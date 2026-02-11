SA vs AFG Live Score, T20 World Cup 2026: साउथ अफ्रीका को लगा पहला झटका, एडेन मार्करम आउट
aajtak.in | अहमदाबाद | 11 फरवरी 2026, 11:21 AM IST
South Africa Vs Afghanistan Live Score: साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच है. यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हैं. मैच में साउथ अफ्रीकी टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है. मैच के लाइव अपडेट और स्कोरकार्ड के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहें. (यह ब्लॉग ऑटोमेशन द्वारा अपडेट किया जा रहा है. इसे आजतक डिजिटल की एडिटोरियल टीम द्वारा संपादित नहीं किया जा रहा.)
South Africa Vs Afghanistan Live Score (Photo: AFP)
11:21 AM(2 मिनट पहले)
Score 34/1
Batsmanरायन रिकेलटन 11(8b 2*4 0*6)
Bowlerअजमतुल्लाह उमरजई 1-0-12-0
4.6: रायन रिकेलटन को अजमतुल्लाह उमरजई, दुग्गी!! इस बार बल्लेबाज़ ने डीप थर्ड मैन की ओर कट शॉट खेलकर 2 रन बटोरा है|
11:20 AM(3 मिनट पहले)
4.5: क्विंटन डी कॉक को अजमतुल्लाह उमरजई, ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को बल्लेबाज़ ने शॉर्ट थर्ड मैन की ओर पुश करते हुए एक रन लिया है|
11:19 AM(3 मिनट पहले)
4.4: रायन रिकेलटन को अजमतुल्लाह उमरजई, बल्लेबाज़ ने गेंद को क्रीज़ में रहकर मिड विकेट की ओर फ्लिक किया और सिंगल मिल गया|
11:19 AM(4 मिनट पहले)
4.3: रायन रिकेलटन को अजमतुल्लाह उमरजई, चौका!!! शानदार पुल शॉट यहाँ पर लगाते हुए बल्लेबाज़| लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को मिड विकेट की दिशा में पुल लगाया| बल्ले और गेंद का हुआ सही ताल मेल| टप्पा खाकर गैप में गई बॉल सीधा सीमा रेखा के बाहर चार रनों के लिए|
11:18 AM(4 मिनट पहले)
4.2: रायन रिकेलटन को अजमतुल्लाह उमरजई, फ्रंट फुट पर रहकर बल्लेबाज़ ने इस गेंद को कवर की ओर ड्राइव कर दिया| फील्डर के पास टप्पा खाकर गई गेंद| रन नहीं हुआ|
11:18 AM(5 मिनट पहले)
4.1: रायन रिकेलटन को अजमतुल्लाह उमरजई, चौका!! ऐसे में इस बार रायन रिकेलटन ने भी बाउंड्री लगाकर अपना खाता खोला है!! फील्डर के ऊपर से हवा में गेंद को लॉफ्ट किया कवर्स की तरफ| बॉल सीमा रेखा पार कर गई चार रनों के लिए|
11:17 AM(6 मिनट पहले)
Score 22/1
Batsmanक्विंटन डी कॉक 17(13b 2*4 1*6)
Bowlerमुजीब उर रहमान 2-0-17-0
3.6: क्विंटन डी कॉक को मुजीब उर रहमान, विकेट लाइन पर डाली गई स्पिन गेंद को बल्लेबाज़ ने सीधे बल्ले से सामने की ओर पुश किया| गेंदबाज़ ने बॉल को खुद ही फील्ड कर लिया|
11:16 AM(6 मिनट पहले)
3.5: क्विंटन डी कॉक को मुजीब उर रहमान, चौका!! खूबसूरत शॉट बल्लेबाज़ द्वारा देखने को मिला यहाँ पर!! ऑफ़ स्टंप के बाहर डाली गई छोटी लेंथ की गेंद को जगह बनाकर पॉइंट की ओर कट शॉट खेला| बल्ले और गेंद का हुआ सही ताल मेल और बॉल गई सीधा सीमा रेखा के बाहर चार रनों के लिए|
11:16 AM(7 मिनट पहले)
3.4: क्विंटन डी कॉक को मुजीब उर रहमान, छक्का!! इस मुकाबले का पहला सिक्स क्विंटन डी कॉक के बल्ले से आया है| काफी ज्यादा ऊपर हवा में गेंद को खिला दिया| संपर्क इतना शानदार कि गेंद सीमा रेखा के बाहर जा गिरी छह रनों के लिए|
11:15 AM(7 मिनट पहले)
3.3: क्विंटन डी कॉक को मुजीब उर रहमान, बैक फुट से पंच शॉट खेला गया लेकिन सीधा फील्डर की तरफ| रन नहीं हुआ|
11:15 AM(7 मिनट पहले)
3.2: क्विंटन डी कॉक को मुजीब उर रहमान, इस बार बल्लेबाज़ ने गेंद की लाइन को परखा और समझदारी दिखाते हुए हलके हाथों से उसे लेग साइड की ओर पुश कर दिया| फील्डर वहां मौजूद, रन का मौका नहीं बन सका|
11:15 AM(8 मिनट पहले)
3.1: क्विंटन डी कॉक को मुजीब उर रहमान, ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को बल्लेबाज़ ने पॉइंट की ओर कट किया| फील्डर वहां मौजूद, रन नहीं हुआ|
11:14 AM(9 मिनट पहले)
Score 12/1
Batsmanरायन रिकेलटन 0(3b 0*4 0*6)
Bowlerफजलहक फारूकी 2-0-5-1
2.6: रायन रिकेलटन को फजलहक फारूकी, डॉट गेंद!! इसी के साथ हुई एक सफ़ल ओवर की समाप्ति!! इस बार बल्लेबाज़ ने गेंद की लाइन को परखा और समझदारी दिखाते हुए हलके हाथों से उसे डिफेंड कर दिया|
11:13 AM(9 मिनट पहले)
2.5: रायन रिकेलटन को फजलहक फारूकी, बैक फुट से पंच शॉट खेला गया लेकिन सीधा फील्डर की तरफ| रन नहीं आ सका|
11:13 AM(10 मिनट पहले)
2.4: रायन रिकेलटन को फजलहक फारूकी, ओहो!! इस बार बल्लेबाज़ ने गेंद को रोकने का प्रयास किया लेकिन गेंद की लाइन से चकमा खा गए| ऐसे में बल्ले को बीट करती हुई बॉल गई कीपर के पास गई, रन नहीं हुआ|
11:11 AM(11 मिनट पहले)
अगले बल्लेबाज़ रायन रिकेलटन हैं...
11:10 AM(12 मिनट पहले)
2.3: एडन मार्करम को फजलहक फारूकी, आउट!! कैच आउट!! अफ़्रीकी टीम को लगता हुआ पहला बड़ा झटका यहाँ पर!! एडन मार्करम 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे हैं!! फजलहक फारूकी को मिली पहली विकेट| आगे डाली गई धीमी गति की गेंद पर बल्लेबाज़ ने लॉन्ग ऑफ की ओर शॉट खेलना चाहा| ऐसे में धीमी गति की गेंद से चकमा खा गए मार्करम| तभी बल्ले के निचले भाग को लगकर गेंद मिड ऑफ की तरफ हवा में गई जहाँ पर फील्डर मोहम्मद नबी ने कोई गलती नहीं करते हुए पकड़ा कैच| 12/1 दक्षिण अफ्रीका|
11:10 AM(13 मिनट पहले)
2.2: क्विंटन डी कॉक को फजलहक फारूकी, बल्लेबाज़ ने गेंद को क्रीज़ में रहकर ब्लॉक किया| सिंगल का मौका बन गया|
11:09 AM(14 मिनट पहले)
2.1: क्विंटन डी कॉक को फजलहक फारूकी, बीटेन! शानदार गेंदबाज़ी करते हुए बल्लेबाज़ को धराशाई कर दिया|
11:08 AM(15 मिनट पहले)
Score 11/0
Batsmanक्विंटन डी कॉक 6(5b 1*4 0*6)
Bowlerमुजीब उर रहमान 1-0-7-0
1.6: क्विंटन डी कॉक को मुजीब उर रहमान, ओवरपिच डाली गई गेंद को बल्लेबाज़ ने लॉन्ग ऑफ की ओर पुश करते हुए एक रन हासिल किया है|
11:07 AM(15 मिनट पहले)
1.5: एडन मार्करम को मुजीब उर रहमान, मिड ऑन की तरफ से खेलते हुए एक रन हासिल किया|
11:07 AM(16 मिनट पहले)
1.4: क्विंटन डी कॉक को मुजीब उर रहमान, हलके हाथों से पुश करते हुए एक रन बटोरा|
11:07 AM(16 मिनट पहले)
1.3: क्विंटन डी कॉक को मुजीब उर रहमान, प्ले एंड मिस! बल्लेबाज़ को समझ ही नहीं आया कि इस गेंद पर क्या करें|
11:06 AM(17 मिनट पहले)
1.2: क्विंटन डी कॉक को मुजीब उर रहमान, चौका!! ऐसे में क्विंटन डी कॉक ने भी बाउंड्री लगाकर अपना खाता खोला है!! ऊपर डाली गई गेंद पर बल्लेबाज़ ने जगह बनाकर एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में खेला| ऐसे में गैप में गई बॉल सीधा सीमा रेखा की ओर चार रनों के लिए|
11:06 AM(17 मिनट पहले)
1.1: क्विंटन डी कॉक को मुजीब उर रहमान, इस बार बल्लेबाज़ ने गेंद की लाइन को परखा और समझदारी दिखाते हुए हलके हाथों से उसे डिफेंड कर दिया|
11:05 AM(17 मिनट पहले)
दूसरे छोर से गेंदबाज़ी करने मुजीब उर रहमान आए हैं...
11:05 AM(18 मिनट पहले)
Score 4/0
Batsmanएडन मार्करम 4(6b 1*4 0*6)
Bowlerफजलहक फारूकी 1-0-4-0
0.6: एडन मार्करम को फजलहक फारूकी, चौका!! इसी के साथ एडन मार्करम बाउंड्री लगाकर अपना और टीम का खाता खोला है!! ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई फुल गेंद की गेंद को बल्लेबाज़ ने कवर और मिड फील्डर फील्डर के बीच से ड्राइव किया| ऐसे में गैप में गई गेंद चार रनों के लिए|
11:04 AM(19 मिनट पहले)
0.5: एडन मार्करम को फजलहक फारूकी, इस बार आउटस्विंग हुई गेंद और बल्लेबाज़ चारो खाने चित हो गए| ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर बल्लेबाज़ ने कवर की ओर खेलने का प्रयास किया लेकिन गेंद की लाइन में अपने बल्ले को नहीं ला सके| इसी बीच बॉल गई सीधा कीपर के दस्तानों में जहाँ से रन नहीं मिल पाया|
11:03 AM(19 मिनट पहले)
0.4: एडन मार्करम को फजलहक फारूकी, विकेट लाइन की गेंद को बल्लेबाज़ ने मिड विकेट की ओर फ्लिक किया| फील्डर के पास टप्पा खाकर गई गेंद| रन नहीं आ सका|
11:03 AM(20 मिनट पहले)
0.3: एडन मार्करम को फजलहक फारूकी, इस बार बल्लेबाज़ ने गेंद की लाइन को परखा और समझदारी दिखाते हुए हलके हाथों से उसे मिड ऑन की ओर पुश कर दिया| फील्डर वहां मौजूद, रन का मौका नहीं बन सका|
11:02 AM(21 मिनट पहले)
0.2: एडन मार्करम को फजलहक फारूकी, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई फुल लेंथ की गेंद को बल्लेबाज़ ने कवर की ओर खेलने का प्रयास किया| तभी बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद पैड्स को जा लगी| रन नहीं हुआ|
11:01 AM(21 मिनट पहले)
0.1: एडन मार्करम को फजलहक फारूकी, डॉट गेंद!! इसी के साथ हुई मुकाबले की शुरुआत!! गुड लेंथ पर डाली गई गेंद को बल्लेबाज़ ने बैक फुट से मिड ऑफ की ओर पुश किया| फील्डर वहां मौजूद, रन नहीं आ सका|
10:58 AM(25 मिनट पहले)
राष्ट्रगान के बाद दोनों ही फील्ड अम्पायर के साथ अफगानिस्तान टीम गेंदबाज़ी करने मैदान पर उतर चुकी है जबकि दक्षिण अफ्रीका के लिए सलामी बल्लेबाज़ी का भार एडन मार्करम और क्विंटन डी कॉक के कन्धों पर होगा| वहीं अफगानिस्तान के लिए पहला ओवर लेकर फजलहक फारूकी तैयार...
टॉस - अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फ़ैसला किया है...
10:10 AM(एक घंटा पहले)
फिलहाल दोनों ही दल के खिलाड़ी वार्म अप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टॉस और प्लेइंग-XI आने में ज्यादा देरी नहीं...
10:10 AM(एक घंटा पहले)
वहीँ अब दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका के लिए एक बार फिर से कप्तान एडन मार्करम के ऊपर काफी कुछ निर्भर करेगा वहीँ क्विंटन डी कॉक, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, रायन रिकेलटन और डेविड मिलर को अपने बल्ले से बड़ी पारी खेलने की ज़रुरत होगी जबकि गेंदबाज़ी में मार्को येन्सन, कगिसो रबाडा और एनरिक नॉर्तजे सामने वाली टीम के बल्लेबाजों का शिकार करने की कोशिश करेंगे| वहीँ दूसरी तरफ अफगानिस्तान टीम के लिए राशिद खान को अपना करिश्माई प्रदर्शन दिखाना होगा| बल्लेबाजी में उन्हें सेदिकुल्लाह अटल, दरवेश रसूली, इब्राहिम जादरान और रहमानुल्लाह गुरबाज से बड़े रन्स की उम्मीद होगी वहीँ गेंदबाजी में कप्तान चाहेंगे कि मुजीब उर रहमान, फज़लहक फारूकी, नूर अहमद, अजमतुल्लाह ओमरजाई अपनी गेंदों से सामने वाली टीम के बल्लेबाजों को पस्त कर दें| तो अब देखना होगा कि कौन सी टीम मैदान पर अपना बेस्ट प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल करती है| तो बने रहिएगा इस रोमांचक मुकाबले का पूरा आनंद उठाने के लिए हमारे साथ|
10:09 AM(एक घंटा पहले)
हैलो एंड वेलकम दोस्तों स्वागत है आपका आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के 13वें मुकाबले में हमारे साथ जो अब से कुछ ही देर में दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच अहमदाबाद के मैदान में खेला जाएगा| ऐसे में दोनों ही टीमों का ये इस प्रतियोगिता का दूसरा-दूसरा मैच होगा जहाँ दोनों ही टीमें जीत हासिल करने के लिए मैदान पर बेहतर खेल दिखाने की कोशिश करेंगी| हालाँकि दक्षिण अफ्रीका टीम के सभी खिलाड़ी काफी शानदार फॉर्म में नज़र आ रहे हैं जबकि अफगानिस्तान की भी टीम अपनी पूरी तैयारियों के साथ इस प्रतियोगिता में उतरी है| दक्षिण अफ्रीका की टीम ने अपने पहले मुकाबले में कनाडा को 57 रनों की करारी हार दी थी वहीँ दूसरी तरफ अफगानिस्तान को न्यू जीलैंड से 5 विकटों की करारी शिकस्त मिली थी| तो अब देखना होगा कि क्या वो यहाँ से जीत का मोमेंटम लेकर आगे बढ़ पायेंगे|
10:08 AM(एक घंटा पहले)
...मैच डे...
