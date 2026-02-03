India US Trade Deal Live: सेंसेक्स 2400, तो निफ्टी ने लगाई 700 अंकों की छलांग, टैरिफ डील से गदगद बाजार, ये 10 शेयर बने रॉकेट

भारत और अमेरिका के बीच बात बन गई हैं और इसके साथ ही बीते लंबे समय से अटकी India-US Trade Deal को लेकर भी असमंजस खत्म हो गया है. सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत करने के बाद खुद व्यापार समझौते को लेकर बड़ी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर शेयर की. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में PM Modi की जमकर तारीफ की और तत्काल प्रभाव से हमने अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति व्यक्त की है. इसके साथ ही उन्होंने भारत पर लागू 25% टैरिफ को घटाकर 18% करने का ऐलान किया.
भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बात बनने और टैरिफ में कटौती किए जाने के ट्रंप के ऐलान का असर Indian Currency पर भी देखने को मिला है और मंगलवार को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले (Rupee Against Dollar) 1.2% की तेजी लेकर 90.40 पर खुला. बता दें कि इसका पिछला बंद भाव 91.5125 था.
शेयर बाजार में तूफानी के साथ ही मंगलवार को कमोडिटी मार्केट में जारी गिरावट पर भी ब्रेक लग गया. एमसीएक्स पर कारोबार की ओपनिंग होने के साथ ही 5 मार्च की एक्सपायरी वाली 1 किलो चांदी झटके में 21000 रुपये से ज्यादा महंगी हो गई. ये सोमवार को 2,36,261 रुपये पर बंद हुई थी और मंगलवार को खुलने के साथ ही 2,57,480 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई. वहीं 2 अप्रैल की एक्सपायरी वाला सोना भी चांदी की तरह ही 5,494 रुपये महंगा होकर 1,49,485 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.
शेयर मार्केट में कारोबार की शुरुआत में टॉप-10 गेनर स्टॉक्स की बात करें, तो Adani Ports, Reliance के अलावा, बजाज फाइनेंस (6.50%), इटरनल शेयर (4.50%), बजाज फिनसर्व (4.31%), इंडिगो (3.99%), महिंद्रा एंड महिंद्रा शेयर (3.95%), सनफार्मा (3.63%), इंफोसिसि (3.50%), टाइटन (3%) और मारुति (2.94%) की तेजी के साथ कारोबार करते दिखे.
India-US Trade Deal और टैरिफ 18% पर आने के असर से गदगद हुए शेयर बाजार में ओपनिंग के साथ ही कई दिग्गज कंपनियों के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिली है. अडानी पोर्ट का शेयर 7 फीसदी से ज्यादा उछल गया, तो वहीं देश के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस का शेयर भी करीब 4 फीसदी की तेजी लेकर कारोबार करता नजर आया.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उधर भारत पर लागू टैरिफ घटाकर 18% करने का ऐलान किया, तो इसके असर से भारतीय बाजार में धुआंधार तेजी आई है. मंगलवार को सेंसेक्स खुलते ही 2400 अंक से ज्यादा चढ़ गया, तो वहीं निफ्टी इंडेक्स भी 700 अंक उछल गया.
India-US Trade Deal और डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ कट के ऐलान की सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिलता नजर आ रहा है. प्री-ओपनिंग सेशन में सेंसेक्स-निफ्टी तूफानी ओपनिंग का सिग्नल दे रहे हैं.
पहले बजट वाले दिन रविवार को सोना-चांदी भर-भराकर टूटा था और फिर बीते कारोबारी दिन सोमवार को भी दोनों कीमती धातुओं में तगड़ी गिरावट देखने को मिली थी, हालांकि फिर अचानक इनकी कीमत में रिकवरी भी देखने को मिली थी और Donald Trump के भारत अमेरिका ट्रेड डील पर ऐलान के साथ ही टैरिफ घटाकर 18 फीसदी करने की घोषणा का असर मंगलवार को देखने को मिल सकता है. बता दें कि MCX पर 2 फरवरी को चांदी दोपहर 12.30 बजे तक 39 हजार रुपये गिरकर 2.25 लाख पर पहुंच गई थी, लेकिन शाम 5 बजे तक यह गिरावट कम होकर 6 हजार रुपये रह गई और 2.60 लाख रुपये पर पहुंच गई. सोना भी सोमवार 1.37 लाख रुपये तक टूटने के बाद शाम के समय 1.50 लाख रुपये के ऊपर पहुंच गया.
भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर आए बड़े अपडेट और डोनाल्ड ट्रंप के Tariff Cut करके 18% किए जाने के ऐलान के बाद होने के बाद नॉन-डिलीवरेबल फॉरवर्ड मार्केट ट्रेडिंग यानी NDF Trading में भारतीय रुपया उछला है और इससे नए विदेशी निवेश की उम्मीदें बढ़ गई हैं.
डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लागू अमेरिकी टैरिफ को 25% घटाकर 18% करने के ऐलान का असर सीधे भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिल सकता है. इसके संकेत पहले से ही एशियाई बाजारों से मिल रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी तो इस ऐलान के बाद से ही रॉकेट बना हुआ है और 800 अंक से ज्यादा चढ़ गया था. खासतौर पर अमेरिका से आई ये गुड न्यूज भारतीय शेयर बाजार के लिए ट्रिगर पॉइंट साबित हो सकती है और मंगलवार को सेंसेक्स-निफ्टी खुलते ही तूफानी तेजी के साथ दौड़ लगा सकते हैं. बीते कारोबारी दिन सोमवार को भी सेंसेक्स 943 अंक और निफ्टी 263 अंक की तेजी लेकर बंद हुआ था.