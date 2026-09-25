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Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 25 सितंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

एशियन गेम्स 2026 में भारत को शूटिंग में पहला गोल्ड मिल गया है. 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने शुक्रवार को यह कामयाबी हासिल की.

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एशियन गेम्स में गोल्ड जिताने वाले सुरुचि सिंह- कमलजीत कौन हैं? एक ने कुश्ती छोड़ी, दूसरे ने चोट के बाद बदला खेल (Credit: SAI)
एशियन गेम्स में गोल्ड जिताने वाले सुरुचि सिंह- कमलजीत कौन हैं? एक ने कुश्ती छोड़ी, दूसरे ने चोट के बाद बदला खेल (Credit: SAI)

एशियन गेम्स 2026 में भारत ने शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट मे गोल्ड मेडल जीता है. वहीं, बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के असर से पूर्वी और मध्य भारत के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इन खबरों के अलावा, नेपाल के PM बालेन शाह ने UNGA में भारत की तारीफ की है. उन्होंने हाल की बाढ़ के बाद नेपाल की मदद के लिए भारत और चीन का आभार जताया. पढ़ें शुक्रवार सुबह की बड़ी खबरें

Asian Games: एक ने कुश्ती छोड़ी, थामी पिस्टल... दूसरे ने चोट के बाद बदला खेल, कौन हैं शूट‍िंग में गोल्ड जिताने वाले सुरुचि सिंह- कमलजीत?

एशियन गेम्स 2026 में भारत ने शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया है. सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने यह कामयाबी हासिल की.  सुरुचि झज्जर की रहने वाली हैं, जबकि कमलजीत रेवाड़ी के सुलखा से आते हैं. इस बार एश‍ियाड 2026 में भारत का ये शूटिंग में पहला गोल्ड मेडल है.

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