सुनेत्रा पवार बनेंगी NCP की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का नया ढांचा किया गया तय

अजित पवार के अचानक निधन के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) में बड़े नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी पूरी हो गई है. पार्टी के अंदर बनी सहमति के बाद अब सुनेत्रा पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी.

पार्टी के फैसले पर कार्यकर्ताओं का सपोर्ट मिला है (Photo: CMOMaharashtra/X via PTI)
महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार को एनसीपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा. पार्टी नेतृत्व ने भविष्य की रणनीति तय करने के लिए आयोजित बैठकों के बाद उनके नाम पर मुहर लगा दी है. पिछले दो दिनों में राज्य भर के पदाधिकारियों और करीब 30 विधायकों ने सीनियर नेतृत्व को पत्र सौंपकर सुनेत्रा पवार के नाम का समर्थन किया. 

9 तारीख को होने वाले जिला परिषद चुनावों के बाद पार्टी की कार्यकारी समिति की ऑफिशियल मीटिंग बुलाई जाएगी. इस बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा और मंजूरी मिलते ही वे औपचारिक रूप से कार्यभार संभालेंगी. 

मौजूदा वक्त में प्रफुल्ल पटेल राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सुनील तटकरे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखेंगे.

कार्यकर्ताओं और विधायकों का मिला सपोर्ट

अजित पवार के जाने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उनके उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा गर्म थी. बड़ी तादाद में पार्टी कार्यकर्ताओं और विधायकों ने यह मांग उठाई कि सुनेत्रा पवार को ही कमान मिलनी चाहिए. करीब 30 विधायकों ने लिखित रूप में अपना समर्थन दिया है. सपोर्टर्स का मानना है कि वे अजित पवार की राजनीतिक विरासत और उनकी विचारधारा को बेहतर तरीके से आगे ले जा सकती हैं.

यह भी पढ़ें: सुनेत्रा पवार ने PSO के परिवार से की मुलाकात

पार्टी का नया संगठनात्मक ढांचा

सुनेत्रा पवार के अध्यक्ष बनने के बाद एनसीपी का नया ढांचा स्पष्ट हो गया है. संगठन में प्रफुल्ल पटेल राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सुनील तटकरे प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में बने रहेंगे. वाई पी त्रिवेदी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, एस आर कोहली राष्ट्रीय महासचिव और प्रशासन प्रमुख, जबकि बृजमोहन श्रीवास्तव राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे. इनके अलावा सुबोध मोहिते राष्ट्रीय महासचिव और सैयद जलालुद्दीन अल्पसंख्यक मामलों के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे.

