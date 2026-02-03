Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 3 फरवरी 2026 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 3 फरवरी, 2026 की खबरें और समाचार: लोकसभा में पीठासीन की ओर पेपर उछालने वाले आठ विपक्षी सांसदों को बजट सत्र से निलंबित किया गया. वहीं, भारत-अमेरिका ट्रेड डील का असर भारतीय शेयर बाजार में तेजी के रूप में दिखा. इन खबरों के अलावा, बिहार के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया. पढ़ें मंगलवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

लोकसभा में जोरदार हंगामा, चेयर पर पेपर उछालने वाले आठ विपक्षी सांसद पूरे सत्र से सस्पेंड



लोकसभा में पीठासीन की ओर पेपर उछालने वाले आठ विपक्षी सांसदों को बजट सत्र से निलंबित कर दिया है, जिनमें कांग्रेस के सात और सीपीआईएम का एक सांसद शामिल हैं. इसके बाद स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही को बुधवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया. विपक्षी सांसदों को निलंबित किए जाने के विरोध में विपक्ष ने प्रदर्शन किया.

India-US Trade Deal: अमेरिका की भारत से डील डन! लेकिन पूरी दुनिया में धूम, एशियाई बाजारों में भी जश्न



डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के डन होने का ऐलान क्या किया, भारतीय शेयर बाजार ने लंबी छलांग लगा दी और पूरे कारोबारी दिन ग्रीन जोन में कारोबार किया. मार्केट क्लोज होने पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 2072 अंक चढ़कर, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 624 अंकों की तेजी लेकर बंद हुआ.

शिक्षा-स्वास्थ्य के लिए खोला खजाना, बिहार सरकार ने पेश किया इतिहास का सबसे बड़ा बजट



बिहार के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया. नीतीश सरकार ने सात निश्चय 3 विजन के तहत 3.47 लाख करोड़ रुपये का बजट रोडमैप रखा है. यह पिछले साल से 30,694.74 करोड़ रुपये ज्यादा है. इसे बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है. बिहार बजट में रोजगार पर खासा जोर है.

Gold-Silver Rates: नहीं खरीद पाए आप? 30,000 रुपये चढ़ी चांदी... सोना भी बेकाबू, जानें नया भाव



पिछले चार दिनों तक लगातार गिरावट के बाद सोने और चांदी की कीमतों में अच्‍छी तेजी देखी गई. मल्‍टी कमोडिटी मार्केट यानी एमसीएक्स 5 मार्च की चांदी का भाव 30,000 रुपये चढ़कर 2.66 लाख रुपये के ऊपर पहुंच गया था. सोना 8000 रुपये से ज्‍यादा चढकर 1.52 लाख रुपये पर था. सोने और चांदी के भाव में यह तेजी एक तगड़ी गिरावट के बाद आई है.

क्या भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया? ट्रंप के दावे पर आया मॉस्को का बयान



रूस ने कहा कि भारत की ओर से रूसी तेल की खरीद रोकने को लेकर अब तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है. यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के साथ ट्रेड डील का ऐलान कर दावा किया था कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है. क्रेमलिन प्रवक्ता पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर दिल्ली से कोई औपचारिक संदेश नहीं मिला है.

India-US Trade Deal: इधर US से डील, उधर झूम उठा रुपया... एक दिन में सबसे ज्यादा मजबूती



अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार देर रात भारत से ट्रेड डील का ऐलान करते हुए भारत पर टैरिफ घटाकर 18 फ़ीसदी कर दिया. इसके बाद भारतीय रुपये में तेज़ी देखने को मिली. मंगलवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 112 पैसे मजबूत होकर 90.39 पर खुला, जबकि सोमवार को यह 91.51 पर बंद हुआ था. इस व्यापार समझौते से करेंसी में पॉजिटिविटी आई है.

सुप्रीम कोर्ट का यूजर प्राइवेसी पर बड़ा आदेश... व्हॉटसऐप से कहा- 'मेटा से शेयर ना करें यूजर का डेटा'



व्हाट्सएप और मेटा की प्राइवेसी पॉलिसी मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है. कोर्ट ने साफ किया कि डेटा शेयरिंग की ये प्रक्रिया भारतीय यूजर्स के निजता के अधिकार के खिलाफ है. CJI जस्टिस सूर्यकांत ने व्हाट्सएप को निर्देश देते हुए कहा कि हम आपको मेटा के साथ एक भी जानकारी साझा करने की अनुमति नहीं देंगे.

सुनेत्रा पवार बनेंगी NCP की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का नया ढांचा किया गया तय



महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को एनसीपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा. पार्टी नेतृत्व ने बैठकों के बाद उनके नाम पर मुहर लगाई है. राज्यभर के पदाधिकारियों और करीब 30 विधायकों ने समर्थन पत्र सौंपे. 9 तारीख को होने वाली बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा.

दुबई में 'वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट' का आगाज, 150 देशों के नेता होंगे शामिल



दुबई में 3 से 5 फरवरी तक वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है. इस बार समिट की थीम है ‘भविष्य की सरकारों को आकार देना’. यह अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है, जिसमें 6000 से ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे. इस बार समिट में 35 से अधिक देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, 150 देशों की टीमें और 500 से ज्यादा मंत्री शामिल होंगे.

जेल से निकले बाहुबली अनंत सिंह, विधानसभा में छुए नीतीश कुमार के पैर- VIDEO



बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह मंगलवार को विधानसभा की सदस्यता की शपथ लेने जेल से सीधे विधानसभा भवन गए थे. इस दौरान उन्होंने विधायक पद की शपथ ली और फिर तुरंत जेल के लिए रवाना हो गए. इस दौरान कई पुलिसकर्मी भी उनके साथ मौजूद थे. जिस दौरान अनंत सिंह विधानसभा में पहुंचे थे, उस वक्त सीएम नीतीश कुमार और अन्य बड़े नेता भी मौजूद थे.



