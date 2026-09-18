बिहार बाढ़: पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए नितिन नवीन, दान की अपनी 3 महीने की सैलरी

बिहार में गंभीर बाढ़ की स्थिति पर चिंता जताते हुए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने शुक्रवार को राज्य के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राज्यसभा सांसद के तौर पर अपनी तीन महीने की सैलरी मुख्यमंत्री राहत कोष में दान की. पार्टी ने यह जानकारी दी.

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पार्टी के बयान के मुताबिक, नवीन ने कहा कि बिहार सरकार तेजी से कार्रवाई कर रही है और प्रभावित इलाकों में राहत शिविरों, सामुदायिक रसोई, चिकित्सा सुविधाओं और पशुओं के लिए चारे की पर्याप्त व्यवस्था की गई है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस संकट के दौरान केंद्र और राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं.

बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता, राहत शिविर और फसल नुकसान के आकलन समेत हर संभव मदद दी जा रही है. पार्टी के बयान में कहा गया कि संकट के समय अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नबीन ने राज्यसभा सांसद के तौर पर तीन महीने की सैलरी के 6,35,000 रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किए.

सरकार कर रही लोगों की मदद

नबीन ने बताया कि बिहार सरकार पहले ही बाढ़ प्रभावित परिवारों को 7,000 रुपये प्रति परिवार की दर से कुल 550 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता दे चुकी है. पार्टी के बयान के मुताबिक, बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि राज्य की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और प्रभावित लोगों तक समय पर राहत और जरूरी सहायता पहुंचाने के लिए सरकार काम कर रही है.

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बचाव अभियान के लिए पूरी तरह तैयार

बीजेपी ने कहा कि प्रभावित इलाकों में राहत शिविरों, सामुदायिक रसोई, चिकित्सा सुविधाओं और पशुओं के लिए चारे की पर्याप्त व्यवस्था की गई है. NDRF और SDRF की टीमें बचाव अभियान के लिए पूरी तरह तैयार हैं. फसल नुकसान का आकलन करने और किसानों को जरूरी सहायता देने की प्रक्रिया भी जारी है. पार्टी ने बताया कि नबीन ने यह भी कहा कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, पीड़ितों से मुलाकात की और राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया.

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