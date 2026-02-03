scorecardresearch
 
Aaj ka career Rashifal 3 February 2026 (करियर राशिफल): कन्या राशि वाले भ्रम-बहकावे में आने से बचें, जानें क्या अन्य राशियों का हाल

Aaj ka career Rashifal 3 February 2026 (करियर राशिफल): कन्या राशि वालों के लिए पेशेवर रिश्तों को संभालकर चलना जरूरी होगा. सहयोग तो मिलेगा, लेकिन किसी भ्रम या बहकावे में आने से बचना चाहिए. धैर्य और सही समय पर निर्णय लेना लाभ देगा.

आज का करियर राशिफल
आज का करियर राशिफल

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातक इस समय करियर को लेकर काफी सक्रिय रहेंगे. पेशेवर उत्साह बना रहेगा और आप साहस के साथ फैसले लेंगे. वरिष्ठों और जिम्मेदार लोगों से अच्छा तालमेल रहेगा. काम में अधिक समय देने से करियर की दिशा मजबूत होगी और आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे.

वृष राशि (Taurus)
वृष राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र में सामंजस्य बनाए रखना फायदेमंद रहेगा. जिम्मेदार अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. कला, रचनात्मकता और कौशल के दम पर आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे. करियर और व्यवसाय में अपेक्षाकृत सहज सफलता मिलने के योग हैं.

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातक अपने काम का दायरा बढ़ाने पर ध्यान देंगे. पारंपरिक व्यवसाय या पुराने कार्यों से जुड़ाव लाभकारी रहेगा. मनचाहे परिणाम मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी और सफलता का प्रतिशत बेहतर होता दिखेगा.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों का करियर संतुलित रहेगा. आप अपने लक्ष्यों पर फोकस बनाए रखेंगे और इससे लाभ के अवसर बढ़ेंगे. अलग-अलग कार्यों में गति आएगी. पेशेवर संपर्क मजबूत होंगे और नए प्रयासों में भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातकों के लिए व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियां संतुलन में रहेंगी. प्रतिभा और कौशल के दम पर पहचान मिलेगी. लाभ की स्थिति मजबूत रहेगी और कार्यक्षेत्र में आपकी पकड़ बनी रहेगी. प्रोफेशनल प्रदर्शन में सुधार दिखेगा.

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि वालों के लिए कामकाज सामान्य लेकिन स्थिर रहेगा. पेशेवर रिश्तों को संभालकर चलना जरूरी होगा. सहयोग तो मिलेगा, लेकिन किसी भ्रम या बहकावे में आने से बचना चाहिए. धैर्य और सही समय पर निर्णय लेना लाभ देगा.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों के लिए करियर और कारोबार में बढ़त के संकेत हैं. काम का विस्तार होगा और प्रोफेशनल मामलों में फोकस बना रहेगा. लेनदेन में प्रभावशीलता दिखेगी. महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी आएगी और लाभ उम्मीद से बेहतर रहेगा.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों को पेशेवर मोर्चे पर सफलता मिल सकती है. सरकारी या नीतिगत मामलों से जुड़े कामों में गति आएगी. कला और कौशल निखरेंगे. व्यापार और वाणिज्य पर फोकस रहेगा और पद-प्रतिष्ठा में इजाफा हो सकता है.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों को सहयोग और समर्थन मिलेगा. करियर और कारोबार में झिझक कम होगी. पद और प्रतिष्ठा मजबूत होगी. आप अवसरों का सही उपयोग करेंगे और महत्वपूर्ण कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के लिए करियर में बदलाव की स्थिति बन सकती है. कारोबार में कुछ असहजता महसूस हो सकती है. फैसले लेते समय जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा. धैर्य, अनुशासन और निरंतर प्रयास से स्थिति संभाली जा सकती है.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वालों के लिए कार्यों में सहजता बनी रहेगी. लक्ष्य पर पूरा ध्यान रहेगा और प्रबंधन क्षमता मजबूत होगी. नेतृत्व से जुड़े कामों में आगे बढ़ेंगे. आत्मविश्वास के साथ लिए गए फैसले सफलता दिला सकते हैं.

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातकों पर करियर में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. आर्थिक और व्यापारिक स्थिति सामान्य रहेगी. वरिष्ठों की सलाह पर ध्यान देना जरूरी होगा. नियमों का पालन और मेहनती रवैया भविष्य में अच्छे परिणाम देगा.

---- समाप्त ----
