BJP युवा मोर्चा की नई टीम का ऐलान, इन नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने युवा मोर्चा की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया है. इस टीम में 7 नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 3 को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है. इसके अलावा राष्ट्रीय सचिव, कोषाध्यक्ष और मीडिया प्रभारी समेत कई पदों पर भी नियुक्तियां की गई हैं. नई टीम में उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के नेताओं को जगह मिली है.

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BJP युवा मोर्चा (BJYM) के अध्यक्ष हेमांग जोशी ने मंगलवार को नई टीम के नामों की घोषणा की. पार्टी के मुताबिक, ये नियुक्तियां राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर की गई हैं. सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी. नई टीम में जम्मू-कश्मीर और पश्चिम बंगाल के विधायकों को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है.

7 नेताओं को बनाया गया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

शगुन परिहार, विधायक - जम्मू एवं कश्मीर सौमेन करफा, विधायक - पश्चिम बंगाल निखिल मणि तिवारी - उत्तर प्रदेश अरविंद दमानी - नगालैंड मालोथ कोमली नाइक - तेलंगाना राज राजेंद्र सिंह - बिहार भूपेंद्र नाग - छत्तीसगढ़

3 नेताओं को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी

अर्पिता अपराजिता बदजेना - ओडिशा हर्ष वर्धन सिंह - उत्तर प्रदेश मित्त वामशी कृष्णा - आंध्र प्रदेश

कोषाध्यक्ष से लेकर सोशल मीडिया प्रभारी तक नियुक्ति

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उत्तर प्रदेश के विनीत वत्स त्यागी को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि राजस्थान के देवव्रत सिंह राजावत को राष्ट्रीय सह-कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है. बिहार के हिमांशु यादव को राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है. दिल्ली की शिवानी सिंह और विषु बसोया के साथ हिमाचल प्रदेश के अतुल ठाकुर को मीडिया सह-प्रभारी बनाया गया है.

सोशल मीडिया की जिम्मेदारी दिल्ली की अपूर्वा सिंह को दी गई है. बिहार के मानवेंद्र चौहान सोशल मीडिया सह-प्रभारी बनाए गए हैं. पार्टी की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, युवा मोर्चा की नई टीम में अलग-अलग राज्यों के नेताओं को जगह दी गई है. इन नियुक्तियों के साथ ही संगठन में उनकी जिम्मेदारियां तत्काल प्रभाव से शुरू हो गई हैं.

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