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'तुम लेकर आओ, हम अपनी पार्टी में…’, मायावती के भतीजे आकाश पर अखिलेश का बड़ा ऑफर

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आकाश आनंद से जुड़े सवाल पर बीजेपी और दूसरे राजनीतिक दलों पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि 'अंकल' शब्द कोई भी रिश्ता हो सकता है. चाचा, ताऊ, मौसा या फूफा. लेकिन किसी ने फूफा पर सवाल नहीं पूछा, सवाल सिर्फ फूफा का ही पूछा जा रहा है.

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अखिलेश यादव, आकाश आनंद. (Photo- ITG)
अखिलेश यादव, आकाश आनंद. (Photo- ITG)

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आकाश आनंद को लेकर पूछे गए सवाल पर बीजेपी और दूसरे राजनीतिक दलों पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि 'अंकल' शब्द कोई भी रिश्ता हो सकता है. चाचा, ताऊ, मौसा या फूफा. लेकिन किसी ने फूफा पर सवाल नहीं पूछा, सवाल सिर्फ फूफा का ही पूछा जा रहा है.

अखिलेश यादव ने कहा कि आकाश आनंद को लेकर उनकी पार्टी का फैसला है और दूसरे दल के लोग इस पर कोई बात नहीं कर सकते. उन्होंने कहा, "अगर तुम आकाश आनंद को लेकर आओगे तो ले लेंगे. इनकी इच्छा है लेकर आएं, हम ले लेंगे फिर." अखिलेश ने आगे कहा कि संत की भाषा ऐसी हो सकती है. उन्होंने कहा कि अगर संत की भाषा देखनी है तो एएनआई को देख लीजिए.

यह भी पढ़ें: आकाश आनंद पर क्यों गिरी गाज? BSP से छुट्टी होते ही मायावती के भतीजे का पुराना बयान वायरल

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दरअसल, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित कर दिया. मायावती ने कहा कि आकाश आनंद को अब बीएसपी से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है. यह फैसला उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले पार्टी के भीतर चल रहे विवाद के बीच आया है.

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'पार्टी से ज्यादा परिवार को अहमियत'

मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आकाश आनंद के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी दी. उन्होंने आकाश की राजनीतिक सोच और वफादारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें पार्टी और बहुजन मूवमेंट के वास्तविक हितों की तुलना में निजी रिश्ते-नातों और परिवार के मोह की ज्यादा चिंता है. मायावती ने आकाश को 'डबल माइंड' होकर काम करने वाला बताया.

इस पूरे विवाद में आकाश आनंद के ससुर और पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ का भी नाम सामने आया. मायावती ने आकाश के राजनीतिक भविष्य को देखते हुए अशोक सिद्धार्थ से राजनीति से संन्यास लेने को कहा था. अशोक सिद्धार्थ ने गुरुवार सुबह संन्यास का ऐलान किया, लेकिन मायावती ने इसे देर से उठाया गया कदम बताया.

यह भी पढ़ें: मायावती ने आकाश आनंद को BSP से निकाला, यूपी चुनाव से पहले पार्टी में 'ससुर' पर संग्राम!

ईशान आनंद को मिली बड़ी जिम्मेदारी

आकाश आनंद पर कार्रवाई के बीच मायावती ने उनके छोटे भाई ईशान आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी है. उन्हें उत्तर भारत का चीफ सेक्टर कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है. ईशान आनंद ने मायावती की पोस्ट को रीपोस्ट भी किया.

आकाश आनंद को पार्टी से निकालने और ईशान आनंद को नई जिम्मेदारी दिए जाने के बाद बीएसपी में उत्तराधिकार और नेतृत्व को लेकर चर्चा तेज हो गई है. 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के भीतर यह बड़ा बदलाव माना जा रहा है.

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