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Tawa Matar Pulao: रोज-रोज सादे चावल खाकर भर गया मन? घर की बेसिक चीजों से बनाएं गरम-गरम मटर तवा पुलाओ, जानें शेफ कुणाल कपूर की आसान ट्रिक

Tawa Matar Pulao: अगर आपको भी चावल खाना पसंद हैं लेकिन रोज सादे चावल खाकर आपका दिल भर गया है तो आज हम आपको टेस्टी मटर तवा पुलाओ की रेसिपी बता रहे हैं. सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर ने ये रेसिपी कुछ समय पहले अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर की थी.

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तवा पुलाओ (Photo: ITG)
तवा पुलाओ (Photo: ITG)

चावल हर घर में लगभग रोज ही बनते हैं लेकिन एक जैसे चावल खाकर अक्सर बोरियत लगने लगती है. अगर आप भी अपने लंच और डिनर में कुछ चटपटा स्वाद शामिल करना चाहते हैं तो घर पर तवा पुलाओ बनाएं. शेफ कुणाल कपूर की तवा पुलाओ रेसिपी आपके बेहद काम आ सकती है.

मुंबई के मशहूर स्ट्रीट स्टाइल तवा पुलाओ से इंस्पायर्ड यह रेसिपी न सिर्फ बचे हुए चावलों का परफेक्ट इस्तेमाल करती है, बल्कि घर में रखी बेसिक सब्जियों और मसालों से मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है. हरी मटर की मिठास और तवे पर भुने तीखे मसालों का मेल इस पुलाओ को एकदम रेस्टोरेंट जैसा चटपटा और मजेदार स्वाद देता है.

मटर तवा पुलाओ की सामग्री:

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चावल - 2 से 3 कप (सेला चावल-थोड़ी सी हल्दी और नमक के साथ उबले हुए)

हरी मटर (ताजी या फ्रोजन) - 1 कप (हल्की उबली हुई)

मक्खन और तेल - 2 बड़े चम्मच

बारीक कटा प्याज - 1

बारीक कटा टमाटर - 2

शिमला मिर्च - 1/2 (बारीक कटी हुई)

उबला आलू - 1 (छोटे टुकड़ों में कटा हुआ)

अदरक- 1 छोटा चम्मच (बारीक कटी हुई)

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पाव भाजी मसाला - 1.5 छोटा चम्मच

बारीक कटा हरा धनिया - 2 बड़े चम्मच

नमक - स्वादानुसार

बनाने की विधि:

सबसे पहले एक मिक्सर में पानी में कुछ देर के लिए भीगी हुई लाल मिर्च, लहसुन की कलियां, जीरा, गरम मसाला और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला. ऊपर से पानी डालकर मिर्ची का पेस्ट तैयार कर लें. ये चटनी गरमा-गरम पुलाव के साथ सर्व की जाती है.

अब पुलाओ का मसाला तैयार करने के लिए एक तवे पर थोड़ा तेल और थोड़ा बटर डालें. अब जीरा डालकर भून लें. अब इसमें बारीक कटी अदरक, हरी मिर्च, प्याज और पत्ता गोभी डालें. अब इसमें बारीक कटी शिमला मिर्च और मटर डालें.

अब थोड़ा भूने. इसके बाद इसमें उबले आलू और चॉप्ट टमाटर डालें. अब ऊपर से पाव भाजी, गरम मसाला और धनिया पाउडर डालें.

अब इसमें ऊपर से चिली पेस्ट डालें. थोड़ा सा पानी डालें. 

अब इसमें पहले से उबले चावल डालें जिन्हें हल्की सी हल्दी और नमक डालकर उबाला गया था. 

ऊपर से हरा धनिया और थोड़ा नमक डालें. 

थोड़ा सा पानी डालें. पानी से स्टीम पैदा होगी और चावल अच्छी तरह गरम होगा.

अब इसमें थोड़ा सा बटर डालें. ये पूरी तरह तैयार है.

आपका गरमा-गरम, चटपटा मटर तवा पुलाओ बनकर तैयार है. इसे रायते या पापड़ के साथ सर्व करें.

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