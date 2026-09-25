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महिला को कार में खींच रहे थे किडनैपर... चीख सुनी तो झाड़ू लेकर दौड़ीं सफाईकर्मी, देहरादून में हौसले की कहानी

सुबह का वक्त था. सड़क पर रोज की तरह सफाई चल रही थी. एक महिला स्कूटी से जा रही थी. तभी एक कार उसके पास रुकी. कुछ लोग उतरे और महिला को जबरन कार में खींचने लगे. महिला चीखी... चीख सुनकर सड़क साफ कर रही तीन महिलाएं झाड़ू लेकर दौड़ीं और आरोपियों से भिड़ गईं. देहरादून की इस घटना की पूरी कहानी अब सामने आई है.

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झाड़ू से किडनैपर्स को खदेड़ दिया. (Photo: Representational)
झाड़ू से किडनैपर्स को खदेड़ दिया. (Photo: Representational)

देहरादून में सुबह-सुबह एक महिला अपनी बेटी को कॉलेज बस तक छोड़कर स्कूटर से घर लौट रही थी. रास्ते में एक काले रंग की कार उसके पास आकर रुकी. इसके बाद कार सवार कुछ युवकों ने महिला को पकड़कर गाड़ी के अंदर खींचने की कोशिश की. महिला ने शोर मचा दिया. आवाज सुनी तो आसपास के लोग दौड़ पड़े. और इसी बीच सड़क पर सफाई कर रहीं तीन महिला सफाईकर्मी भी वहां पहुंच गईं. उनके हाथ में झाड़ू थी. उन्होंने आव देखा न ताव, झाड़ू उठाई और आरोपियों को पीटना शुरू कर दिया.

अचानक हुए इस विरोध से आरोपी घबरा गए और मौके से भाग निकले. पुलिस अब CCTV फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान करने में जुटी है. मामला देहरादून के सहस्त्रधारा रोड स्थित नालापानी चौक का है. पुलिस के मुताबिक, 45 साल की महिला अपनी बेटी को कॉलेज की बस तक छोड़ने गई थी. बेटी को बस में बैठाने के बाद वह स्कूटी से अपने घर की तरफ लौट रही थी. महिला नालापानी चौक के पास पहुंची ही थी कि एक काले रंग की कार स्कूटी के पास आकर रुकी. आरोप है कि कार में मौजूद युवकों ने महिला को पकड़ लिया और जबरन कार के अंदर खींचने की कोशिश करने लगे.

यह भी पढ़ें: अलवर: 32 लाख रुपयों से भरा ATM उखाड़कर जा रहे थे चार बदमाश, एक कबाड़ी ने छुड़ा दिए पसीने

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महिला ने खुद को बचाने के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया. महिला की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग घटनास्थल की तरफ भागे. इसी दौरान वहां सड़क की सफाई कर रहीं तीन महिला सफाईकर्मियों ने भी शोर सुना. वे भी झाड़ू लेकर मौके पर पहुंच गईं. पुलिस के मुताबिक, महिला सफाईकर्मियों ने आरोपियों का विरोध किया और झाड़ू से उनकी पिटाई शुरू कर दी. आसपास के लोगों के पहुंचने और सफाईकर्मियों के इस अचानक विरोध के बाद आरोपियों के हौसले पस्त हो गए.

वे महिला को छोड़कर मौके से भाग निकले. जिस महिला को कुछ लोग जबरन कार में बैठाने की कोशिश कर रहे थे, उसी महिला की मदद के लिए कुछ ही देर में आसपास के लोग और तीन महिला सफाईकर्मी पहुंची थीं. इन सफाईकर्मियों के हाथ में उस वक्त कोई हथियार नहीं था. सिर्फ वही झाड़ू थी, जिससे वे सड़क साफ कर रही थीं.

कितने लोग थे, अभी साफ नहीं

पुलिस के मुताबिक, घटना में तीन से चार युवकों के शामिल होने की बात सामने आई है. हालांकि अभी किसी आरोपी की पहचान नहीं हो सकी है. पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. अब आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. पुलिस कार और उसमें मौजूद लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रही है.

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फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों ने महिला को कार में खींचने की कोशिश क्यों की थी और उनका मकसद क्या था. पुलिस ने बताया कि घटना बुधवार सुबह हुई. शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है. CCTV फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनकी तलाश की जा रही है.

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