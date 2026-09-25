Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 25 सितंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

एशियन गेम्स 2026 में भारत ने शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट मे गोल्ड मेडल जीता है. वहीं, बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के असर से पूर्वी और मध्य भारत के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इन खबरों के अलावा, नेपाल के PM बालेन शाह ने UNGA में भारत की तारीफ की है. उन्होंने हाल की बाढ़ के बाद नेपाल की मदद के लिए भारत और चीन का आभार जताया. पढ़ें शुक्रवार सुबह की बड़ी खबरें

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Asian Games: एक ने कुश्ती छोड़ी, थामी पिस्टल... दूसरे ने चोट के बाद बदला खेल, कौन हैं शूट‍िंग में गोल्ड जिताने वाले सुरुचि सिंह- कमलजीत?

एशियन गेम्स 2026 में भारत ने शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया है. सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने यह कामयाबी हासिल की. सुरुचि झज्जर की रहने वाली हैं, जबकि कमलजीत रेवाड़ी के सुलखा से आते हैं. इस बार एश‍ियाड 2026 में भारत का ये शूटिंग में पहला गोल्ड मेडल है.

आतंकी हाफिज सईद को कब सजा दोगे? पत्रकार के सवाल पर दुम दबाकर भागे पाकिस्तान PM शहबाज

न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भारतीय पत्रकारों ने आतंकवाद और हाफिज सईद को लेकर सीधे सवाल पूछे. अंदर जाते वक्त पत्रकार ने पूछा, "प्रधानमंत्री, आप आतंकवादियों को पनाह देना कब बंद करेंगे?" शहबाज शरीफ ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और हाथ उठाते हुए आगे बढ़ गए.

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पाकिस्तान-अफगानिस्तान बॉर्डर पर फिर गरज रहीं बंदूकें, PAK आर्मी से भिड़ा तालिबान

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर लड़ाई शुरू हो गई है. बलूचिस्तान के गुलिस्तान सेक्टर में अफगान तालिबान के कई लड़ाकों ने पाकिस्तानी इलाके में घुसने और हमला करने की कोशिश की. इसके बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें कई तालिबान लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया गया है.

UNGA के मंच पर नेपाल पीएम ने की भारत की दिल खोलकर तारीफ, हिमालय को लेकर रखा ये प्रस्ताव

नेपाल के PM बालेन शाह ने UNGA में भारत की तारीफ की है. उन्होंने हाल की बाढ़ के बाद नेपाल की मदद के लिए भारत और चीन का आभार जताया. उन्होंने हिमालयी क्षेत्र में जलवायु आपदाओं से निपटने के लिए एक नए सिस्टम का प्रस्ताव रखा. उन्होंने ग्लेशियल लेक्स की निगरानी, सैटेलाइट डेटा शेयर करने और समय रहते वार्निंग देने की व्यवस्था मजबूत करने का सुझाव दिया.

सिक्किम में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, रिंबी गांव में कई घर और सरकारी क्वार्टर बहे

सिक्किम में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच बड़ा भूस्खलन हुआ है. पश्चिम सिक्किम के रिंबी गांव में भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ. मिट्टी और मलबे की चपेट में आने से 7 घर और बिजली विभाग के 6 क्वार्टर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. कुछ घर और क्वार्टर मलबे के साथ बह भी गए. हालांकि, इस हादसे में जनहानि की खबर नहीं है.

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बंगाल की खाड़ी में बना डीप डिप्रेशन, UP-बिहार समेत 10 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, 70 Kmph की रफ्तार से चलेगी हवा

बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के असर से पूर्वी और मध्य भारत के कई राज्यों में बारिश का दौर तेज हो सकता है. इसी के मद्देनजर IMD ने 25 सितंबर को UP, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और विदर्भ समेत कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. कई राज्यों में बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने के भी आसार हैं.

'मेरी एक टांग नकली है...' बोलकर हंसाने वाला चेहरा खामोश! 'मिश्राजी' से 'गुल खान' तक ऐसा था मुश्ताक खान का फिल्मी सफर

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर मुश्ताक खान का 75 की उम्र में निधन हो गया है. बताया जा रहा है कि मुश्ताक खान पिछले करीब 15 दिनों से मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती थे. वह कैंसर से जूझ रहे थे. मुश्ताक खान 'गदर', ‘वेलकम’, ‘आशिकी’ और ‘मुझसे शादी करोगी’ जैसी फिल्मों में अपने शानदार अभिनय के लिए जाने हैं.

राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ पूरा विपक्ष, CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आज देशव्यापी प्रदर्शन

कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश के इस्तीफे की मांग को लेकर आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति और उनकी कार्यशाली पर गंभीर आरोप लगाए हैं. तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी राहुल गांधी का समर्थन किया है.

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मानसून जाते ही तपने लगा राजस्थान! जैसलमेर में पारा 42.9°C पहुंचा; बाड़मेर में टूटा 10 साल का रिकॉर्ड, क्यों अचानक बढ़ गई गर्मी?

राजस्थान में मानसून की वापसी के बीच गर्मी ने एक बार फिर तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. बुधवार को प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया. जैसलमेर में सबसे अधिक 42.9°C तापमान दर्ज किया गया, जबकि फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 20.7°C रहा. वहीं, जोधपुर और बीकानेर में तापमान सामान्य से करीब 5 डिग्री तक अधिक दर्ज हुआ.

OBC क्रीमी लेयर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र ने मांगा 2 साल का समय

ओबीसी क्रीमी लेयर तय करने के सुप्रीम कोर्ट के 11 मार्च के फैसले को लागू करने के मामले में केंद्र सरकार ने दो साल का समय मांगा है. कोर्ट के सामने केंद्र सरकार ने कहा कि मार्च में दिए गए आदेश को छह महीने के भीतर लागू करना संभव नहीं है. सरकार ने अदालत से इस मामले में अपने पक्ष और आपत्तियों को रिकॉर्ड पर लेने की मांग की है.

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