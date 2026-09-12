'ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत...', BRICS में मलेशियन पीएम ने गाया किशोर कुमार का गीत, VIDEO

BRICS शिखर सम्मेलन के लिए भारत आए मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का एक अलग अंदाज देखने को मिला. दिल्ली के जिस होटल में वह शिखर सम्मेलन के दौरान ठहरे हुए हैं, वहां उन्होंने हिंदी फिल्म का मशहूर गीत 'ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत...' गुनगुनाया. उनका यह वीडियो सामने आया है. मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम हिंदी गीतों और भारतीय संगीत में दिलचस्पी रखते हैं. वीडियो में दिख रहा है कि वह पियानो बजा रहे म्यूजीशियन के पास खड़े हैं और अपने ही अंदाज में सुर से सुर मिला रहे हैं.

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ब्रिक्स के दौरान खाली पलों में जब उन्हें मौका मिला और खासतौर पर हिंदी गाना तो उन्होंने लीजेंड्री बॉलीवुड सिंगर किशोर कुमार के लोकप्रिय गीत को चुना. वीडियो में अनवर इब्राहिम 'ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत...' गाते नजर आ रहे हैं. यह किशोर कुमार के गाए लोकप्रिय हिंदी गीतों में शामिल है. मलेशियाई प्रधानमंत्री पूरे उत्साह के साथ गीत गाते दिखाई दिए.

अनवर इब्राहिम इस समय BRICS शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के सिलसिले में दिल्ली में हैं. इसी दौरान होटल से उनका यह वीडियो सामने आया है. डिप्लेमोसी मीटिंग्स के दौर और ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा के बीच मलेशियाई प्रधानमंत्री का यह संगीतमय अंदाज चर्चा का विषय बन गया और लोग इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं.

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पीएम मोदी की तारीफ की

बता दें कि इससे पहले नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हुए मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने उनकी तारीफ की थी. उन्होंने बातचीत शुरू होते ही पीएम मोदी की लोकप्रियता का जिक्र किया और फोन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि 'आप बहुत पॉपुलर हैं, देखिए मुझे कितने सारे मैसेज मिल रहे हैं'.

18वें BRICS सम्मेलन की मेजबानी इस बार भारत कर रहा है. यह सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है. इसमें BRICS सदस्य देशों के साथ पार्टनर देशों के नेता भी हिस्सा ले रहे हैं. इसके अलावा आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि भी सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं.

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