India US Trade Deal Live: सेंसेक्स 2400, तो निफ्टी ने लगाई 700 अंकों की छलांग, टैरिफ डील से गदगद बाजार, ये 10 शेयर बने रॉकेट

क्या सोना-चांदी की कीमत में होगी रिकवरी?

Posted by :- Deepak Chaturvedi

पहले बजट वाले दिन रविवार को सोना-चांदी भर-भराकर टूटा था और फिर बीते कारोबारी दिन सोमवार को भी दोनों कीमती धातुओं में तगड़ी गिरावट देखने को मिली थी, हालांकि फिर अचानक इनकी कीमत में रिकवरी भी देखने को मिली थी और Donald Trump के भारत अमेरिका ट्रेड डील पर ऐलान के साथ ही टैरिफ घटाकर 18 फीसदी करने की घोषणा का असर मंगलवार को देखने को मिल सकता है. बता दें कि MCX पर 2 फरवरी को चांदी दोपहर 12.30 बजे तक 39 हजार रुपये गिरकर 2.25 लाख पर पहुंच गई थी, लेकिन शाम 5 बजे तक यह गिरावट कम होकर 6 हजार रुपये रह गई और 2.60 लाख रुपये पर पहुंच गई. सोना भी सोमवार 1.37 लाख रुपये तक टूटने के बाद शाम के समय 1.50 लाख रुपये के ऊपर पहुंच गया.