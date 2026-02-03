scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लोकसभा में जोरदार हंगामा, चेयर पर पेपर उछालने वाले सांसद पूरे सेशन से सस्पेंड

लोकसभा में राहुल गांधी को बोलने से रोकते हुए पीठासीन ने अगले वक्ताओं के नाम ले लिए. सपा, टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने भी बोलने से इनकार कर दिया. जोरदार हंगामा हुआ. विपक्षी सांसद राहुल गांधी के समर्थन में हंगामा करते हुए वेल में आ गए और आसन की तरफ पेपर भी उछाले. जोरदार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी और पीठासीन कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने सदन की कार्यवाही तीन बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी.

Advertisement
X
लोकसभा में पेपर उछालने वाले सांसद सस्पेंड. (photo: ITG)
लोकसभा में पेपर उछालने वाले सांसद सस्पेंड. (photo: ITG)

लोकसभा में राहुल गांधी को बोलने से रोकते हुए पीठासीन ने अगले वक्ताओं के नाम ले लिए. सपा, टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने भी बोलने से इनकार कर दिया. जोरदार हंगामा हुआ. विपक्षी सांसद राहुल गांधी के समर्थन में हंगामा करते हुए वेल में आ गए और आसन की तरफ पेपर भी उछाले. जोरदार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी और पीठासीन कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने सदन की कार्यवाही तीन बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी.

यह खबर शुरुआती सूचनाओं के साथ प्रकाशित की गई है. जल्द नए अपडेट्स जोड़े जाएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    India US Trade Deal
    पार्लियामेंट बजट सत्र
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement