कार में आगे बैठाए, फिर प्यार से बांधा सीट बेल्ट... जब अनोखे अंदाज में बप्पा को घर लाए भक्त, देखें खूबसूरत नजारा

Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को घर लाने के लिए भक्त तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं. मध्य प्रदेश के भोपाल से कालापीपल तक बप्पा का एक ऐसा ही अनोखा सफर देखने को मिला, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया.एक भक्त ने गणेश जी की प्रतिमा को कार की पिछली सीट या डिग्गी में रखने के बजाय आगे की सीट पर विराजमान किया और उनकी सुरक्षा के लिए बाकायदा सीट बेल्ट भी बांधी.



दरअसल, शाजापुर जिले के कालापीपल के एक भक्त गणेश जी की प्रतिमा लेने भोपाल पहुंचे थे. प्रतिमा लेकर लौटते समय उसने बप्पा को कार की फ्रंट सीट पर सम्मान के साथ विराजमान किया.इसके बाद प्रतिमा को सुरक्षित रखने के लिए सीट बेल्ट बांधी गई.

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भोपाल से कालापीपल के करीब 100 किमी के सफर में गणेश जी इसी तरह कार की आगे वाली सीट पर विराजमान रहे. बप्पा को सीट बेल्ट लगाए हुए देखकर रास्ते से गुजरने वाले लोगों का भी ध्यान इस अनोखे नजारे की ओर गया.

भक्ति के साथ दिया सड़क सुरक्षा का संदेश

बप्पा के इस सफर में आस्था के साथ सड़क सुरक्षा का संदेश भी नजर आया. जिस तरह भक्त ने गणेश जी की प्रतिमा को सीट बेल्ट लगाई, उसी से प्रेरणा लेते हुए लोगों से भी वाहन चलाते समय सीट बेल्ट और हेलमेट का इस्तेमाल करने की अपील की गई. देखें VIDEO:-

विधायक ने युवाओं से की सीट बेल्ट-हेलमेट लगाने की अपील

कालापीपल विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने गणेश चतुर्थी के मौके पर युवाओं और वाहन चालकों से सड़क सुरक्षा को लेकर खास अपील की. उन्होंने कहा कि गणेश जी से प्रेरणा लेते हुए जब भी गाड़ी चलाएं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं और मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट पहनें.

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विधायक ने कहा कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर बप्पा के आगमन के साथ लोगों को सुरक्षा का यह संदेश भी अपनाना चाहिए.उन्होंने सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दीं.

सोशल मीडिया पर पसंद आया बप्पा का अनोखा सफर

गणेश जी को कार की फ्रंट सीट पर बैठाकर और सीट बेल्ट लगाकर घर ले जाने का यह अंदाज लोगों को भावुक करने वाला है. भक्त के लिए बप्पा सिर्फ एक प्रतिमा नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य और अतिथि की तरह हैं. इसी भावना के साथ किया गया यह सफर भक्ति के साथ सड़क सुरक्षा का भी संदेश देता नजर आया.

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