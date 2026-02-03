Parliament Budget Session Live: US डील पर सियासी वॉर... कांग्रेस प्रोटेस्ट पर उतरी, नड्डा का पलटवार- अच्छे काम में भी इनको सिर्फ बुराई दिखती है

लोकसभा के चालू बजट सत्र के दौरान पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के नरवणे मेमोयर को लेकर गतिरोध जारी है. प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसद वेल में आ गए और जोरदार हंगामा शुरू कर दिया. हंगामे के कारण प्रश्नकाल नहीं चल सका और कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी.
राज्यसभा में यूएस डील को लेकर विपक्ष के हंगामे पर नेता सदन जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर पलटवार किया. जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस को अच्छे काम में भी सिर्फ बुराई दिखती है. उन्होंने कहा कि ट्रंप ने टैरिफ लगाया, तब भी विपक्ष कह रहा था कि सरकार कहां है, क्या कर रही है. अब ट्रंप ने टैरिफ घटा दिया, तब भी विपक्ष को दिक्कत है. हम हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं. जेपी नड्डा ने विपक्ष को कठघरे में खडड़ा करते हुए कहा कि इन्हें न तो विकास में इंट्रेस्ट है, ना ही ट्रेड में. इनको सिर्फ राजनीति में इंट्रेस्ट है.
लोकसभा की कार्यवाही फिर से स्थगित हो गई है. हंगामे के बीच ही आसन से कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने लिस्टेड बिजनेस लिए. लिस्टेड बिजनेस लेने के बाद पीठासीन ने सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करानी चाही, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा जारी रखा. पीठासीन ने इसके बाद सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी.
भारत और अमेरिका के बीच डील को लेकर विपक्ष ने राज्यसभा में जोरदार हंगामा किया. विपक्ष ने इस पर चर्चा की मांग की. हंगामे को लेकर नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि अच्छे काम में भी कांग्रेस को सिर्फ बुराई दिखती है. उन्होंने कांग्रेस को आड़ेहाथों लिया और कहा कि हम हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं. विपक्षी कांग्रेस के सदस्य राज्यसभा से वॉकआउट कर गए हैं. राज्यसभा की कार्यवाही जारी है.
लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई है. सदन की कार्यवाही शुरू होने पर इस बार स्पीकर ओम बिरला नहीं आए हैं. स्पीकर पैनल के कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी आए हैं. पीठासीन लिस्टेड बिजनेस ले रहे हैं. उन्होंने सदन को यह जानकारी दी कि कुछ विषयों पर कई सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए हैं. स्पीकर ने किसी भी नोटिस को अनुमति नहीं दी है.
आरजेडी सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने आईआईटी कानपुर के एक छात्र की आत्महत्या का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में आत्महत्या की लंबी श्रृंखला है. हर आत्महत्या कहीं न कहीं हत्या साबित होती है. मनोज झा ने रोहित वेमुल्ला से अब तक कई छात्रों के सुसाइड करने का मुद्दा उठाया और कहा कि खुशी है कि सरकार ने गाइडलाइंस तैयार किया. सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक पहल की थी- टास्क फोर्स बनाने की. लेकिन टास्क फोर्स में फोर्स ही नहीं है. उत्पीड़न पर विराम नहीं लगा, तो किस बात की सरकार. इसे गंभीरता से लिया जाए.
सुरेंद्र सिंह नागर ने ग्रेटर नोएड़ा के निवासियों की रेल समस्याएं राज्यसभा में उठाई. बीजेपी सांसद नागर ने कहा कि ग्रेटर नोएडा की आबादी करीब 12 लाख 50 हजार हो चुकी है. यहां अन्य राज्यों के लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं, जिन्हें लंबी दूरी की ट्रेन पकड़ने के लिए 50 किलोमीटर दूर दिल्ली और गाजियाबाद जाना पड़ता है. उन्होंने ग्रेटर नोएडा को रेल हब के तौर पर विकसित करने की डिमांड करते हुए कहा कि दादरी और बोड़ाकी स्टेशन पर लंबी दूरी की ट्रेनों का ठहराव किया जाना चाहिए. सुरेंद्र सिंह नागर ने बोड़ाकी रेलवे स्टेशन का विकास करने की मांग भी की.
लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही जोरदार हंगामा शुरू कर दिया. विपक्षी सदस्य वेल में आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी. स्पीकर ओम बिरला ने हंगामे के बीच प्रश्नकाल की कार्यवाही जारी रखी. उन्होंने वेल में आकर हंगामा कर रहे सांसदों से अपनी सीट पर जाने का आग्रह करते हुए सदन चलने देने की अपील की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ. स्पीकर के बार-बार आग्रह के बावजूद विपक्षी सदस्यों का हंगामा नहीं रुका. इसके बाद स्पीकर ने प्रश्नकाल की कार्यवाही स्थगित करने की घोषणा कर दी. स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी.