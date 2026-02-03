scorecardresearch
 
Advertisement
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लाइव अपडेट

Parliament Budget Session Live: US डील पर सियासी वॉर... कांग्रेस प्रोटेस्ट पर उतरी, नड्डा का पलटवार- अच्छे काम में भी इनको सिर्फ बुराई दिखती है

aajtak.in | नर्ई दिल्ली | 03 फरवरी 2026, 12:37 PM IST

Parliament Session Live Updates: संसद में 'नरवणे मेमोयर' पर गतिरोध लगातार दूसरे दिन जारी है. लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य वेल में आ गए और जोरदार हंगामा किया. ताजा अपडेट्स के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें...

Parliament Budget Session Proceedings Live Updates Parliament Budget Session Proceedings Live Updates

लोकसभा के चालू बजट सत्र के दौरान पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के नरवणे मेमोयर को लेकर गतिरोध जारी है. प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसद वेल में आ गए और जोरदार हंगामा शुरू कर दिया. हंगामे के कारण प्रश्नकाल नहीं चल सका और कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी.

12:33 PM (12 मिनट पहले)

Budget Session live: अच्छे काम में भी कांग्रेस को बुराई दिखती है- नड्डा

Posted by :- Bikesh Tiwari

राज्यसभा में यूएस डील को लेकर विपक्ष के हंगामे पर नेता सदन जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर पलटवार किया. जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस को अच्छे काम में भी सिर्फ बुराई दिखती है. उन्होंने कहा कि ट्रंप ने टैरिफ लगाया, तब भी विपक्ष कह रहा था कि सरकार कहां है, क्या कर रही है. अब ट्रंप ने टैरिफ घटा दिया, तब भी विपक्ष को दिक्कत है. हम हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं. जेपी नड्डा ने विपक्ष को कठघरे में खडड़ा करते हुए कहा कि इन्हें न तो विकास में इंट्रेस्ट है, ना ही ट्रेड में. इनको सिर्फ राजनीति में इंट्रेस्ट है.

12:22 PM (23 मिनट पहले)

Budget Session: लोकसभा में गतिरोध जारी, कार्यवाही अब दो बजे तक स्थगित

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा की कार्यवाही फिर से स्थगित हो गई है. हंगामे के बीच ही आसन से कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने लिस्टेड बिजनेस लिए. लिस्टेड बिजनेस लेने के बाद पीठासीन ने सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करानी चाही, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा जारी रखा. पीठासीन ने इसके बाद सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी.

12:16 PM (29 मिनट पहले)

Parliament Live: भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर विपक्ष का हंगामा, कांग्रेस ने किया वॉकआउट

Posted by :- Bikesh Tiwari

भारत और अमेरिका के बीच डील को लेकर विपक्ष ने राज्यसभा में जोरदार हंगामा किया. विपक्ष ने इस पर चर्चा की मांग की. हंगामे को लेकर नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि अच्छे काम में भी कांग्रेस को सिर्फ बुराई दिखती है. उन्होंने कांग्रेस को आड़ेहाथों लिया और कहा कि हम हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं. विपक्षी कांग्रेस के सदस्य राज्यसभा से वॉकआउट कर गए हैं. राज्यसभा की कार्यवाही जारी है.

12:03 PM (42 मिनट पहले)

Budget Session: लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू, चेयर पर नहीं आए ओम बिरला

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई है. सदन की कार्यवाही शुरू होने पर इस बार स्पीकर ओम बिरला नहीं आए हैं. स्पीकर पैनल के कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी आए हैं. पीठासीन लिस्टेड बिजनेस ले रहे हैं. उन्होंने सदन को यह जानकारी दी कि कुछ विषयों पर कई सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए हैं. स्पीकर ने किसी भी नोटिस को अनुमति नहीं दी है.

Advertisement
12:00 PM (45 मिनट पहले)

मनोज झा ने उठाया यूजीसी गाइडलाइंस का मुद्दा

Posted by :- Bikesh Tiwari

आरजेडी सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने आईआईटी कानपुर के एक छात्र की आत्महत्या का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में आत्महत्या की लंबी श्रृंखला है. हर आत्महत्या कहीं न कहीं हत्या साबित होती है. मनोज झा ने रोहित वेमुल्ला से अब तक कई छात्रों के सुसाइड करने का मुद्दा उठाया और कहा कि खुशी है कि सरकार ने गाइडलाइंस तैयार किया. सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक पहल की थी- टास्क फोर्स बनाने की. लेकिन टास्क फोर्स में फोर्स ही नहीं है. उत्पीड़न पर विराम नहीं लगा, तो किस बात की सरकार. इसे गंभीरता से लिया जाए.

11:36 AM (एक घंटा पहले)

Parliament Live: रेल हब के रूप में हो ग्रेटर नोएडा का विकास- सुरेंद्र सिंह नागर 

Posted by :- Bikesh Tiwari

सुरेंद्र सिंह नागर ने ग्रेटर नोएड़ा के निवासियों की रेल समस्याएं राज्यसभा में उठाई. बीजेपी सांसद नागर ने कहा कि ग्रेटर नोएडा की आबादी करीब 12 लाख 50 हजार हो चुकी है. यहां अन्य राज्यों के लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं, जिन्हें लंबी दूरी की ट्रेन पकड़ने के लिए 50 किलोमीटर दूर दिल्ली और गाजियाबाद जाना पड़ता है. उन्होंने ग्रेटर नोएडा को रेल हब के तौर पर विकसित करने की डिमांड करते हुए कहा कि दादरी और बोड़ाकी स्टेशन पर लंबी दूरी की ट्रेनों का ठहराव किया जाना चाहिए. सुरेंद्र सिंह नागर ने बोड़ाकी रेलवे स्टेशन का विकास करने की मांग भी की.

11:31 AM (एक घंटा पहले)

Lok Sabha Live: लोकसभा में जोरदार हंगामा, नहीं चल सका प्रश्नकाल

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही जोरदार हंगामा शुरू कर दिया. विपक्षी सदस्य वेल में आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी. स्पीकर ओम बिरला ने हंगामे के बीच प्रश्नकाल की कार्यवाही जारी रखी. उन्होंने वेल में आकर हंगामा कर रहे सांसदों से अपनी सीट पर जाने का आग्रह करते हुए सदन चलने देने की अपील की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ. स्पीकर के बार-बार आग्रह के बावजूद विपक्षी सदस्यों का हंगामा नहीं रुका. इसके बाद स्पीकर ने प्रश्नकाल की कार्यवाही स्थगित करने की घोषणा कर दी. स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी.

 

Advertisement
Advertisement