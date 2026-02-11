SA vs AFG Live Score, T20 World Cup 2026: साउथ अफ्रीका को लगा पहला झटका, एडेन मार्करम आउट

10:10 AM (एक घंटा पहले)

वहीँ अब दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका के लिए एक बार फिर से कप्तान एडन मार्करम के ऊपर काफी कुछ निर्भर करेगा वहीँ क्विंटन डी कॉक, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, रायन रिकेलटन और डेविड मिलर को अपने बल्ले से बड़ी पारी खेलने की ज़रुरत होगी जबकि गेंदबाज़ी में मार्को येन्सन, कगिसो रबाडा और एनरिक नॉर्तजे सामने वाली टीम के बल्लेबाजों का शिकार करने की कोशिश करेंगे| वहीँ दूसरी तरफ अफगानिस्तान टीम के लिए राशिद खान को अपना करिश्माई प्रदर्शन दिखाना होगा| बल्लेबाजी में उन्हें सेदिकुल्लाह अटल, दरवेश रसूली, इब्राहिम जादरान और रहमानुल्लाह गुरबाज से बड़े रन्स की उम्मीद होगी वहीँ गेंदबाजी में कप्तान चाहेंगे कि मुजीब उर रहमान, फज़लहक फारूकी, नूर अहमद, अजमतुल्लाह ओमरजाई अपनी गेंदों से सामने वाली टीम के बल्लेबाजों को पस्त कर दें| तो अब देखना होगा कि कौन सी टीम मैदान पर अपना बेस्ट प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल करती है| तो बने रहिएगा इस रोमांचक मुकाबले का पूरा आनंद उठाने के लिए हमारे साथ|