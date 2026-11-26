बीजेपी ने 2008 के 26/11 आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है. बीजेपी ने कांग्रेस पर राष्ट्रीय सुरक्षा की जगह वोट बैंक की राजनीति चुनने का आरोप लगाया है. इस मामले में बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कुछ सवाल भी पूछे हैं.

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बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सवाल उठाया है कि 26/11 आतंकी हमले के बाद UPA सरकार ने पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं किया? उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से सवाल किया है कि UPA सरकार ने तब पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं किया. उन्होंने यह भी सवाल उठाया है कि कांग्रेस ने इस आतंकी हमले को RSS की साजिश बताकर पाकिस्तान को क्लीन चीट क्यों दी?

प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाते हुए कहा, 'गांधी-वाड्रा परिवार की वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस ने 26/11 हमले के बाद पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी.'

बीजेपी के कई नेताओं ने 2008 के आतंकी हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'मैं हमारी पुलिस पुलिस और सुरक्षाकर्मियों के साहस, वीरता और अटूट समर्पण को सलाम करता हूं.'

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आपके बलिदान को देश नहीं भूलेगा: राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 26/11 आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की है. साथ ही, उन्होंने इस हमले में शहीद हुए पुलिसकर्मियों, सुरक्षाबलों को भी याद किया है.

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उन्होंने X पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'उनका अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान देश कभी नहीं भूलेगा.'

आतंकवाद मानवता के लिए अपराध: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी 26/11 मुंबई आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी है. उन्होंने कहा कि 2008 में आज ही के दिन मुंबई में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. अमित शाह ने हमले में आतंकियों का मुकाबला करते हुए शहीद हुए जवानों को याद किया है.

उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है.

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