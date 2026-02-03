scorecardresearch
 
Aaj ka Rashifal 3 फ़रवरी 2026: मेष राशि वाले धैर्य और विश्वास बनाए रखें, जानें क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Rashifal 3 फ़रवरी 2026, Horoscope Today: आज आपको अपनों के साथ धैर्य और विश्वास बनाए रखने की जरूरत है. प्रबंधन से जुड़े लोगों को लाभ के अवसर मिलेंगे. कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी न दिखाएं, वरना काम बिगड़ सकता है.

आज का राशिफल
मेष - आर्थिक अवसरों को भुनाने और नए मित्र बनाने में आगे रहेंगे. बड़ों की आज्ञा अनुपालन करेंगे. शैक्षिक गतिविधियों और प्रशिक्षण पर जोर बना रहेगा. परिवार में सुख सौख्य रहेगा. अन्य के प्रति सद्भाव बनाए रहेंगे. लक्ष्यों को जल्द पूरा करने की सोच रखेंगे. प्रतिस्पर्धा में रुचि लेंगे. गति रखेंगे. बौद्धिक प्रयास बेहतर होंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे. आर्थिक मामले पक्ष में रहेंगे. करीबियों के साथ मिलेगा. पेशेवरता बनाए रखें. विविध कार्यों को गति देंगे. 

शुभ अंक : 3 6 और 9 
शुभ रंग : चमकीला लाल 

आज का उपाय : अंजनिसुत भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. शिक्षा पर जोर रखें.

वृष - अपनों के साथ धैर्य और विश्वास से आगे बढ़ें. प्रबंधकीय लाभ के अवसर बनेंगे. आर्थिक कार्य व्यापार बेहतर रहेगा. लक्ष्य पाने में जल्दबाजी न दिखाएं. संबंधों को मजबूती मिलेगी. भवन वाहन के मामले हल होंगे. अति उत्साह और आवेश से बचें. परिवार के मामले पक्ष में बनेंगे. संबंधों में जल्दबाजी में निर्णय न लें. सामंजस्यता और अनुशासन रखें. विनम्रता पर जोर दें. बहस से बचाव रखेंगे. प्रबंधन प्रशासन के प्रयास गति पाएंगे. अपनों को सम्मान दें. 
शुभ अंक : 3 6 और 9 
शुभ रंग : मरून 
आज का उपाय : अंजनिसुत भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. अहंकार न रखें.

मिथुन - साहस और संपर्क से विविध उपलब्धियां पाएंगे. शुभ सूचनाएं उत्साह बढ़ाएंगी. वाणिज्यिक अवसर बढ़ेंगे. सामाजिक कार्योंं में प्रभावी रहेंगे. अपनों से मेलजोल बढ़ाने पर जोर रखेंगे. साहस पराक्रम और सहकारिता में वृद्धि होगी. विविध मामले संवरेंगे. बड़ों का आदर बनाए रखेंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. संपर्क संवाद के कार्य सधेंगे. वाणिज्यिक प्रयासों में सक्रियता रखेंगे. बंधु बांधवों से करीबी रहेगी. पेशेवर साथियों का सहयोग बढे़गा. सबको साथ लेकर चलेंगे. 

शुभ अंक : 3 5 6 और 9 
शुभ रंग : गुड़ समान 
आज का उपाय : अंजनिसुत भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. आस्था बढ़ाएं.

कर्क - कुल कुटुम्ब के मामलों में सक्रियता बढ़ेगी. घर परिवार में हर्ष आनंद बढ़ेगा. परंपराओं का पालन करेंगे. धर्म संस्कार बनाए रखेंगे. धनधान्य संग्रह में रुचि बनी रहेगी. वाणी व्यवहार बेहतर रहेगा. रक्तसंबंधों में मजबूती रहेगी. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. आर्थिक मामलों को गति मिलेगी. भव्यता और साजसज्जा बनी रहेगी. उत्सव आदि से जुड़ेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. सुख सौख्य बढ़ेगा. भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. लेनदेन में प्रभावशीलता बढ़ाएंगे. 

शुभ अंक : 2 3 और 7 
शुभ रंग : गुलाबी 
आज का उपाय : अंजनिसुत भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. विनय बढ़ाएं.

सिंह - लक्ष्य की ओर तेजगति बनी रहेगी. व्यवसायिक प्रयासों में सक्रियता बढ़ाएंगे. वाणी व्यवहार पर फोकस रखेंगे. जीवन स्तर सुधार पर बना रहेगा. रचनात्मकता बल पाएगी. करियर व्यापार में सुधार आएगा. संपर्क संवाद संवार पाएंगे. अनुबंधों के योग बनेंगे. नवीनता बनाए रखेंगे. निजी विषयों में सक्रियता आएगी. श्रेष्ठ कार्यों से जुडेंगे. व्यक्तिगत मामले बेहतर बनेंगे. प्रबंधन के कार्य बनेंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. अच्छी शुरूआत का लाभ मिलेगा. विविध प्रयास सफल होंगे. 
शुभ अंक : 1 3 और 9 
शुभ रंग : ऐप्पल रेड
आज का उपाय : अंजनिसुत भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. अनोखा सोचें.

कन्या - रिश्तों का सम्मान बनाए रखें. विदेश के मामलों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. निवेश पर फोकस बनाए रखेंगे. प्रबंधन में सहज रहेंगे. बजट के अनुरूप आगे बढ़ेंगे. कामकाज में धैर्य दिखाएंगे. नीति नियम और न्याय पर जोर रखेंगे. विविध कार्योंं ेमें गति आएगी. कार्यगति मध्यम रह सकती है. ऊर्जा उत्साह में चूक न करें. सहज संकोच में बने रह सकते हैं. सबको जोड़ने का प्रयास बढ़ाएं. न्यायिक मामले उभर सकते हैं. संबंध संवारने पर जोर होगा. बड़प्पन बढ़ाएं. 
शुभ अंक : 3 5 6 और 9
शुभ रंग : खाकी 
आज का उपाय : अंजनिसुत भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. दान बढ़ाएं. नियम रखें.

तुला - करियर कारोबार में आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. इच्छित उपलब्धि अर्जित कर सकते हैं. लाभ एवं व्यापार बढ़ाने में सहज होंगे. चहुंओर उम्दा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कारोबार में तेजी रहेगी. कार्योंं को पूरा करने का प्रयास रखेंगे. कारोबार में सक्रियता से काम लेंगे. मित्र संबंध सुधार पाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. पेशेवरता बढ़त बनी रहेगी. रुटीन संवरेगा. अवरोध दूर होंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. आशंकाएं दूर होंगी. संकोच में कमी आएगी.
शुभ अंक : 3 6 और 9 
शुभ रंग : शहद समान 
आज का उपाय : अंजनिसुत भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. विनम्रता बनाए रहें. जिद से बचें.

वृश्चिक - कार्यक्षेत्र में प्रतिभा प्रदर्शन से सबको प्रभावित करेंगे. सहयोग सहकार और उत्साह बनाए रहेंगे. विभिन्न प्रबंधकीय मामलों में सक्रियता रखेंगे. करियर कारोबार में बड़ी उपलब्धि बन सकती है. प्रशासन से संबंधित निर्णय लेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. समकक्ष व वरिष्ठ सभी से महत्व पाएंगे. कामकाज में सहजता बनी रहेगी. नए लोगों पर भरोसा नहीं करेंगे. उचित अवसर पर प्रतिक्रिया देंगे. प्रशासन के कार्यों में तेजी आएगी. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी.
 शुभ अंक : 3 6 और 9 
शुभ रंग : गहरा लाल 
आज का उपाय : अंजनिसुत भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. संवाद संवारें.

धनु - भाग्य की मजबूती हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कराएगी. समकक्षों का भरोसा जीतेंगे. विस्तार कार्योंं पर फोकस रखेंगे. अपनों की खुशियों को बांटेंगे. मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं. शुभ सूचना प्राप्त होगी. प्रियजनों की खुशी में शामिल होंगे. बडी सोच बनाए रखेंगे. उद्योग व्यापार में सफलता मिलेगी. पुण्यार्जन के प्रयास बढ़ाएंगे. शासन के कार्य बनेंगे. लाभकारी योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. आस्था आत्मविश्वास बढ़ेगा. मित्रों का साथ बढ़ेगा. विविध वार्ताएं सफल होंगी. 
शुभ अंक : 3 6 और 9 
शुभ रंग : सिंदूरी 
आज का उपाय : अंजनिसुत भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. जनकल्याण के कार्य बनाए रखें.

मकर - स्वास्थ्य की अनदेखी से बचने का समय है. क्षमता से अधिक दबाव में आने से बचें. शारीरिक संकेतों पर ध्यान दें. अधिकारियों से तालमेल बढ़ेगा. कार्य व्यापार में तेजी आएगी. घर में सुख सौख्य के क्षण बनेंगे. असहजताएं स्वतः दूर होंगी. बड़ों का सानिध्य रहेगा. महत्वपूर्ण कार्योंं में परिजनों का सहयोग मिलेगा. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. स्वजनों की मदद उत्साहित रखेगी. परिजन करीबी रखेंगे. आकस्मिकता बनी रह सकती है. शोध में रुचि बढ़ाएंगे. विनम्रता बनाए रहें.
शुभ अंक : 6 8 और 9 
शुभ रंग : रस्ट कलर 
आज का उपाय : अंजनिसुत भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. सहनशील रहें.

कुंभ - कारोबार में अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखेंगे. लक्ष्य पाने का प्रयास होगा. दीर्घकालिक योजनाएं गति लेंगी. साझा व्यवसाय में उत्साह बढ़ेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. चहुंओर प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. जीवनसाथी अपेक्षित प्रदर्शन करेगा. स्थायित्व को बल मिलेगा. कार्योंं में सक्रियता लाएंगे. योजनाओं में गति रखेंगे. औद्योगिक मामले संवरेंगे. सबका साथ सहयोग बढ़ेगा. घनिष्ठों और जिम्मेदारों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. परस्पर भरोसा रखेंगे. 
शुभ अंक : 3 6 8 और 9 
शुभ रंग : गेंहुंआ 
आज का उपाय : अंजनिसुत भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. सहयोग रखें.

मीन - कार्य व्यापार में अड़चन अवरोध उभरने की आशंका है. स्वास्थ्य संकेतों पर ध्यान दें. नौकरीपेशा सहजता बनाए रहेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. नियम अनुशासन से काम लेंगे. खर्च एवं लेनदेन पर ध्यान देंगे. कामकाज के प्रयास बल पाएंगे. सकारात्मक सोच से काम लेंगे. सक्रियता से कार्य सधेंगे. मेहनत लगन से काम पर ध्यान देंगे. प्रलोभन में नहीं आएंगे. अकारण हस्तक्षेप से बचेंगे. सजगता से आगे बढ़ें. नीति नियम और व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखेंगे. संकोच बना रहेगा.
 शुभ अंक : 3 6 और 9 
शुभ रंग : स्वर्णिम 
आज का उपाय : अंजनिसुत भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. बहस से बचें.

---- समाप्त ----
