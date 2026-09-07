scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Homemade Neem Soap: नीम की पत्तियों से घर पर बनाएं साबुन, पिंपल्स, ऑयली स्किन और दाग-धब्बों से मिलेगी राहत!

Homemade Neem Soap: केमिकल वाले साबुन की जगह अगर आप नेचुरल चीजों को अपनाना चाहते हैं तो नीम की पत्तियों से बना हर्बल साबुन एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. आज हम आपको इसे घर पर बनाना बताएंगे.

Advertisement
X
घर पर नीम से बनाएं साबुन (Photo-ITG)
घर पर नीम से बनाएं साबुन (Photo-ITG)

Homemade Neem Soap: नीम का इस्तेमाल लंबे समय से स्किन केयर में किया जाता रहा है. इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण पाए जाते हैं जो स्किन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं. आज हम आपको नीम की पत्तियों से घर पर साबुन बनाना बताएंगे. यह साबुन चेहरे पर जमी गंदगी, एक्स्ट्रा ऑयल और बैक्टीरिया को साफ करने में मदद करता है, जिससे पिंपल्स होने का खतरा कम रहता है. साथ ही, यह स्किन को साफ, सॉफ्ट और फ्रेश बनाएं रखने में भी मदद करता है. आइए जानते हैं कि घर पर नीम से साबुन कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

250 ग्राम ग्लिसरीन सोप बेस 
25 से 30 नीम की पत्तियां
1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर 
2 से 3 विटामिन ई कैप्सूल 
4 बूंद नीम एसेंशियल ऑयल  

सम्बंधित ख़बरें

देसी तरीके से घर पर बनाएं चने का सत्तू (Photo-ITG)
घर पर काले चने से बनाएं शुद्ध सत्तू, आसान है तरीका
ढाबे वाली मूंग दाल तड़का रेसिपी (Photo-ITG)
घर पर बनाएं ढाबे वाली मूंग दाल तड़का, रोटी-पराठे के साथ लगेगी टेस्टी
Miss World 2026
कौन हैं मिस वर्ल्ड 2026 जोहैरी मोला? इस सवाल का जवाब देकर जीता ताज
Nikita Porwal’s Miss World 2026
मिस वर्ल्ड में भारतीय सुंदरी का जलवा, निकिता ने बनाई टॉप 40 में जगह
Bathroom Odor Removal
बारिश में बाथरूम से आती है गंदी बदबू? ये सस्ता घरेलू नुस्खा करेगा दूर

नीम की पत्तियों से घर पर साबुन कैसे बनाएं?

  1. नीम साबुन बनाने के लिए सबसे पहले नीम की पत्तियों को अच्छी तरह धोकर सुखा लें. अब इन्हें मिक्सर में डालकर पीस लें. पत्तियों को पीसते समय पानी न डालें.
  2. अब इसमें 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालें. इसके बाद विटामिन ई कैप्सूल को काटकर उसका तेल भी मिश्रण में डाल दें. आखिर में नीम एसेंशियल ऑयल की 4 बूंदें डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें.
  3. अब ग्लिसरीन सोप बेस को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. इसे माइक्रोवेव या डबल बॉयलर की मदद से पिघला लें. जब सोप बेस पूरी तरह पिघल जाए तो इसमें तैयार नीम का मिश्रण डालकर अच्छी तरह मिलाएं.
  4. अब इस मिश्रण को साबुन के सांचे में डाल दें और इसे 12 से 24 घंटे तक सेट होने के लिए छोड़ दें. साबुन जम जाए तो इसे सांचे से निकाल लें.
  5. कैसे करें इस्तेमाल?
  6. साबुन को सांचे से निकालने के बाद इसे छोटे टुकड़ों में काटकर इस्तेमाल कर सकते हैं. पहली बार इस्तेमाल करने से पहले पैर या हाथ के छोटे हिस्से पर लगाकर पैच टेस्ट जरूर कर लें. अगर जलन या खुजली जैसी समस्या हो तो इसका इस्तेमाल न करें.

डिस्क्लेमर: ये खबर सिर्फ जानकारी के लिए है. अपनी स्किन केयर में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लेना न भूलें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Homemade Neem Soap: नीम की पत्तियों से घर पर बनाएं साबुन, पिंपल्स, ऑयली स्किन और दाग-धब्बों से मिलेगी राहत! |
    भोपाल: सिम पोर्ट कराते ही साइबर ठगी, महिला के खाते से लाखों रुपये पार |
    अमेरिका में सत्यनारायण पूजा करवाने में कितना खर्च आता है? जानें पंडित की दक्षिणा से लेकर मंदिर फीस तक |
    'अली फजल संग रोमांटिक होना है', भाई-बहन बन तंग आई मिर्जापुर एक्ट्रेस, बोलीं- कोई उस नजर देखता नहीं |
    SA vs AUS: टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, कूपर कोनोली समेत 3 खिलाड़ियों की एंट्री, मार्नस लाबुशेन की जगह बची |
    IAS का एक साल में चौथी बार ट्रांसफर, इस बार 50 दिन में ही तबादला... आईएएस नेहा का फूटा गुस्सा |
    लोगों को पोर्न दिखाकर रूस से जंग लड़ेगा यूक्रेन! जेलेंस्की की नई ट्रिक |
    पेट्रोल ज्यादा खर्च किया तो देना होगा ज्यादा पैसा, ईरान में मंगलवार से नया रेट |
    12 साल बड़ी पत्नी को छोड़कर भागा पति, खोजते-खोजते दुबई से सतना पहुंची पत्नी... खुला बड़ा राज |
    अमेरिका ने जारी किया ईरानी टैंकरों पर हमले का वीडियो, देखें US TOP-10
    Advertisement