जेल से निकले बाहुबली अनंत सिंह, विधानसभा में छुए नीतीश कुमार के पैर- VIDEO

अनंत सिंह का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैर छू रहे हैं. साथ ही इस दौरान नीतीश कुमार ने अनंत सिंह से उनका हाल भी पूछा. अनंत सिंह लाल टीका लगाए हुए थे.

विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करते अनंत सिंह. (Photo: Screengrab)
बिहार में मोकामा से विधायक अनंत सिंह का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विधानसभा में पैर छू रहे हैं. इस वीडियो में नीतीश कुमार उन्हें आशीर्वाद भी देते देखे जा सकते हैं. जिस वक्त अनंत सिंह मुख्यमंत्री का पैर छू रहे थे, उस दौरान बगल में सम्राट चौधरी भी मौजूद थे. वीडियो में दोनों को बातचीत करते भी देखा जा सकता है. 

दरअसल, मंगलवार को अनंत सिंह विधानसभा की सदस्यता की शपथ लेने जेल से सीधे विधानसभा भवन गए थे. इस दौरान उन्होंने विधायक पद की शपथ ली और फिर तुरंत जेल के लिए रवाना हो गए. इस दौरान कई पुलिसकर्मी भी उनके साथ मौजूद थे. जिस दौरान अनंत सिंह विधानसभा में पहुंचे थे, उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य बड़े नेता भी मौजूद थे.

अनंत सिंह. (Photo: File/ITG)

यह भी पढ़ें: Bihar Election 2025: जेल में बंद होने के बाद भी कैसे चला अनंत सिंह का बाहुबल, सूरजभान गुट क्यों नहीं तोड़ पाया वर्चस्व

नीतीश कुमार ने पूछा हाल

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखते ही अनंत सिंह रुक गए और उनके पैर छुए. इस दौरान नीतीश कुमार ने उनका हाल पूछा. जिस पर उन्होंने कुछ जवाब भी दिया. इस मौके पर नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी भी मौजूद थे. अनंत सिंह ने उनसे भी बात की. 

विधानसभा से बाहर निकलने के दौरान अनंत सिंह ने पत्रकारों से भी बात की. उन्होंने कहा कि मुझे न्याय मिलेगा. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी क्या बोलेगा, उसके बोलने के लिए कुछ बचा है? आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह ने मोकामा विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी. जेडीयू विधायक पर चुनाव प्रचार के बीच दुलारचंद यादव की हत्या का आरोप लगा था. जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था. तब से ही वह जेल में हैं और मंगलवार को विधानसभा में शपथ के लिए पहुंचे थे. 
 

