मानसून जाते ही तपने लगा राजस्थान! जैसलमेर में पारा 42.9°C पहुंचा; बाड़मेर में टूटा 10 साल का रिकॉर्ड, क्यों अचानक बढ़ गई गर्मी?

राजस्थान में मानसून की वापसी के बीच गर्मी ने एक बार फिर तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. बुधवार को प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया. जैसलमेर में सबसे अधिक 42.9°C तापमान दर्ज किया गया, जबकि फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 20.7°C रहा.



पश्चिमी जिलों में चल रही तेज गर्म हवाओं के चलते बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में तापमान सामान्य से करीब 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज हुआ. कई शहरों में सितंबर महीने के तापमान ने पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया.



बाड़मेर में 10 साल का रिकॉर्ड टूटा

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बाड़मेर में अधिकतम तापमान 42.4°C दर्ज हुआ, जो पिछले 10 साल में सितंबर का सबसे अधिक तापमान है. जोधपुर में 40.6°C तापमान दर्ज किया गया, जो 2016 के बाद सितंबर का सबसे अधिक तापमान है. वहीं उदयपुर में 36°C तापमान रहा, जो 2017 के बाद सितंबर में सबसे ज्यादा है.



पश्चिमी हवाओं से बढ़ी गर्मी

मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अभी राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी जिलों से ही वापस हुआ है. इसी बीच प्रदेश में मजबूत पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण तापमान में अचानक बढ़ोतरी हुई है.

इन हवाओं के चलते बंगाल की खाड़ी में बने स्ट्रांग डिप्रेशन सिस्टम का असर राजस्थान तक नहीं पहुंच पा रहा है. इस सिस्टम का प्रभाव फिलहाल मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों तक रहने की संभावना है.



IMD ने अगले 3 से 4 दिन प्रदेश में इसी तरह का मौसम बने रहने का अनुमान जताया है. पश्चिमी राजस्थान के साथ पूर्वी हिस्सों में भी दिन के समय तेज गर्मी रहने की संभावना है.

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