Delhi NCR Weather Live: दिल्ली में छाया कोहरा! पंजाब-हरियाणा में बारिश का अलर्ट... जानें मौसम

दिल्ली में कुछ इलाकों में आज फिर कोहरे का असर देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने 11 फरवरी तक मेघालय में भी सुबह के समय घना कोहरे का अलर्ट जारी किया है. 16 फरवरी 2026 को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आंधी-तूफान और बिजली के साथ कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना जताई गई है.
आज दिल्ली-NCR में आसमान साफ रहेगा, दिल्ली में अधिकतम तापमान 24°C से 26°C और न्यूनतम तापमान 10°C से 12°C के बीच रहने का अनुमान है. न्यूनतम तापमान सामान्य के करीब रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6°C से 3.0°C अधिक रहने की उम्मीद है.
अक्षरधाम मंदिर के आसपास के इलाके में AQI 325 दर्ज किया गया है, जिसे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार 'बहुत खराब' कैटेगरी में रखा गया है.
दिल्ली के कई इलाकों में स्मॉग की परत छाई हुई है. CPCB के अनुसार, कर्तव्य पथ के पास AQI 355 पहुंच गया है.
जम्मू-कश्मीर (तंगधार, कुपवाड़ा) में भारी बर्फबारी के बीच भारतीय सेना ने 26 साल की गर्भवती महिला को सुरक्षित निकाला.
11 फरवरी 2026 को दिल्ली में आसमान ज्यादातर साफ रहेगा. दिल्ली में अधिकतम तापमान 24°C से 26°C और न्यूनतम तापमान 10°C से 12°C के बीच रहने की संभावना है. न्यूनतम तापमान सामान्य के करीब रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6°C से 3.0°C अधिक रहने की उम्मीद है.