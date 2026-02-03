Parliament Budget Session Live: US डील पर सियासी वॉर... कांग्रेस प्रोटेस्ट पर उतरी, नड्डा का पलटवार- अच्छे काम में भी इनको सिर्फ बुराई दिखती है

12:33 PM (12 मिनट पहले)

Budget Session live: अच्छे काम में भी कांग्रेस को बुराई दिखती है- नड्डा

Posted by :- Bikesh Tiwari

राज्यसभा में यूएस डील को लेकर विपक्ष के हंगामे पर नेता सदन जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर पलटवार किया. जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस को अच्छे काम में भी सिर्फ बुराई दिखती है. उन्होंने कहा कि ट्रंप ने टैरिफ लगाया, तब भी विपक्ष कह रहा था कि सरकार कहां है, क्या कर रही है. अब ट्रंप ने टैरिफ घटा दिया, तब भी विपक्ष को दिक्कत है. हम हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं. जेपी नड्डा ने विपक्ष को कठघरे में खडड़ा करते हुए कहा कि इन्हें न तो विकास में इंट्रेस्ट है, ना ही ट्रेड में. इनको सिर्फ राजनीति में इंट्रेस्ट है.