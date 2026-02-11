scorecardresearch
 
UP Budget Session 2026 Live: योगी सरकार का बजट- देश का 65% मोबाइल फोन प्रोडक्शन यूपी में, 15 लाख करोड़ का आया निवेश

aajtak.in | लखनऊ | 11 फरवरी 2026, 11:22 AM IST

UP Budget Live Updates: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार आज अपना दसवां बजट पेश कर रही है. वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना सुबह 11 बजे विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे.

यूपी की योगी सरकार आज बजट पेश करने जा रही है. यूपी की योगी सरकार आज बजट पेश करने जा रही है.

उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन बेहद अहम है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार अपना दसवां लगातार बजट पेश कर रही है. वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना सुबह 11 बजे विधानसभा में 2026-27 का बजट रखेंगे. माना जा रहा है कि बजट का आकार 9 लाख करोड़ रुपये के पार जा सकता है, जो राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा. विधानसभा चुनाव से पहले यह योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है, इसलिए इसमें रोजगार, बुनियादी ढांचा, महिला सशक्तिकरण, किसानों और युवाओं पर बड़ा फोकस देखने को मिल सकता है. बजट से पहले सुबह कैबिनेट बैठक में प्रस्तावों पर मुहर लगी. दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री और 2 बजे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे लाइव ब्लॉग के साथ...

 

11:22 AM (एक मिनट पहले)

UP Budget Session: कृषि और ऊर्जा क्षेत्र में रिकॉर्ड उपलब्धियां

वित्त मंत्री ने कहा कि अवस्थापना-प्रधान विकास नीति के चलते नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में उत्तर प्रदेश ने लैंड-लॉक्ड राज्यों में पहला स्थान हासिल किया है. कृषि उत्पादन में प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है और गेहूं, धान, गन्ना, आलू, केला, आम, अमरूद, आंवला और मेंथा उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक योगदान देता है.

सिंचित क्षेत्र वर्ष 2016-17 के 2.16 करोड़ हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2024-25 में लगभग 2.76 करोड़ हेक्टेयर हो गया है. फसल सघनता 162.7 प्रतिशत से बढ़कर 193.7 प्रतिशत तक पहुंच गई है. ताप विद्युत उत्पादन क्षमता 5,878 मेगावॉट से बढ़कर दिसंबर 2025 तक 9,120 मेगावॉट हो गई है, जो 55.16 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है. इसके साथ ही प्रदेश में 2,815 मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं, जिससे हरित और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है.

11:22 AM (2 मिनट पहले)

UP Budget Session: निवेश, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टार्टअप में यूपी की छलांग

बजट भाषण में बताया गया कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग वर्ष 2018-19 के 29वें स्थान से सुधरकर वर्ष 2023-24 में 18वें स्थान पर पहुंच गई है. फरवरी 2024 में चौथे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया, जिसमें अब तक लगभग 50 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन हुए हैं, जिनसे करीब 10 लाख रोजगार सृजन की संभावना है.

करीब 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश से जुड़ी 16 हजार से अधिक परियोजनाओं के लिए चार ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह हो चुके हैं. उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माण केंद्र बन चुका है, जहां देश के कुल उत्पादन का 65 प्रतिशत हिस्सा तैयार होता है. देश की 55 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इकाइयां प्रदेश में स्थित हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. स्टार्टअप रैंकिंग में भी उत्तर प्रदेश को ‘लीडर श्रेणी’ में स्थान मिला है.

11:21 AM (2 मिनट पहले)

UP Budget Session: GSDP 30.25 लाख करोड़ के पार

वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के पिछले और वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश में कानून-व्यवस्था की मजबूती से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार, औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के कौशल विकास, किसानों की खुशहाली और गरीबी उन्मूलन तक हर क्षेत्र में व्यापक विकास हुआ है.

उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 के त्वरित अनुमान के अनुसार प्रदेश का GSDP 30.25 लाख करोड़ रुपये आंका गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.4 प्रतिशत अधिक है. प्रति व्यक्ति आय 1,09,844 रुपये आंकी गई है, जो वर्ष 2016-17 के 54,564 रुपये के मुकाबले दोगुने से ज्यादा है. वर्ष 2025-26 में प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रुपये तक पहुंचने का अनुमान है. सरकार का दावा है कि करीब 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है और बेरोजगारी दर घटकर 2.24 प्रतिशत रह गई है.

11:17 AM (7 मिनट पहले)

UP Budget Session: उद्योग, रोजगार और महिला सशक्तिकरण पर फोकस

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा, सरकार का फोकस औद्योगिक व्यवस्था को मजबूत करने, बुनियादी ढांचे का विस्तार करने, औद्योगिक निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन, महिलाओं को सशक्त बनाने, युवाओं के कौशल विकास, किसानों की समृद्धि सुनिश्चित करने और गरीबी उन्मूलन पर है. उन्होंने कहा कि बजट का उद्देश्य प्रदेश के समग्र विकास को गति देना और सभी वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है.

11:15 AM (9 मिनट पहले)

UP Budget Session: बेरोजगारी दर घटी, 50 लाख करोड़ के एमओयू

वित्त मंत्री ने खन्ना ने कहा, वर्ष 2025-2026 में प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रूपये  होने का अनुमान है. प्रदेश में हम लगभग 06 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफल हुए हैं. बेरोजगारी की दर 2.24 प्रतिशत रह गई है. अब तक लगभग 50 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हस्ताक्षरित हो चुके हैं जिनसे लगभग 10 लाख रोजगार का सृजन सम्भावित है. अब तक लगभग 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश की लगभग 16 हजार से ज्यादा परियोजनाओं के 4 ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह संपन्न हो चुके हैं.

11:12 AM (11 मिनट पहले)

UP Budget Session: 65 फीसदी मोबाइल फोन प्रोडक्शन यूपी में

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि देश का 65 फीसदी मोबाइल फोन प्रोडक्शन यूपी में हो रहा है. जबकि यूपी में 15 लाख करोड़ का निवेश आया है. बजट भाषण के दौरान उन्होंने कहा, हमारी सरकार के पिछले और वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश ने हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास देखा है. कानून-व्यवस्था की मजबूती, बुनियादी ढांचे का विस्तार, औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के कौशल विकास, किसानों की समृद्धि और गरीबी उन्मूलन- हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है. उन्होंने आगे बताया कि वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 30.25 लाख करोड़ रुपये आंका गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है.

11:02 AM (21 मिनट पहले)

UP Budget Session: पेश हो रहा है यूपी सरकार का बजट

यूपी सरकार का बजट पेश हो रहा है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट भाषण में सरकार की योजनाओं के लिए बजट प्रावधान के बारे में विस्तार से बता रहे हैं.

11:00 AM (24 मिनट पहले)

UP Budget Session: पूरा बजट पढ़ें और जनता के हित में चर्चा करें: सतीश महाना

उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा, बजट वित्तीय वर्ष का पूरा लेखा-जोखा होता है. अगले वित्तीय वर्ष में सरकार जो भी योजनाएं लाने जा रही है, उनका पूरा विवरण आज पेश किया जाएगा. मैं सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे पूरे बजट को पढ़ें और जनता के हित में जरूरी योजनाओं पर गंभीर चर्चा करें.

10:59 AM (24 मिनट पहले)

UP Budget Session: 25 करोड़ लोगों की समृद्धि का रोडमैप: केशव प्रसाद मौर्य

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, यह बजट उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के जीवन में समृद्धि लाने वाला होगा. विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश का निर्माण करेगा. युवाओं के भविष्य का रोडमैप देगा, महिलाओं को सशक्त करेगा और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करेगा. समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर रहकर मानसिक रूप से हताश हो चुकी है. उन्हें 2047 तक सत्ता नहीं मिलेगी, इसलिए वे इस तरह के बयान दे रहे हैं. भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के बजट को कोई प्रभावित नहीं कर सकता.

10:58 AM (25 मिनट पहले)

UP Budget Session: सुबह 11 बजे पेश होगा यूपी का बजट

यूपी विधानसभा में आज सुबह 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना राज्य का बजट पेश करेंगे. बजट भाषण से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ गई हैं. नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडेय ने कहा, देखते हैं बजट क्या देता है. समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा, पेपरलेस विधानसभा में एक बार फिर कागजी बजट पेश किया जा रहा है. इस बजट में कोई विजन नहीं होगा, यह सिर्फ धोखे का बजट होगा. इसमें भ्रष्टाचार और लूट होगी. अब तक जनता के साथ धोखा हुआ है और आगे भी लूट ही होगी. यूपी सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा, यह बजट सबके कल्याण के लिए होगा. समाजवादी पार्टी को अच्छी तरह पता है कि भ्रष्टाचार में कौन शामिल था. योगी सरकार को जनता का भरोसा हासिल है और इसी वजह से हम 2027 में दोबारा सत्ता में लौटेंगे.

 

10:43 AM (41 मिनट पहले)

UP Budget Session: सपा विधायकों का प्रदर्शन

समाजवादी पार्टी के विधायक प्रधानमंत्री मोदी, ट्रंप और वेनेजुएला के राष्ट्रपति के मुखौटे पहनकर विधानसभा में दाखिल हुए. विधायकों ने किसानों और एपस्टीन फाइल्स मामले का मुद्दा उठाया. सपा विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री, ट्रंप के सामने नतमस्तक हो गए हैं उसके चलते भारतीय किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है. सपा विधायक फहीम इरफान ने कहा कि हर क्षेत्र में सरकार विफ़ल नजर आ रही है.

UP Budget1

 

10:38 AM (46 मिनट पहले)

UP Budget Session: बजट से पहले सपा का प्रदर्शन

लखनऊ में बजट पेश होने से पहले समाजवादी पार्टी के विधायक विधानसभा परिसर में प्रदर्शन करेंगे. सपा विधायकों ने कहा है कि वे किसानों की समस्याएं, बेरोजगारी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ जैसे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों को भी सदन में उठाएंगे. बजट पेश होने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे.

 

10:36 AM (47 मिनट पहले)

UP Budget Session: बजट में क्या सौगात मिल सकती?

यूपी सरकार के बजट में कई बड़ी सौगातें मिलने की उम्मीदें हैं. मेधावी बेटियों को स्कूटी देने का वादा इस बजट में पूरा किया जा सकता है. शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी की उम्मीद है. बजट में विकास, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर विशेष फोकस रहने की संभावना है. यूपी सरकार की ओर से कई बड़ी घोषणाएं किए जाने के संकेत मिल रहे हैं.

10:32 AM (51 मिनट पहले)

UP Budget Session:  अखिलेश ने क्या कहा

यूपी बजट से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान आया है. उन्होंने एक्स पर लिखा, यूपी सरकार के विदाई बजट के साथ भाजपा की भी विदाई तय है. सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा, बजट से पहले ही जनता का हिसाब साफ है- रोजगार शून्य है. किसान कर्ज़ में है. नौजवान निराश है. अब ‘जुमलों का बजट’ नहीं चलेगा. सपा के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, जब यहां के (केंद्रीय) बजट पर सबकी निगाहें झुक गईं तो वो (यूपी) कौन सा बहुत अच्छा बजट आएगा. यूपी में कौन सा अर्धशास्त्री मुख्यमंत्री बैठा है. गरीबों का घर उजाड़ दिए. अब बजट लेकर आएंगे.

10:30 AM (53 मिनट पहले)

UP Budget Session:  यूपीसीडा, लखनऊ मेट्रो और GDA प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी

कैबिनेट बैठक में यूपीसीडा से जुड़े प्रस्ताव, लखनऊ मेट्रो के निर्माण और संचालन से जुड़े फैसले, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा संपत्तियों के विकास और आवंटन, सार्वजनिक उपक्रमों और आयुष विभाग से जुड़ी CAG रिपोर्ट को सदन में रखने पर भी हरी झंडी मिल सकती है.
 

10:30 AM (53 मिनट पहले)

UP Budget Session:  25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं का बजट: योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह बजट प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है. गरीब कल्याण, युवा सशक्तिकरण, किसान समृद्धि और महिला सम्मान को केंद्र में रखकर बजट तैयार किया गया है.
 

10:30 AM (54 मिनट पहले)

UP Budget Session: एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का रोडमैप

बजट से पहले सीएम योगी ने कहा कि बजट आत्मनिर्भर और विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगा. सरकार ने राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य तय किया है और यह बजट उसी दिशा में ठोस एक्शन प्लान पेश करेगा.

10:29 AM (54 मिनट पहले)

UP Budget Session: निवेश और प्रति व्यक्ति आय पर सरकार का दावा

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब ‘बीमारू’ राज्य नहीं रहा. निवेश के लिहाज से यूपी बेहतर डेस्टिनेशन बना है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है और राज्य अब रेवेन्यू प्लस स्टेट बन चुका है.

10:29 AM (55 मिनट पहले)

UP Budget Session: स्वास्थ्य सेक्टर को मिलेगा बड़ा बूस्ट

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के मुताबिक स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने पर खास जोर रहेगा. सरकार प्राइमरी से टर्शियरी और अब क्वाटरनरी केयर तक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है.

10:29 AM (55 मिनट पहले)

UP Budget Session: लोकलुभावन घोषणाओं की भी उम्मीद

चुनाव से पहले पेश हो रहे इस बजट में कुछ लोकलुभावन घोषणाएं भी संभव हैं. हालांकि सरकार का दावा है कि विकास और बुनियादी ढांचे के एजेंडे से समझौता नहीं किया जाएगा.

10:28 AM (55 मिनट पहले)

UP Budget Session: वित्त मंत्री ने बजट पर किए हस्ताक्षर

इससे पहले मंगलवार शाम वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर हस्ताक्षर किए. उन्होंने कहा कि बजट जनता की अपेक्षाओं, विकास की जरूरतों और सुशासन की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.
 

