा, यह बजट सबके कल्याण के लिए होगा. समाजवादी पार्टी को अच्छी तरह पता है कि भ्रष्टाचार में कौन शामिल था. योगी सरकार को जनता का भरोसा हासिल है और इसी वजह से हम 2027 में दोबारा सत्ता में लौटेंगे.