Gold-Silver Rates: नहीं खरीद पाए आप? 30,000 रुपये चढ़ी चांदी... सोना भी बेकाबू, जानें नया भाव

उधर, ट्रंप द्वारा ट्रेड डील के ऐलान और भारत पर टैरिफ कम किए जाने के बाद भारतीय शेयर बाजार में तूफानी तेजी आई है और इधर, सोना-चांदी के दाम भी रॉकेट की तरह ऊपर चढ़े हैं. पिछले चार दिनों तक लगातार गिरावट के बाद सोने और चांदी की कीमतों में अच्‍छी तेजी देखी जा रही है.

दोपहर 3 बजे तक मल्‍टी कमोडिटी मार्केट (MCX) 5 मार्च की चांदी का भाव 30,000 रुपये चढ़कर 2.66 लाख रुपये के ऊपर पहुंच गया था. वहीं सोना 8000 रुपये से ज्‍यादा चढकर 1.52 लाख रुपये पर था. सोने और चांदी के भाव में यह तेजी एक तगड़ी गिरावट के बाद आई है.

2 लाख रुपये टूटी थी चांदी

29 जनवरी को वायदा चांदी ने अपना रिकॉर्ड हाई लगाया था और 4.20 लाख रुपये के पार पहुंच गई थी. वहीं सोना 1.93 लाख रुपये अपने रिकॉर्ड हाई पर था. हालांकि उसके बाद इन कीमती धातुओं में तगड़ी गिरावट आई और चांदी 1.95 लाख रुपये सिर्फ 4 दिनों में ही गिरकर 2.25 लाख रुपये पर आ गई और सोना 56 हजार रुपये टूटकर 1.37 लाख रुपये पर आ गया, लेकिन अब इन धातुओं में फिर से रैली शुरू हुई है.

सोने और चांदी के दाम क्‍यों चढ़े?

सोना और चांदी पिछले कुछ ही दिन में अपने रिकॉर्ड हाई लेवल से गिर चुके हैं, जिसके बाद निचले लेवल पर खरीदारी बढ़ी है और इन दोनों धातुओं को एक सपोर्ट मिला है. लोगों को उम्‍मीद है कि इन मेटल्‍स में अब अच्‍छी तेजी आ सकती है, जिसके बाद सोने और चांदी में लगातार खरीदारी हो रही है.

इंटरनेशलन मार्केट में सोना और चांदी का भाव

इंटरनेशनल मार्केट में गोल्‍ड स्‍पॉट प्राइस करीब $4,700 – $4,950 प्रति औंस के आसपास बना हुआ है, जो मार्केट में लगातार उतार-चढ़ाव के कारण है. वहीं चांदी की कीमत मंगलवार को करीब $79 – $87 प्रति औंस पर कारोबार कर रही है.

दो दिनों में ही इतनी चढ़ी चांदी

सोमवार को इंट्राडे के दौरान चांदी 2.25 लाख रुपये पर पहुंच गई थी, लेकिन अब यह 2.66 लाख रुपये पर ट्रेड कर रही है. इसका मतलब है कि इसमें करीब 41 हजार रुपये की तेजी आई है. वहीं गोल्‍ड की बात करें तो सोना सोमवार को 1.37 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था, लेकिन अब 1.52 के पार है यानी इसमें 15 हजार रुपये से ज्‍यादा की उछाल आई है.

(नोट- सोना-चांदी में किसी भी तरह के निवेश से पहले योग्‍य वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

