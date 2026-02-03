scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

India-US Trade Deal: अमेरिका की भारत से डील डन! लेकिन पूरी दुनिया में धूम, एशियाई बाजारों में भी जश्न

India-US Trade Deal पर ट्रंप ने ऐलान कर दिया है और अब बस आधिकारिक मुहर लगना बाकी है. इस खबर से भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को जोरदार तेजी रही. सेंसेक्स 2072 अंक, जबकि निफ्टी 639 अंक की उछाल के साथ बंद हुआ.

Advertisement
X
ट्रंप के भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर ऐलान से झूमा शेयर बाजार. (Photo: ITG)
ट्रंप के भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर ऐलान से झूमा शेयर बाजार. (Photo: ITG)

डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के डन होने का ऐलान क्या किया, भारतीय शेयर बाजार ने लंबी छलांग लगा दी और पूरे कारोबारी दिन ग्रीन जोन में कारोबार किया. मार्केट क्लोज होने पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 2072 अंक चढ़कर, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 624 अंकों की तेजी लेकर बंद हुआ. खास बात ये है India-US Deal को लेकर ट्रंप के सहमत वाले बयान से न सिर्फ भारतीय बाजार ने रफ्तार पकड़ी, बल्कि पूरी दुनिया के शेयर बाजारों में जश्न सा नजर आया. जापान का निक्केई हो या फिर साउथ कोरिया को कोस्पी इंडेक्स सब रॉकेट की तरह भागे.   

डील पर एक बयान और बाजार में बमबम
भारत-अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान कर दिया है, हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा होना अभी बाकी है. इसके साथ ही ट्रंप ने डील के तहत भारत पर लागू टैरिफ (US Tariff On India) को घटाकर 18% करने की जानकारी भी दी. ये Indian Stock Market के लिए ट्रिगर पॉइंट साबित हुआ और मंगलवार को जब सेंसेक्स-निफ्टी ओपन हुए, तो गदर मचाते नजर आए. 

Sensex अपने पिछले बंद 81,666 की तुलना में 84,323.20 पर खुला और फिर दिनभर तेजी में कारोबार करने के बाद अंत में ये इंडेक्स 2072.67 अंक चढ़कर 83,739.13 पर क्लोज हुआ. निफ्टी की चाल देखें, तो Nifty ने भी अपने पिछले बंद 25,088 के स्तर से छलांग लगाकर 26,308 पर कारोबार शुरू किया और फिर अंत में 639.15 अंक की बढ़त लेकर 25,727.55 पर क्लोजिंग की. 

सम्बंधित ख़बरें

India US trade deal at eighteen percent tariff
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा फैसला, भारत के लिए आयात शुल्क घटाकर 18% किया
India US trade relations and tariff announcement by Donald Trump
विदेशी मोर्चे पर मोदी का दम, टैरिफ हुआ कम
India agrees to buy more oil from the US, stops buying from Russia
भारत के सामने कैसे झुकी ट्रंप सरकार?
यूएस-इंडिया ट्रेड डील को लेकर पीएम मोदी पर बरसे राहुल गांधी
'PM मोदी पर अमेरिका की तरफ से बहुत दबाव है', ट्रेड डील पर राहुल गांधी ने उठाए कई सवाल
India US Trade Deal
तेल और विमान के अलावा US से भारत क्या-क्या खरीदेगा? रॉयटर्स की रिपोर्ट
Advertisement

एशियाई बाजारों में दिखा गदर 
भारत-US ट्रेड डील को लेकर ये बड़ा अपडेट आने के बाद न सिर्फ भारतीय शेयर बाजार भागे, बल्कि विदेशी स्टॉक मार्केट्स में भी गदर मचा नजर आया. एक तरह से कहें, तो इस डील का जश्न दुनियाभर के बाजारों ने मनाया. कुछ Asian Markets की चाल देखें, तो Japan Nikkei Index 3.92% या 2065.48 अंक की तेजी के साथ 54,720.66 पर पहुंच गया, तो वहीं साउथ कोरिया का KOSPI Index तो 6.84% या 338.41 अंक उछल गया और 5,288.08 पर ट्रेड करता दिखा. इसके अलावा हांगकांग का Hang Seng Index भी भागा और 59 अंक की तेजी के साथ 26,834.78 पर पहुंच गया. 

बाजार के 'HERO' रहे ये 10 शेयर 
शेयर बाजार में तूफानी तेजी के बीच मंगलवार को हीरो साबित हुए शेयरों की बात करें, तो Top-10 Stock की लिस्ट में लार्जकैप कैटेगरी से Adani Ports Share (9.12%), Bajaj Finance Share (6.68%), IndiGo Share (5.51%), PowerGrid Share (4.85%), SunPharma Share (4.63%), Bajaj Finserv Share (4.29%), SBI Share (3.48%), Reliance Share (3.42%), LT Share (2.95%) और Titan Share (2.80%) की उछाल के साथ क्लोज हुए. 

मिड और स्मॉलकैप में भी तेजी
लार्जकैप के अलावा मिड और स्मॉलकैप शेयर भी खूब भागे. Midcap में शामिल Godrej Properties Share (8.88%), TINDIA Share (8.27%), Dixon Share (6.66%), Bharat Forge Share (6.56%), Suzlon Share (4.66%) चढ़कर बंद हुए. वहीं स्मॉलकैप में KPR Mill Share 15.31%, AngelOne Share (7.59%) की तेजी लेकर क्लोज हुए. 

Advertisement

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    India US Trade Deal
    संसद बजट सत्र
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement