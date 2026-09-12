'PM मोदी बहुत पॉपुलर हैं...', द्विपक्षीय मुलाकात में मलेशियाई PM ने की तारीफ

नई दिल्ली में चल रहे BRICS सम्मेलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के बीच मुलाकात हुई. बातचीत शुरू होते ही अनवर इब्राहिम ने पीएम मोदी की लोकप्रियता का जिक्र किया. फोन की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि 'आप बहुत पॉपुलर हैं, देखिए मुझे कितने सारे मैसेज मिल रहे हैं'.

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दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत के दौरान अनवर इब्राहिम ने पीएम मोदी की लोकप्रियता की तारीफ की. उन्होंने अपने फोन पर आ रहे संदेशों का जिक्र करते हुए यह बात कही. दोनों नेताओं की यह मुलाकात BRICS सम्मेलन के दौरान हुई.

भारत इस सम्मेलन के साथ अलग-अलग देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी कर रहा है. इन बैठकों में आपसी रिश्तों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही है.

भारत मंडपम में 18वां BRICS सम्मेलन

18वें BRICS सम्मेलन की मेजबानी इस बार भारत कर रहा है. यह सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया है. इसमें BRICS सदस्य देशों के साथ पार्टनर देशों के नेता भी हिस्सा ले रहे हैं. इसके अलावा आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि भी सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं.

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इस साल भारत की BRICS अध्यक्षता का थीम Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability है. इसका फोकस मजबूत तैयारी, नई सोच, आपसी सहयोग और टिकाऊ विकास पर है. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘ह्युमनिटी फर्स्ट’ यानी लोगों को केंद्र में रखने वाले नजरिए से जुड़ा है.

भारत की अध्यक्षता में इस साल 25 से ज्यादा शहरों में 350 से अधिक बैठकें और बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं. इनमें BRICS देशों के बीच सहयोग बढ़ाने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई. इन बैठकों में तीन प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया गया. इनमें राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़े मामले, आर्थिक, वित्तीय सहयोग तथा संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं.

BRICS सम्मेलन के दौरान साझा प्राथमिकताओं पर सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा होगी. वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी सदस्य देशों के बीच विचारों का आदान-प्रदान होगा.

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