Delhi NCR Weather Live: दिल्ली में छाया कोहरा! पंजाब-हरियाणा में बारिश का अलर्ट... जानें मौसम

aajtak.in | नई दिल्ली | 11 फरवरी 2026, 8:19 AM IST

Delhi NCR Weather Today Live Updates: दिल्ली के कुछ इलाकों आज फिर कोहरे का असर देखने को मिल रहा है. कर्तव्य पथ के पास एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 355 दर्ज किया गया है. वहीं, भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में फिर से बर्फबारी की हो सकती है. पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी बारिश होने की उम्मीद जताई गई है.

दिल्ली में कुछ इलाकों में आज फिर कोहरे का असर देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने 11 फरवरी तक मेघालय में भी सुबह के समय घना कोहरे का अलर्ट जारी किया है. 16 फरवरी 2026 को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आंधी-तूफान और बिजली के साथ कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना जताई गई है.

आज दिल्ली-NCR में आसमान साफ रहेगा, दिल्ली में अधिकतम तापमान 24°C से 26°C और न्यूनतम तापमान 10°C से 12°C के बीच रहने का अनुमान है. न्यूनतम तापमान सामान्य के करीब रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6°C से 3.0°C अधिक रहने की उम्मीद है.

8:17 AM (एक मिनट पहले)

Delhi Weather: अक्षरधाम में AQI 300 पार

Posted by :- Aman

अक्षरधाम मंदिर के आसपास के इलाके में AQI 325 दर्ज किया गया है, जिसे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार 'बहुत खराब' कैटेगरी में रखा गया है.

 

8:05 AM (13 मिनट पहले)

Delhi Weather Today: कई इलाकों में धुंध

Posted by :- Aman

दिल्ली के कई इलाकों में स्मॉग की परत छाई हुई है. CPCB के अनुसार, कर्तव्य पथ के पास AQI 355 पहुंच गया है.

 

7:57 AM (21 मिनट पहले)

Heavy Snowfall: बर्फबारी में गर्भवती महिला की मदद

Posted by :- Aman

जम्मू-कश्मीर (तंगधार, कुपवाड़ा) में भारी बर्फबारी के बीच भारतीय सेना ने 26 साल की गर्भवती महिला को सुरक्षित निकाला.

 

7:55 AM (24 मिनट पहले)

Delhi Weather: दिल्ली में आसमान साफ रहेगा

Posted by :- Aman

11 फरवरी 2026 को दिल्ली में आसमान ज्यादातर साफ रहेगा. दिल्ली में अधिकतम तापमान 24°C से 26°C और न्यूनतम तापमान 10°C से 12°C के बीच रहने की संभावना है. न्यूनतम तापमान सामान्य के करीब रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6°C से 3.0°C अधिक रहने की उम्मीद है.

