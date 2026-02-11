Delhi NCR Weather Live: दिल्ली में छाया कोहरा! पंजाब-हरियाणा में बारिश का अलर्ट... जानें मौसम

दिल्ली में कुछ इलाकों में आज फिर कोहरे का असर देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने 11 फरवरी तक मेघालय में भी सुबह के समय घना कोहरे का अलर्ट जारी किया है. 16 फरवरी 2026 को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आंधी-तूफान और बिजली के साथ कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना जताई गई है.

आज दिल्ली-NCR में आसमान साफ रहेगा, दिल्ली में अधिकतम तापमान 24°C से 26°C और न्यूनतम तापमान 10°C से 12°C के बीच रहने का अनुमान है. न्यूनतम तापमान सामान्य के करीब रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6°C से 3.0°C अधिक रहने की उम्मीद है.