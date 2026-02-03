scorecardresearch
 
India-US Trade Deal: इधर US से डील, उधर झूम उठा रुपया... एक दिन में सबसे ज्यादा मजबूती

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का ऐलान अमेरिकी राष्‍ट्रप‍ति डोनाल्‍ड ट्रंप ने किया है, जिसके बाद भारतीय शेयर बाजार में शानदार तेजी देखी जा रही है. इसी बीच, रुपया में भी अच्‍छी उछाल आई है.

भारतीय रुपया में आई शानदार तेजी. (Photo: Reuters,AP)
अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप (Donald Trump) ने सोमवार देर रात भारत से ट्रेड डील (India-US Trade Deal) का ऐलान करते हुए भारत पर टैरिफ घटाकर 18 फीसदी कर दिया. इस बड़े ऐलान के बाद भारतीय शेयर बाजार (Stock Market) में शानदार तेजी देखी जा रही है. बाजार में निवेशकों की वेल्‍थ करीब 20 लाख करोड़ रुपये बढ़ी है. वहीं सोने और चांदी के दाम में भी तगड़ा इजाफा हुआ है. 

इसी बीच, भारतीय रुपया भी तेजी से चढ़ा और 90 रुपये के करीब कारोबार कर रहा है. भारतीय रुपया मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 112 पैसे बढ़कर 90.39 पर खुला, जबकि सोमवार को यह 91.51 पर बंद हुआ था. भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के ऐलान के बाद करेंसी में पॉजिटिविटी आई है. रुपया में एक दिन के दौरान यह सबसे बड़ी तेजी मानी जा रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि  रुपये में और भी तेजी आएगी. 

सोमवार को भी आई थी तेजी

सोमवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 42 पैसे बढ़कर 91.51 (अस्थायी) पर बंद हुआ, जो यह संकेत देता है कि कहीं ना कहीं रुपया और मार्केट का बॉटम सोमवार को ही बन चुका था.  वहीं आज की तेजी के बाद रुपये में साल दर साल में गिरावट कम हुई है. भारतीय मुद्रा 2026 में सिर्फ 0.56% गिरी है और एक साल में 4.55% की गिरावट दर्ज की है. 

शेयर बाजार में शानदार तेजी

भारतीय रुपया में शानदार उछाल के साथी ही शेयर बाजार में भी गजब की तेजी आई है. मंगलवार को सेंसेक्‍स 2375.07 अंक या 2.91% बढ़कर 84,041.53 पर पहुंच गया था, जबकि एनएसई निफ्टी 723 अंक या 2.88% बढ़कर 25,811.40 पर पहुंच गया. निफ्टी बैंक में भी 1300 अंकों से जयादा की तेजी आई. 

BSE के टॉप 30 शेयरों में से सभी शेयर शानदार तेजी पर कारोबार कर रहे हैं. अडानी पोर्ट के शेयर  में 7 फीसदी की उछाल आई है, जिस कारण यह शेयर 1500 के ऊपर कारोबार कर रहा है. इसके बाद इंडिगो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और सनफार्मा जैसे शेयरों ने गजब की तेजी दिखाई है.

सोने और चांदी के दाम में तेजी

कमोडिटी मार्केट में सोने-चांदी के दाम में भी अच्‍छी तेजी आई है. सोना 5 हजार रुपये चढ़कर 1.49 लाख रुपये के ऊपर कारोबार कर रहा है. वहीं चांदी की कीमतों में 16000 रुपये की तेजी आई है, जो 2.52 लाख रुपये के ऊपर बने हुए हैं. इसके अलावा, कॉपर और अन्‍य मेटल में अच्‍छी ग्रोथ है. 

